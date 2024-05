Moria Casán volvió a criticar a Susana Giménez: “Se quedó en el pasado”

Moria Casan volvio a criticar a Susana Gimenez

“Nada me interesa menos que hablar de la señora esa que está con retiro impositivo. Así que respetémosla, es una compatriota uruguaya”, dijo Moria Casán sobre Susana Giménez hace una semana, cuando a la diva le preguntaron acerca de su vínculo actual con la conductora. Y ahora, La One reiteró sus críticas en una entrevista que le dio al programa A la tarde (América) durante este miércoles.

“Cuando yo entré al mundo del espectáculo, Susana y Mirtha (Legrand) eran estrellas consagradas, divas totales. Yo me meto en el espectáculo como una rara avis porque nunca supe que quería debutar, entonces me instalo. A partir de ese momento, hay algo que le ocurrió a la prensa conmigo que me empezó a considerar al mismo tenor que estas señores, que ya estaban recontra instaladas. ‘Divas son Moria, Susana y Mirtha’: esto no lo dije yo, lo dijo la prensa, o sea que algo habrá habido. Por otra parte, aunque no tengo nada que ver, he trabajado con una, y muy bien, con la señora Giménez. Mirtha no trabajé, pero me descubrió y fui por primera vez a su programa, que era un pasaporte a la notoriedad”, comenzó diciendo.

“Aunque estén pasando los años, habrá quedado tan fuerte la imagen de ‘la rubia y la morocha’ que hicimos las películas con (Alberto) Olmedo y (Jorge) Porcel, teatro y todo, que inevitablemente, cada vez que me hacen un reportaje, me preguntan por Susana. Yo no tengo nada contra ella. Me divierto contestando algo con humor. Porque si decís: ‘De Susana no hablo’ es como antipático. En realidad, lo hago no para hacerles un favor, sino porque desdramatizo y contesto desde la humorada. Ahora, si me preguntan qué opino de Susana acerca de que semejante estrella va a terminar su carrera teatral en un hotel de Punta del Este, te digo: ‘No, gordo, eso no tiene nada que ver’. A mi me parece que si vas a terminar una carrera teatral, tenés que hacerlo en el país que te dio todo”, consideró por un lado.

“Me parece que ella y su público se merecen la calle Corrientes o el Luna Park, o donde sea, para un retiro. Pero se ve que no le interesa, o le da más bola a la televisión, no tengo idea si está bien o mal”, ahondó Moria. “Y después, cuando me preguntan por la ‘charrúa con retiro impositivo’... Chicos, ¡es humor! No se puede andar pensando en todo lo que uno dice. Yo no me meto con nadie, a mi me preguntan. Cuando me preguntan, yo contesto. De mesa de saldos, de outlet, de primera clase, porque sino, no hago notas”, dijo a continuación.

“Creo que Susana no maneja mucho el humor. Me parece que no le gusta ni el humor ni que le digan las cosas sin humor que le molesten. La conozco un poco de cuando trabajamos y había cosas que... Si salía algo malo en la prensa, lo llamaba inmediatamente a Pepe Parada para que revirtiera eso. No quiere saber nada malo de su vida, es una negadora serial”, disparó la mamá de Sofía Gala Castiglione.

“Ella es una mina muy espléndida, muy regia. Pero ella queda anclada en el pasado. Yo ni siquiera quedo anclada en el futuro. El pasado me sostiene pero no me embarra, no modifica mi vida. Yo no me engancho ni con lo bueno ni con lo malo. Ella viviría de aprobación de likes, yo no necesito ni de likes, ni que gusten ni que no me gusten”, dijo para diferenciarse de Susana.

“Ella se quedó en el pasado como una cosa nostalgiosa. Yo cada que vez que iba a su programa, que tenía toda una cosa muy anclada en los ochenta, siempre me preguntaba ‘te acordás de esto, te acordás de lo otro, te acordás...’. Maneja mucho el pasado”, cerró Moria.