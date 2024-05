La locutora Marcela Godoy relató el difícil momento de salud que la obligó a realizarse una histerectomía

Tras recibir el alta médica, Marcela Godoy contó lo vivido en sus redes. También habló con Teleshow (IG: @marcelapgodoy)

Marcela Godoy, reconocida locutora y periodista, enfrentó recientemente un desafío de salud que la llevó a someterse a una histerectomía. La operación, destinada a extirpar su útero y el cuello uterino, fue programada debido a complicaciones de salud que afectaron su calidad de vida. En diálogo con Teleshow, “La Godoy” —como la llaman cariñosamente en el medio— compartió detalles de su intervención y llevó tranquilidad a sus seguidores. Además, explicó el motivo detrás de su ausencia en el ámbito laboral durante algunos días.

Según describió, la decisión de someterse a la cirugía la tomó luego de haber intentado tratamientos alternativos, como el uso de un dispositivo intrauterino (DIU) y medicación; pero como los síntomas persistieron, debió buscar otra solución.

“No sucedió de golpe, sino que fue una decisión que tuve que tomar. Me habían mal diagnosticado con menopausia”, explicó la locutora a este medio. Y agregó: “Tenía puesto un DIU y, cuando me lo sacaron, empecé con metrorragia, que es un exceso de sangrado”.

En ese momento, recordó, comenzó una “odisea” en su vida. “Quería parar esto porque no es fácil: podés quedar muy anémica, pero a mí se me complicaba más porque tenía tres miomas y el útero agrandado. Por eso, hago hincapié en que las mujeres se hagan estudios y que realmente conozcan su cuerpo”, señaló.

Marcela Godoy está en pareja con el productor Fernando Chino Maldonado (Foto: IG/MarcelaPGodoy)

Finalmente, y después de convivir con este tipo de sangrado durante seis meses, sus médicos determinaron que una histerectomía era la mejor opción.

“Me dijeron que iba a mejorar mi calidad de vida. Es una operación que no conocía. De hecho, está la fantasía de que ‘Te van a vaciar toda’ y es ridículo porque a una le pueden sacar un ovario y eso no tiene por qué provocar ningún trastorno. A mí me quitaron el útero y sigo teniendo los dos ovarios y mis hormonas seguirán produciendo estrógeno y progesterona hasta que llegue la etapa de la menopausia”, contó la periodista de 52 años.

“Hay mucha ignorancia con respecto a este tema y está bueno que la gente sepa que tiene que cuidarse y hacerse los controles correspondientes”, agregó.

Marcela Godoy actualmente trabaja con Paulo Vilouta en Vilouta 910 (La Red, lunes a viernes a las 6) y conduce un programa en Mucha Radio FM 94.7 (Foto: IG/MarcelaPGodoy)

Sobre cómo transito sus últimos días entre la internación y el regreso a su casa, la compañera de Paulo Vilouta todas las mañanas en Radio La Red (AM 910), manifestó: “Estuve en la Clínica del Sol (Recoleta) donde el médico que me operó me dio mucha confianza. La intervención fue el lunes y esta mañana (miércoles) recibí el alta, por supuesto, con los cuidados necesarios. Tengo como una cesárea porque era tan grande lo que me sacaron, que parece una pelota de papi futbol. El útero estaba muy agrandado y encima tenía los miomas. Si me veías en traje de baño parecía que estaba embarazada de tres meses”.

Acerca de su recuperación, Godoy explicó que será un “proceso”. “Tengo los puntos, una faja y ahora tengo que cuidarme porque no debo hacer fuerza durante 15 días. Puedo moverme despacio o con ayuda y hacer lo que el cuerpo diga. No tengo que estar en reposo absoluto. Lo que sí, como perdí mucha sangre, estoy un poco anémica y tuve que hacerme transfusiones. De todas maneras, con una buena alimentación y bien descansada, me voy a recuperar, y de a poquito volveré a una vida normal”, sostuvo.

Cabe destacar, que durante su internación, su pareja, Fernando Chino Maldonado, quien trabajó como productor durante más de 30 años en América, le dedicó una historia en Instagram y, junto a una romántica postal, escribió: “Acá te espero @marcelapgodoy Esta batalla la vas a ganar también”.