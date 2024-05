Gran Hermano: del eufórico festejo de Delfina tras ganarle la casa a Facu Chen hasta la reacción de Furia

Delfina ganó la casa y causó revuelo en Gran Hermano (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

La última velada en Gran Hermano (Telefe) causó un sinfín de sensaciones a los televidentes, quienes esperaban que se definiera al ganador de la casa entre Delfina y Facundo Chen. Si bien el tiktoker logró hacer reír a la audiencia, lo cierto es que la hija de Virginia se ganó sus corazones. Por ello, logró convertirse en la dueña de una casa a estrenar.

Tal como había adelantado Santiago del Moro, el martes por la noche se definió al ganador del premio gracias al voto popular. A medida que avanzaba la emisión, el conductor iba mostrando los porcentajes de los jugadores, quienes en un principio estaban a la par. Para ello, la dupla madre e hija y la de los amigos tuvieron su momento para pedirle ayuda a los fanáticos para obtener la victoria, lo cual influyó mucho a la hora de la definición.

A minutos de llegar a la final de la emisión, el animador se les apareció por la pantalla de la casa y les enseñó el sobre, el cual marcó un antes y un después entre los presentes. Con bastante nerviosismo, los seres queridos se pararon detrás del sillón junto a sus jugadores, además de Arturo, que se acercó a Martín Ku, con sus valijas preparadas. Uno de los dos estaba por irse inmediatamente, pero no estaban preparados para conocer la respuesta.

“Quien se gana la casa y el liderazgo es Delfina”, reveló el presentador al ver el contenido del sobre, el cual puso en ventaja a la platense a lo largo de esta semana. La noticia tomó a todos por sorpresa, en especial a madre e hija, que se fundieron en un fuerte abrazo lleno de lágrimas. A Furia esto no le gustó nada y lo dejó en claro en su expresión, la cual dejaba ver enojo y frustración. Por su parte, Ku y Chen solo pudieron aplaudir, pero estaba más que claro que no estaban para nada contentos.

La despedida de Facundo Chen de la casa de Gran Hermano (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

De esta manera, Facundo debió agarrar sus pertenencias y dejar la casa más famosa del país. Su acompañante, como era de esperarse, fue Martín, quien no ocultó su decepción al ver que su amigo quedó en segundo lugar, tras su paso por el reality. “Chau, hermano, cuídate”, le dijo el muchacho a su mejor amigo, quien no dudó en dejar el recinto con una gran sonrisa, la cual fue su marca personal desde que puso el primer pie dentro del lugar.

La desconcertante entrada del amigo de Martín Ku en Gran Hermano

Así ingresó Facundo, amigo de Martín Ku, a la casa de Gran Hermano (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

A inicios de mayo de este año, el programa dio la bienvenida a los familiares y amigos de los participantes. En un intento por poner más interesantes las cosas, se sumaron a la casa y fueron a jugar con los participantes. De entre todos, se destacó Facundo, quien no dudó en relucir su talento humorístico para desconcertar a los jugadores.

Por medio del conductor, el joven les hizo creer que no hablaba español. Al ser el primero en ingresar a la casa, más de uno pensó que se trataba de un intercambio. Incluso, intentaron buscar a Ku para que les hiciera de traductor, ya que el muchacho les aseguraba no entender nada. Pero no fue fácil convencer a todos, en especial a Bautista y Nicolás, quienes ya sabían que era “el amigo del Chino”.

Intentaron llamar la atención del Chino, quien estaba metido en el confesionario. No fue hasta unos minutos más tarde que salió y fue corriendo a abrazar a su amigo. “¿Qué hacés acá? ¡Qué bueno que hayas entrado!”, lanzó, mientras levantaba a su amigo en el aire y parecía no querer soltarlo, ya que habían pasado bastante tiempo separados.