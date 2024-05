Diego Leuco se hizo pasar por un productor en los Premios Gardel y subió a recibir una estatuilla: el motivo

Diego Leuco subió al escenario de los Gardel en lugar de Big One (Luzu TV)

La noche de este martes se realizó la 26° edición de los Premios Gardel, evento para reconocer el talento y el esfuerzo de los profesionales de la música en la Argentina. Una plataforma significativa para el reconocimiento de los más destacados valores locales, premiando tanto trayectorias consolidadas como a las nuevas generaciones de artistas, en una ceremonia que tuvo lugar en el Movistar Arena y en la que Miranda! se llevó el galardón más importante.

Pero al margen de los premios, un particular suceso ocurrió durante la categoría Colaboración urbana, que resultó para Lit Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, María Becerra & Big One por el hit “Los del Espacio”. Al subir al escenario en medio de la emoción un detalle llamó la atención de la mayoría, ya que el último nombrado no se encontraba en el recinto, pero alguien se hizo pasar por él.

Utilizando las características gafas del productor, además de su colgante, quien allí se encontraba era Diego Leuco, quien la mañana de este miércoles detalló cómo sucedieron los hechos: “El lunes a la noche me escribe el señor Big One y me pone ‘hola, amigo, ¿estás? ¿vas mañana a los Gardel? y le explico que voy a estar en la cobertura, que vamos a transmitir con Luzu, y me dice que no puede ir y si quería subir si ganaba el premio”.

Así fue como la logística incluyó que el equipo del productor estaría esperando al conductor con sus característicos lentes y su collar para lograr que la personificación sea lo más exacta posible. “Yo no soy amigo de Big One, tengo buena relación, hablamos un par de veces y nada más”, explicó sobre las particularidades del pedido realizado. Cuando escuchó el nombre del tema ganador, subió al escenario junto a Lit Killah y Rusherking

Unos segundos después subió también Thiago PZK, que se sorprendió al darse cuenta que no había saludado a su productor sino al conductor de Antes que nadie (Luzu), con quien todos tienen una buena relación. Estatuilla en mano y a la hora de los agradecimientos, Lit Killah siguió con el juego que habían organizado: “Primero que nada, gracias a Big One, el productor de la canción, que lo tenemos acá. La rompió toda, sin él no sería posible...”, señaló, haciendo referencia al parecido entre ambos.

Vale recordar que el año pasado, en una visita del productor a Luzu TV, los dos protagonizaron un momento divertido al destacar su parecido: “Son iguales, mal. Rompieron la matrix. Son muy parecidos”, se sorprendieron los compañeros del conductor. En esa ocasión, Leuco relató anécdotas sobre cómo incluso su madre lo había confundido con el productor en una fotografía y cómo algunas personas en la calle los llegaban a confundir.

El productor, cuyo verdadero nombre es Daniel Ismael Real, nació el 22 de enero de 1993 en Necochea. Desde joven, se interesó por la música internacional, inclinándose finalmente hacia el hip hop. A raíz de ese interés, comenzó a interiorizarse en la producción musical, lo que lo llevó a colaborar con otros artistas locales como FMK.

A su vez, logró entrar y mantenerse en el Top 50 de Spotify del Cono Sur y tener múltiples sencillos en el Top de Billboard, por lo que su trabajo no solo resalta por sus logros individuales, sino también por cómo contribuyó a una mejor percepción de la música urbana argentina a nivel internacional, ya que además de Los del Espacio, también se pueden encontrar otros ejemplos de su éxito en canciones como “En la intimidad”, con Emilia Mernes y Callejero Fino, así como “Un finde”, con FMK y Ke Personajes.

