La drástica decisión que tomó Tini Stoessel con Rodrigo De Paul y el motivo que los alejaría definitivamente

La drástica decisión que tomó Tini Stoessel con Rodrigo De Paul y qué le pondría fin al vínculo

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fue una de las más seguidas por la prensa, tanto deportiva como de espectáculos, ya que desde que iniciaron su romance, la artista y el futbolista causaron siempre furor adonde iban. A eso se le sumó la separación mediática de él con Camila Homs, madre de sus dos hijos Bautista y Francesca, y las denuncias que hubo en el medio por infidelidad.

A pesar de haber compartido mucho tiempo juntos, en agosto del 2023 Tini y Rodrigo decidieron finalizar su romance y desde que lo anunciaron, sus fanáticos especularon con una posible reconciliación, aunque en las últimas horas, sucedió algo que puso a esa teoría cada vez más lejos.

Es que desde que terminó el vínculo ambos todavía se seguían en las redes sociales, pero ahora hubo un cambio de actitud en la cantante que llamó la atención de sus fanáticos: Tini dejó de seguir al futbolista en su cuenta de Instagram. Sin embargo, él todavía la sigue a ella.

Tini Stoessel dejó de seguir a Rodrigo De Paul en Instagram, pero él aún la sigue a ella

Si bien las redes sociales no son un indicador 100% de la realidad, sí demuestran que en las últimas horas algo cambió para Martina y a casi un año de haber confirmado su ruptura, decidió dejar de tenerlo de manera virtual. En ese marco, recientemente, fue en Socios del espectáculo (El Trece) donde revelaron que aparentemente ambos ya habrían iniciado nuevas relaciones.

Fue la panelista Paula Varela quien el pasado viernes al aire del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, contó la versión que le había llegado. “Es una relación que ella tiene hace rato, de amistad, mucha cercanía y los hemos visto mucho juntos, pero parece que se está transformando en un amor”, comenzó diciendo la periodista.

Maxi Espíndola y Tini Stoessel trabajando juntos para su último show en Buenos Aires (Instagram)

“Estamos hablando de Tini Stoessel y él es un bombón... Maxi Espíndola. Él es uno de los cantantes de MYA. La ha ayudado a Tini en todos sus shows. No solo él se ha subido al escenario para cantar como integrante de MYA, sino que además estuvo atrás de todos los arreglos musicales y de las grabaciones, o sea que son muy cercanos”.

En tanto, Varela reveló qué fue lo que le contaron sobre esta nueva relación que habrían iniciado. “El 6 de abril, hace un tiempo, estaban en un barco en Miami en el medio del agua pensando que nadie los veía. Justo una conocida mía estaba pasando en un barquito cerca de ahí. Se puso los binoculares y dijo ‘Tini, Tini, Tini’”, confirmó.

Maxi Espindola y Tini Stoessel trabajando juntos para su último show en Buenos Aires (Instagram)

Acto seguido, mostró una foto de Maxi Espíndola en Miami, y aseguró que ambos estaban en ese lugar en las mismas fechas. “Los vieron muy cercanos. Él estaba muy complaciente con ella, muy amoroso. Los otros amigos les hacían una ronda y ellos estaban más en el medio para ser tapados”, sostuvo la periodista y reveló que también se encontraba Agustín Bernasconi, el otro integrante de MYA, y Lelé Pons. “Esta no fue la única vez que fueron vistos juntos, en México también estuvieron muy cercanos y los vieron abrazados”, concluyó.

Además, dos días antes de que le llegara esta versión, la panelista del Trece reveló que Rodrigo también habría dado vuelta la página y ya estaría en otra relación. “Que Tini y De Paul no, eso ya me lo confirmaron, ya no va más”, había dicho. “Lo que sí, él ya está con alguien. No sé si la va a blanquear. Ella es española, están enganchados, estuvieron juntos en Ibiza”, aseguró la periodista y concluyó: “Ahora, cuando sea la Copa América, tal vez… ya hay unos pasajes que están emitidos para parte de la familia y tal vez ahí podemos empezar a ver la cara y la blanquea”.

Cabe destacar que ninguna de estas versiones fue confirmada ni desmentida por los protagonistas, ya que, hasta el momento, no se pronunciaron públicamente al respecto.