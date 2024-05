El duro relato de Ingrid Grudke sobre los abusos sufridos en el transcurso de su carrera

Ingrid Grudke habló de los abusos sufridos (CarasTV)

Ingrid Grudke reveló sus duros comienzos en el mundo del modelaje, a la vez que abrió su corazón y destacó los momentos más oscuros que le tocó atravesar mientras daba sus primeros pasos en la pasarela y así poder sumar experiencia en el ámbito profesional. Hubo un episodio en que se le acercaron personas con otro tipo de intenciones. Al rememorar lo ocurrido detalló cómo actuó y cómo lo ve a la distancia.

Durante una entrevista en el programa +Caras (Caras TV), el conductor Héctor Maugeri interpeló a la exmodelo sobre los detalles de lo ocurrido en el pasado. “Ingrid, ¿es cierto que abusaron de vos a los 23 años?”, consultó, lo que generó un incómodo silencio en la entrevistada que tras unos segundos abrió su corazón y comenzó con su relato de los hechos.

“De grande me di cuenta de que fueron varias las situaciones y momentos que hoy, si lo cuento, es un abuso”, comenzó, para luego revelar experiencias como “el manoseo y algunas cosas más que no quiero entrar en detalles porque hay personas o nombres que no podés dar, y ahora me doy cuenta de que es un abuso, pero en ese momento era como un ‘bueno, está bien’, y a veces era ‘este me molesta tanto que bueno, está bien, vení, vamos para el fondo y ya está, así me dejás de molestar’”.

Visto a la distancia, destacó que “me hago cargo de lo que digo, y es que un hombre te molesta mucho porque quiere salir con vos, y en realidad solo quiere tener sexo con vos, y era como ‘no es que me gusta tanto, pero ya está', y ahora lo pienso y me preguntó por qué dije que sí en ese momento. Ahora hablamos las mujeres, contamos, y cuando analizo, por ahí ahora lo digo de manera simple, pero es porque justamente hablando con amigas te das cuenta de que eso es un abuso también”.

Ingrid Grudke dejó el modelaje para ser fisicoculturista y fue la única argentina en un torneo en Lituania

Después de lo ya nombrado, explicó otro episodio incómodo cuando una vez que fue citada a un casting y solo eran ella y el empresario en la oficina. “Fue llegar y no ver a otras personas, y decir, ‘¿por qué no hay otras modelos? Llegás a la oficina del señor con nombre, que no lo podés decir porque es su palabra contra la mía. Actualmente si lo digo es un escándalo, pero es como que yo no tengo pruebas para decirlo”. Sin embargo, al ser consultada sobre si quería finalmente dar el nombre de la persona en cuestión, destacó que prefería mantener el silencio y encarar el tema de otra forma.

“Me gustaría que las chicas entiendan que eso no está bien. Que cuando es un casting, quedás o no quedás, no necesitás ir a tomar un cafecito y no necesitás salir con nadie para quedar en un trabajo. Un casting es una entrevista de trabajo”, destacó respecto de los consejos a las jóvenes que comienzan con la esperanza de que no sufran los momentos que ella debió atravesar.

Sin embargo, pese a toda la información que hay y a los relatos de mujeres que atravesaron esas situaciones, explicó que siguen ocurriendo; “Hace poquito me enteré de que antes de un desfile a tres chicas, nenas menores de edad, incluso, les decían que pasen por un salón a hacerse unas fotos donde hay un fotógrafo y una productora, y cuatro señores mirando. No está bien. Sí, pasa y pasó todo el tiempo

Según explicó, no se llegó a la violación en su caso, pero sí al abuso y al manoseo, y que incluso llegó a manifestarse contraria a esas actitudes. “En un comercial yo era la protagonista con un varón y el director se me tiró encima y me sentí muy incómoda y me escapé, y hasta el modelo se daba cuenta de que eso no estaba bien. Yo creo que todas las mujeres en algún momento sufrieron ese acoso de que ‘hago con vos lo que quiero’”.