La sorpresa de Juana Viale cuando lució un vestido muy especial de Gino Bogani

Juana Viale y Gino Bogani en Almorzando con Juana (Foto: El Trece)

Juana Viale hoy abrió su programa con un vestido dorado diseñado por Gino Bogani, diseñador que la viene acompañando desde el inicio de sus programas. La conductora fue relatando cada uno de los detalles y contando la historia de la vestimenta que lucía.

“Qué lindo vestido, creación del señor Bogani. Este lo usé hace dos años para los Martín Fierro. Estamos con ganas de revivir un poco todo lo creado por Gino. Es un vestido de micro pallets, oro, todo al bies con un corsage irregular”, aseguró, mientras seguía contando sobre su vestido. “Que bonita la espalda, con el escote que se cierra en el cuello, como pueden ver, así cada vez más cerradito. Muy lindo. Se ven mis cositas acá, pero muy lindo trabajo se mandó el señor Bogani para mí”, señaló, para mencionar el reconocimiento que recibió.

Juana Viale lució el vestido que Gino Bogani creó (Foto: El Trece)

“Vamos a felicitarlo que lo nombraron un aporte a la cultura de la Ciudad de Buenos Aires”, contó, mientras transcurría el recorrido de la cámara sobre la figura de Viale, ella preguntaba a la producción que estaba fuera de cámara: “¿Cuántos años? 53 años de aporte a la cultura. Un poco más, bueno, pero la verdad es que tiene toda la magia, toda la creación y todo el artista que es el señor Gino”, dijo.

“Así que más que merecido. Es un genio. La verdad que es un artista, no es una persona que hace ropa, hace estímulos, hace sentido. Miren qué bonito que es, ¿eh? Muy lindo, muy merecido el reconocimiento”, siguió, momento en el le pidió al gran diseñador que aparezca en el piso para saludarlo, algo que él no quería porque, afirmaba, que no estaba vestido para aparecer en cámara. Al final, la animadora pudo más y se terminaron fundiendo en un abrazo.

Recordemos que esta semana fue gratificante para Bogani por haber recibido la distinción por parte del cuerpo legislativo que le otorgó un reconocimiento por su extensa y prolífica carrera. Gino estuvo acompañado por amigas y amigos queridos como “su hermana de la vida” Graciela Borges, y grandes modelos que desfilaron para él, como Mora Furtado, Mariana Arias, Andrea Frigerio y hasta la propia conductora de los almuerzos, Juana Viale.

Gino Bogani recibiendo los saludos de sus amigos en la Legislatura porteña, donde se lo reconoció por ser parte de la cultura de nuestro país (Foto: Nicolas Stulberg)

Juana Viale acompañando a Gino Bogani en la Legislatura porteña (Foto: Nicolas Stulberg)

Pero también hay que recordar que el creador de alta costura sufrió un robo millonario en su casa y taller ubicado en el barrio porteño de Recoleta, donde tres delincuentes armados lo sorprendieron durante la madrugada. Esto ocurrió el pasado 6 de mayo, pero recién se conoció el martes de la semana pasada.

Según fuentes policiales, los ladrones ingresaron a la vivienda ubicada en Rodríguez Peña al 1000 vestidos de negro, con la cara tapada y guantes. Entraron al domicilio y también al taller y se llevaron relojes de alta gama (Bulgari, Rolex y Cartier), alhajas, 5.000 euros, 8.000 dólares y $ 400.000.

Ni bien se fugaron los ladrones, Gino Bogani llamó a la comisaría para realizar la denuncia en la Comisaría Vecinal 2B. “Uno de los empleados llamó al 911. Las pericias revelaron que se ingresó con llave desde el taller y de allí pasaron a la vivienda”, aseguraron especialistas que están llevando a cabo la investigación del robo.

El modisto se negó a hacer declaraciones a la prensa, ningún medio pudo obtener la palabra de Bogani, excepto cuando lo interrogó un periodista que le dijo ni bien accedió a hacerle una consulta en la noche donde fue reconocido culturalmente: “Fueron dos horas terribles, ¿no?”, preguntó el notero y en ese momento Bogani no pudo controlar su enojo: “No, fueron divertidas, ¿qué me preguntás?”, respondió irónicamente. “Yo sé que lo hacés con buena intención, pero dejame tranquilo, por favor. Estás haciendo tu trabajo, y lo entiendo, pero hasta ahí”, lanzó.