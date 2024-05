Darío acusó a Coty Romero de querer seducirlo en Gran Hermano: la explicación de la jugadora en un vivo

Darío reveló qué le decía Coti Romero para seducirlo (Video Telefe)

Desde sus inicios hasta la última parte del juego, la actual edición de Gran Hermano (Telefe) vio pasar todo tipo de jugadores. Una de las más polémicas fue Coti Romero. Desde su entrada, la exparticipante buscó generar conflicto, dividir grupos y enfrentarse a Furia. Pero más allá de esas tácticas, la joven también recurrió a la seducción. En ese sentido, recientemente Darío recordó los encuentros que tuvo con la correntina y reveló qué le decía ella para ganar su confianza.

En un momento de tranquilidad, cuando todos los jugadores se encontraban en sus camas, el vendedor de autos relató las actitudes que tenía Romero con él. “Me volvió loco. No sabía si me estaba boludeando o era estrategia. Empezó, a los dos días, con el temita, por las miradas, estuvo hinchándome los huevos. Entró a la casa tirándome dardos. Me volvió loco, lo van a ver cuando salgan”, comenzó relatando el jugador.

En línea con las palabras de su compañero, Emmanuel Vich recordó cuando la correntina confesó estar ‘enamorada’ de Bautista, situación que generó un conflicto dentro de la casa ya que el uruguayo espera el final del juego para encontrarse con Denisse. Con ese panorama, Darío comentó lo más fuerte que le dijo la joven: “Me decía que conmigo se reía y que quería estar conmigo. Me dijo ‘cómo me gustaría tu pene sobre mi coso’ y se cagaba de risa”.

Coti Romero respondió la acusación de Darío (Video Instagram)

Al escuchar las palabras del oriundo de La Plata, los jugadores del reality estallaron y quedaron impactados por la situación. La charla se hizo eco en las redes sociales y llegó a oídos de la propia ex Gran Hermano. Fue así como la joven respondió los dichos de su excompañero: “Creo que él se daba cuenta que yo lo percibía. Cuando yo estaba medio mal, él se acercaba y hablaba conmigo. Encima sí está el clip, sí salió, se vio. Yo al menos no tuve esa intención”.

Luego, en referencia a las fuertes palabras de Darío, Romero se sintió en la obligación de aclarar la situación: “Lo que pasó fue que yo estaba cantando una canción, estábamos nosotros dos solos en la cocina. Yo creo que él se refiere a eso. Y yo estaba cantando una canción, la gente de TikTok la va a conocer, pero dice ‘qué lindos ojos tienes, quiero chuparte el pene’. O sea, literalmente es una canción, es horrible, pero es re graciosa”.

Con el objetivo de excusarse, la joven siguió: “Son esas canciones que están en TikTok, que son de joda. Y yo la estaba cantando, entonces Darío me dice: ‘vos te das cuenta que estamos solamente nosotros dos acá y lo pueden tomar a mal’. Como que él ya tenía en su mente eso y a mí no se me cruzó por la cabeza, porque no sé a quién se le puede ocurrir que yo voy a insinuarme a una persona grande, que tiene mujer, que tiene familia, que tiene hijos. No, no me parece”.

En su paso por la actual edición de Gran Hermano, Coti Romero reveló estar enamorada de Bautista

Luego, para continuar con su defensa, Romero explicó cómo sentía su relación con el vendedor de autos: “Yo lo veía más desde el lado de un padre que otra cosa. Por eso me duele bastante escucharlo decir estas cosas y más también el hijo que está ahí, que él estuvo afuera y sabe que no fue así, que en ningún momento se dio de esa manera. Y en ese momento, él me dice eso y yo me empiezo a reír y le digo: ‘pero estoy jodiendo’. Se ve que él llegó a pensar que yo lo estaba diciendo porque se me ocurrió. Y no, es una canción que existe”.

Para culminar la situación, y aclarar el tema, Coti expresó: “Yo no sé si me creyó mucho, pero le digo: ‘me estoy riendo con vos, no te lo estoy diciendo a vos’. Es más, al ratito viene Virginia cerca y yo empiezo a cantar la canción de nuevo, porque varias veces la canté dentro de la casa, no solamente delante de él”.