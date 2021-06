25-11-2019 Paloma San Basilio nos habla de su faceta más tierna como abuela. MADRID, 13 (CHANCE) Paloma San Basilio es de esas personas que solo con escucharla nos saca una sonrisa. Suma años y sigue siendo la joven que conocimos delante de la pantalla derrochando talento y sobre todo entreteniéndonos con cada uno de sus trabajos. Ahora, la veterana está renovada y no para ni un solo minuto durante el día. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



La actriz esta pletórica y deseando de ver a sus nietos: "Ellos viven en Los Ángeles, yo tengo la casa familiar en los ángeles, lo que pasa que yo tengo casa aquí y voy y vengo. Llevo sin verlos un año y medio y vienen dentro de una semana y no sé si les voy a morder" y nos desvela cómo es como abuela: "Yo soy infinita, tipo alfombra persa y me encanta estar con ellos, me regeneran, me aportan, les aporto, yo creo que es muy importante que nos mezclemos".



Paloma confiesa que tiene un nuevo proyecto entre manos: "Ahora estoy un poco seca, estoy escribiendo una historia porque quiero hacer una gira el año que viene y estoy escribiendo".