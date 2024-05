GH: encontraron un preservativo usado y le echaron la culpa a un jugador que ya fue eliminado

Una situación insólita y desagradable se destapó en la casa de Gran Hermano (Telefe) en las últimas horas. Es que Facundo Chen, el mejor amigo de Martín El Chino Ku quien ingresó al juego esta semana, encontró un preservativo usado que habría dejado olvidado una pareja después de tener sexo en una de las camas de la habitación en la que duermen los varones.

La cuestión salió a la luz luego de una conversación que Juliana Furia Scaglione mantuvo con el recién ingresado. “Ah, no te pregunté cómo dormiste en la cama donde tenía sexo, ¿cómo te fue?”, le consultó la polémica jugadora al invitado y se ahogó en su propia risa por la ocurrencia. Inmediatamente, intervino Mateo Zarlenga, el amigo de Nicolás Grosman, quien escuchó la pregunta y respondió sin ningún tipo de filtros. “Encontramos un forro usado, ¡hijo de p...!”, dijo. “Ah, sí, lo encontré yo”, aportó Facundo.

“¡No es mío! Se hizo la paja y lo dejó tirado”, dijo la jugadora, responsabilizando a Mauro Dalessio, quien hasta ahora es el último eliminado del juego y, cuando no estaban peleados, fueron pareja. “El forro estaba negro, todo podrido”, describió Facundo sobre el estado del desecho. “Lo tengo en una bolsa de basura”, agregó el amigo de Martín quien se encargó de guardar la prueba del delito. “¡Vení a verlo, vení a verlo!”, la desafió Mateo. “Pero no puede ser, hace como dos semanas que no estoy con el flaco. Yo siempre que terminamos, lo tiraba a la basura”, se defendió Furia.

“Estaba yo durmiendo y él me dice: ‘No, mirá esto’. Y agarra un forro... diuuu”, describió Mateo acerca del momento en que encontraron el desagradable desecho. “Vamos a buscarlo, vamos a ver eso. Se hizo la paja Mauro...”, insistio Furia en responsabilizar a quien también fue su némesis en el tiempo en que convivieron en la casa. El asunto podría derivar en una sanción por parte del Gran Hermano, quien en reiteradas ocasiones les pidió a los jugadores de la casa que mantengan el orden y la limpieza en el juego.

Antes de protagonizar este insólito momento, Facundo Chen sorprendió ni bien ingresó a la casa el pasado lunes en calidad de amigo de Martín. Pero ya era conocido antes de ser parte del juego: con más de 1,7 millones de seguidores en la plataforma de TikTok, el muchacho viene ganándose el cariño de los usuarios de la mencionada red social gracias a sus humorísticos videos. Sketchs, problemas del día a día, o incluso detalles de su cultura son algunos de los temas que abarca en los clips que viene compartiendo.

Pero eso no es todo, ya que también ha hecho innumerables colaboraciones con Martín, quien ha aparecido hablando en chino, comentando sobre el clima, o incluso bailando. Uno de sus videos que más viralización ha tenido fue uno donde la dupla baila la coreografía de “What is Love?”, el conocido tema de la banda surcoreana Twice, el cual termina con ellos pateándose sin descanso alguno. Con números similares a los que tiene en la sección de sus seguidores, Chen se ha posicionado como uno de los creadores más vistos debido a su carisma y ocurrencias con su amigo.

El Talento Oculto De Facundo Chen En Las Redes

Por si fuera poco, a tan solo unas horas de ingresar a la casa de Gran Hermano, los jóvenes volvieron a poner a prueba sus pasos de baile. Ante el espejo del pasillo, Martín y Facundo se pusieron a relucir sus habilidades y volvieron a sacarle a más de uno una risa, la cual puede llegar a ser una de las tantas que consigan mientras estén en la competencia.