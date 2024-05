A días de volver a ser madre, Nicole Neumann contó cómo transita el tramo final de su embarazo

Nicole Neumann habló de sus últimos días de embarazo

Cada vez falta menos para que Nicole Neumann y Manu Urcera conozcan a su progenitor Cruz, el primer hijo juntos, y las expectativas son enormes.

Así las cosas, este martes la jurado de Los 8 Escalones, programa que conduce Guido Kaczka por El Trece, dio detalles sobre cómo transita sus últimos días embarazada. ”Ahora le toca la pregunta a ella que está ¿de cuánto?”, le consultó el presentador a la modelo quien aclaró: “Y de casi ocho ya”. Sorprendido por la respuesta, Guido le consultó: “Claro nada ¿y ya está boca abajo?

”Te digo la verdad, no sé, a veces lo siento acá, otras acá, para mí va cambiando, sigue dando vueltas”, explicó mientras se tocaba diferentes partes de su abdomen y lucía un increíble vestido con estampa animal print.

Además, en esa misma charla, Neumann compartió sus secretos de belleza para salir bien en las producciones. ”Tengo mi perfil favorito que es el derecho, del otro no me pueden sacar. Todo de acá, yo siempre miro para allá (mueve la cabeza para que le quede el rostro del perfil que le gusta), te juro”, reveló la modelo.

Las fotos de Nicole Neumann, luciendo su pancita de embarazada, junto a Manu Urcera

En ese sentido, continuó divertida: “¿Viste? Lo tengo re estudiado. Y después, cuando no hay luz de frente y sí de arriba, te marca como la ojera y queda feo. Ahí le digo ‘si hay luz de arriba, no’”, aclaró Neumann. “Yo canalizo en el trabajo. Me dan vergüenza las fotos personales, como en un cumpleaños, ahí me da más vergüenza. Si me dicen desfilá, ni loca. Ahora, si me subís a una pasarela te desfilo que sea. ¡Es rarísimo lo que me pasa! Frente a cámara me suelto porque tengo la excusa del trabajo”, cerró Nicole y siguieron con el programa.

Volviendo al embarazo, hace unos días la pareja desde sus redes sociales compartieron la producción de fotos que realizaron como recuerdo para cuando nazca su bebé, donde la modelo aparece mostrando su embarazo.

En las imágenes, que ambos compartieron en las redes sociales, la pareja se luce súper sonriente, vestidos de blanco y rodeados de naturaleza. Mientras ella ostenta su pancita, ya en la última etapa de la gestación de su hijo, el corredor de autos hizo lo propio enseñando sus abdominales marcadísimos, fruto de las horas que pasa en el gimnasio cuidando su cuerpo, como suele compartir a través de su cuenta de Instagram.

A los besos, mimándose y rodeados por sus perros, la pareja vive un gran momento de felicidad que decidieron que quede para su álbum familiar. “Sesión de fotos con Cruz para el recuerdo”, escribió en un posteo que recibió miles de corazones y comentarios.

Fue Yanina Latorre quien confirmó el nombre del bebé que habían elegido la modelo y el piloto. “El sexo es varón y el nombre se va a llamar Cruz. Cruz Urcera. Estaba entre Vito y Cruz”, contó en LAM, sobre las opciones que barajaban, como ya la misma Nicole había adelantado unos meses antes.

Por último, la pareja celebró un baby shower temático del mundo del automovilismo en el que estuvo rodeada de sus amigas y sus hijas. Entre los invitados estuvo su hermana, Geraldine Neumann, como Lizy Tagliani, quien es una de sus amigas del medio artístico. Durante la celebración, Nicole compartió momentos de alegría mientras abría regalos y disfrutaba con sus seres queridos.