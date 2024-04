La furiosa reacción de Alfa frente a un incidente de tránsito que tuvo: allanaron su domicilio

La Justicia allanó el domicilio de Alfa por un robo (Video: LAM, América)

Tras su paso por la casa más famosa del país, Alfa volvió a ser noticia luego de que se diera a conocer que la policía allanó el domicilio del exGran Hermano y este habría quedado detenido unas horas por un presunto robo. Según relataron en LAM (América), todo se dio luego de que el exparticipante del reality tuviera una discusión en la vía pública y cometiera un robo. Esto ocurrió hace un mes, el mismo día en que Walter Santiago volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano.

“Hubo allanamiento, ¿qué pasó?”, comenzó preguntando Ángel de Brito en su programa, a lo que uno de los panelistas respondió: “Hay una denuncia, que la calificación legal del hecho es ‘robo’ para Alfa. Esto sucedió hace un mes”. Como extra, el conductor resaltó el enojo que tenía el exparticipante de Gran Hermano cuando el movilero del programa lo abordó: “Y que hubo un encontronazo con nuestra cámara. Dijo no saquen este material y expresó: ‘te voy a hacer responsable a vos. Te lo prohíbo’. “¿Alfa lo amenazó?”, preguntaron las angelitas. “Te prohíbo que pongas este material”, contó que le dijo Alfa.

Allanaron El Domicilio De Alfa Y El Exgran Hermano Quedó Detenido

Con el objetivo de dar más precisiones del asunto, el panelista de LAM agregó: “”Esto fue hace un mes, la fecha de inicio fue el 25 de marzo. Le robó a una persona unas llaves y en el acto de ese robo empuja a una persona y se da a la fuga. La persona a la que empujó es mujer, quien denuncia a Alfa. No es famosa, hablamos con ella y no quiere salir a dar declaraciones porque tiene miedo, le tiene miedo a lo mediático. No está tranquila por el personaje que es Alfa”.

Así las cosas, el equipo procedió a leer el informe policial, el cual destacaba que el 25 de marzo, promediando las 18, la denunciante se hallaba circulando a bordo de su vehículo por la rotonda de Tigre, sitio en Avenida de las Naciones y Montevideo, cuando repentinamente impacta de frente con un vehículo de color gris claro marca BMW. “Es el auto que con el que Alfa se muestra en todos lados”, agregaron en el estudio de América. Según la información, en ese momento, el conductor de dicho rodado, el del BMW gris, desciende del mismo y le reclama a viva voz a la deponente que esta habría efectuado una mala maniobra.

Alfa tapa la cámara de LAM con la mano

“La disidente sintió temor por su integridad física y decidió quedarse arriba del vehículo a resguardo y le solicitó que se calmara y que de hacerlo, ella le aportaría la documentación pertinente. Alfa se acercaba cada vez más a su vehículo y estaba cada vez peor y ella estaba más atemorizada por lo que pone en marcha el rodado para hacer unos metros y rápidamente irse del lugar. Ella circuló unos mil metros, se detiene nuevamente y decide descender del vehículo. Alfa la persiguió en el auto y la confrontó nuevamente, refiriéndose a viva voz. ‘Te vas a arrepentir’”, comentaron en LAM.

Con la situación cada vez más tensa, en ese momento, según la información contada en el programa de Ángel de Brito, Alfa tomó por la fuerza las llaves del auto y empujó a la mujer. Luego de esto, regresó a su auto y se dio a la fuga con la llave.

Más adelante, Alfa le mandó un mensaje de Whatsapp a uno de los panelistas, Fefe, y el influencer lo leyó al aire. El exGran Hermano negó que hubiera estado detenido y dio a entender que todo el suceso se había hecho público “porque él es famoso”.