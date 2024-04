El feroz encontronazo entre Nazarena Vélez y María Eugenia Ritó: “Me trataste de gato”

Las mediáticas protagonizaron una fuerte discusión en el estudio del programa (Video: LAM - América TV)

Este miércoles hubo un fuerte cruce en el estudio de LAM (América TV). Sucedió en medio de los festejos por el programa número 2000, cuando Nazarena Vélez y María Eugenia Ritó reavivaron una vieja pelea. Sentadas frente a frente, y con Ángel De Brito oficiando de “mediador”, ambas mujeres sacaron los trapitos al sol. “Me pareció muy de forra”, señaló la mamá de Barbie Vélez, en referencia a una actitud que tuvo lugar la ex vedette hace un par de años.

“¿Qué es lo que te pasa María Eugenia? Escuché parte de una discusión, algo de que no te sigue el Instagram, ¿ese es el problema?”, quiso saber el conductor. Ante su consulta, la actriz le aseguró que se trataba de una discusión que tuvo inicio en la época de la pandemia, luego de hacer “un vivo” juntas. “Nos fue muy bien. Ahí nos seguíamos. Después pasó algo, unos comentarios en LAM...”, explicó la rubia. Pero enseguida Nazarena la interrumpió para dar su versión de los hechos: “Pará, vamos a aclarar, vos le mandaste un mensaje ‘choto’ a Ángel y me trataste de gato y de mala mina. Entonces te dejé de seguir”.

La rubia explotó: “Disculpame, pero habían pasado cosas anteriormente cuando trabajábamos juntas. Vos tenías medio mala onda con todas. Mandabas a echar a la gente, me acuerdo”. La productora teatral no dio el brazo a torcer y la acusó de “colgarse de la gente” y “del conductor del programa”.

Ritó arremetió: “Yo no me cuelgo de nadie, ¿vos te colgás de los demás y podés opinar del resto? Yo tengo derecho a opinar como vos”. Enfurecida por el comentario, Nazarena retrucó: “Está bien y se respeta, pero para mí es colgarte de los demás. Ahora das tu opinión, si sos ‘Angelita’”. “No tengo que ser ‘Angelita’ para decir lo que pienso, soy María Eugenia Ritó, mamita”, contestó la rubia que, en un intento de bajar los humos, continuó: “De todos modos, creo que estamos llegando a un buen puerto”.

Nazarena se enfrentró sin escrúpulos a Ritó en plena emisión (LAM - América TV)

En la misma sintonía, Nazarena expresó: “Yo te quiero, Ritó”. Con su humor ácido, la otra le contestó: “Vos me querés ver muerta”. “¡¿Cómo te voy a querer muerta?! ¡Estás loca! Me parece que sos una gran mina, una persona que ocupó un gran lugar increíble y que tenés que volver a ocupar, ¡sos la Ritó! Yo creo que en un punto tenés un humor antiguo, choto. Eso de tratar a una mujer de ‘puta’, que llegó a un lugar porque se acostó de alguien, es antiguo”, explicó ante las acusaciones en su contra.

María Eugenia pasó por alto los halagos y volvió a apuntar de nuevo contra Vélez: “Echar a alguien de un lugar también es choto. Vos también hiciste cosas. A vos te pasaron cosas horribles y a mí también, pero me hago cargo. ¿Entendés?”.

En ese momento, la madre de Barbie Vélez realizó un mea culpa e hizo alusión a su comportamiento tiempo atrás, cuando la llamó lesbiana. Luego se justificó: “Era así de imbécil”.

“Yo te digo lo que pienso, ¿qué es eso de ser ‘Angelita’? Yo soy justamente Ritó. ¿Ok?”, insistió la mediática, quien aseguró que su punto de vista era igual de importante que el de las integrantes del equipo. Y, en un intento de llegar a una tregua en plena emisión del programa, la panelista le dedicó unas sentidas palabras. “Vos sos ‘angelita’ y tenés que estar muy orgullosa, encima hoy cumplimos 2000 programas. Ahora te sigo”, cerró Nazarena, entre risas, al agarrar su celular y asegurar que iba a volver a sumarla entre sus seguidores en su perfil privado de la plataforma de Meta.