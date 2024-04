Lali Espósito apoyó la marcha por la educación pública con un video: “A lo mío lo represento a donde quiera que voy”

Lali Espósito apoyó la marcha por la educación pública con un video (Video: Instagram)

Este martes, una multitudinaria marcha colmó la Plaza de Mayo y los alrededores en la Ciudad de Buenos Aires en defensa de los fondos para las universidades públicas de todo el país. Desde estudiantes a docentes, políticos y celebridades se dieron cita para reclamar por el recorte del presupuesto educativo en la Marcha Federal Universitaria. En ese contexto, muchos famosos se expresaron también a través de sus redes sociales y de sus lugares de trabajo.

Lali Espósito fue una de las artistas que brindó su apoyo a la educación pública. Con un video en sus reels de su cuenta de Instagram, la cantante eligió manifestarse con una canción que había grabado hace cuatro años. “La ligera” se llama el tema que Lali seleccionó para dejar en claro que su defensa por la escuela estatal no es de ahora. En el video se la puede ver a ella con su cabellera rubia en un patio de un colegio, rodeada de nenes con guardapolvos blancos, que juegan a su alrededor mientras ella entona las estrofas de su canción. “A los míos represento a donde quiera que voy”, dice en una parte del estribillo. “Que tengan cuidado”, anuncia casi al final del tema.

Este martes, un rato antes de la congregación en la Plaza de Mayo, Lali subió a sus historias de Instagram un video con su novio, Pedro Rosemblat, en un restaurante de la ciudad de Buenos Aires. Luego, el periodista se acercó a la marcha, donde fue muy requerido por todos los estudiantes que apenas lo vieron comenzaron a pedirle fotos.

En tanto, otros famosos alzaron la voz por esta causa. Lizy Tagliani, quien actualmente estudia Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, destacó el esfuerzo y la posibilidad que representa la universidad para muchas personas que intentan superarse día a día con una profesión. “Yo estoy a nada de la ignorancia. Desconozco las partes políticas y ojalá que se solucione y sea todo para mejor. Pero, fundamentalmente, la universidad pública es la gran posibilidad que tenemos muchos de tener la herramienta más importante que tiene el ser humano, que es la del conocimiento”, sostuvo Lizy en su programa radial Arriba Bebé en Pop 101.5.

Por su parte, Nacha Guevara expresó su opinión en sus redes. La cantante y actriz compartió un video en el que se la pudo ver en primer plano mientras decía: “A la marcha por la UBA, con un libro”. De inmediato, se la pudo observar mostrando a la cámara de su celular una versión de la Constitución de la Nación Argentina en su edición de 1994.

Dalma Maradona también fue contundente en la defensa por la educación. La actriz, quien se graduó en su profesión en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), apoyó el reclamo e hizo una profunda reflexión en su cuenta de Instagram. “Para los ‘curiosos’ que me preguntan si alguna vez pisé la universidad pública para opinar como opino, les cuento que no solo la pisé, sino que tuve la fortuna de curar durante 5 años y de recibirme ahí. Igual no se necesita haber ido a la universidad pública para sentir la necesidad de defenderla. En este caso, orgullosa de haber sido parte”, disparó ante las críticas de algunos internautas que le preguntaban si ella había estudiado en alguna institución pública.

La mayoría de los famosos se hicieron eco de una ilustración de una artista argentina, @Pilardibujito, que comenzó a circular en X (ex Twitter) en los últimos días. La potente imagen, que tomó más de 13 horas de dibujo y más de 8000 trazos, “tiene la humilde intención de nuclear el espíritu de la universidad argentina”, según detalló su autora.

Lali Espósito habló sobre las críticas del presidente Javier Milei

Al aire de Socios para el Espectáculo, Lali Espósito contó sobre sus nuevos proyectos. “Música a full”, dijo entusiasmada, mientras afirmó que su vida transcurre entre Argentina y España últimamente por las grabaciones de un programa Factor X. “También me tiene recontante, amo esos formatos, soy feliz haciéndolos”, explicó. En cuanto a las críticas que recibió por su confrontación con el presidente argentino Javier Milei, la artista bajó los decibeles. “Curiosamente no le doy importancia. Si alguien me ataca a mí, o si el presidente me ataca a mí, no me está atacando a mí, está atacando una ideología. Yo soy una persona muy respetuosa, eso no va a cambiar, nunca me voy a subir al tren de la falta de respeto y del maltrato. Yo soy una privilegiada porque, a diferencia de lo que cree el presidente, yo laburo de un montón de cosas, y de comer no me falta gracias a la vida y a mí que trabajo mucho”, cerró.