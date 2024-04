Josefina Pouso contó que tuvo una cita fallida con Daniel Osvaldo y reveló por qué no prosperó

Josefina Pouso expuso los detalles de su primer encuentro con el exdeportista (Hermosa Mañana - Splendid AM 990)

El miércoles por la mañana, Josefina Pouso llenó de risas el estudio de Hermosa Mañana (Splendid AM 990). En esta oportunidad, la periodista aprovechó la emisión y le compartió al equipo su encuentro con Daniel Osvaldo cuando tuvo una cita con él. Lejos de parecerle un buen candidato, la mujer fue contundente y señaló el motivo por el que la cita no prosperó: “Es un pelotudo”.

“A Daniel Osvaldo lo conozco cuando Franco (Zuculini) viene a Buenos Aires en uno de sus viajes, a visitar a la familia, y me dice ‘che, amiga, te tengo a alguien para presentar’”, explicó en alusión al centrocampista argentino que se inició en Racing. La anécdota desconocida hasta ese entonces descolocó a sus compañeros, quienes le pidieron que continúe. “Pero no prosperó. Fuimos a un bar a tomar una cerveza y no, no, no”, sumó la conductora, quien les hizo saber desde un principio que no hubo nada entre ella y el exfutbolista de Boca Juniors.

“¿Hubo pico?”, le preguntó Nahuel Saa, conocido por su papel La Criti, en pleno de la emisión radial. “No, me tomé solo una cerveza, chicos”, expresó Pouso, quien intentó dejar en claro que no hubo ningún romance entre ellos. Además, le sumó que ese encuentro con el exdeportista tuvo lugar antes de la relación entre él y Jimena Barón, quienes luego mantuvieron un vínculo hasta 2015 y fruto de ese vínculo nació el hijo de ambos, Morrison.

Si bien volvieron a insistirle respecto a su encuentro con Osvaldo, la líder del programa decidió ponerle un cierre a la historia. Con un hartazgo notorio en la voz, se refirió a la actitud que tuvo el hombre en el encuentro y se puso a ella en primer lugar. “Yo estoy para más, mi amor”, sentenció Pouso.

La última pareja conocida de Daniel Osvaldo, Daniela Ballester

Por qué Daniel Osvaldo terminó abruptamente su relación con Daniela Ballester

Cabe mencionar que el historial amoroso del músico está lleno de rupturas polémicas. Su última relación fue con Daniela Ballester, con quien mantuvo un romance por seis meses. En su momento, el artista se mostró completamente atraído por la periodista, a quien le dedicó un sinfín de posteos en las redes sociales. “Quisiera que esto dure para siempre. Casi tanto como una eternidad”, escribió, haciendo alusión a una canción de Los Ratones Paranoicos, en diciembre pasado.

Tras blanquear su noviazgo, la pareja se mostró compartiendo un sinfín de momentos, entre los cuales se destacaron sus apasionados encuentros, reuniones con su círculo cercano, vacaciones, y hasta detalles. Incluso, en más de una ocasión dejaron entrever que el amor nació unos meses antes a la confirmación ante los medios.

Pero todo cambió rápidamente, ya que una mujer apareció como la tercera en discordia y señaló que mantuvo sexting con Osvaldo. Eso no fue todo, ya que también se encargó de revelar que habían intercambiado fotos y audios subidos de tono. Esto pareció no afectar gravemente su relación ante la lente de las cámaras, aunque lo cierto es que perjudicó más de lo que aparentaban.

El exfutbolista de Boca Juniors confirmó su separación en las redes (Instagram)

La ruptura fue dada a conocer por el propio involucrado, lo cual dejó a más de uno con la boca abierta. Mientras que hasta unos días antes la pareja se mostraba felizmente enamorada en las redes sociales, su perfil de Instagram dejó ver que todo había llegado a su fin. Luego de borrar todas las fotos de su relación, el hombre se expresó en sus historias: “Quiero aclarar que Daniela y yo no estamos más juntos. Fin del comunicado”.

Pero la situación estuvo lejos de terminar ahí, ya que luego se volvió a enfrentar a versiones que indicaban que hubo una segunda infidelidad por su parte. Lejos de pasar esto por alto, el músico apuntó contra Ballester y le atribuyó el presunto engaño. “¿Tercera o tercero? Averigüen bien, chiquis”, escribió en ese momento en la plataforma de Meta, pese a que luego se retractó con el pasar de los días.

En su último video, donde reveló que se encontraba bajo tratamiento por alcohol y drogas, Daniel realizó un fuerte descargo. Además de explicar la difícil situación que atraviesa, el exjugador de fútbol se disculpó con su exnovia. “Nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando para nada bien. Primero y principal, quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera. Y estoy muy arrepentido porque seguramente mi dicho le haya traído problemas a ella en su trabajo y en su vida”, expresó, entre lágrimas, dando por cerrado ese capítulo en su vida.