Yanina Latorre volvió a poner en duda la reconciliación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Ella le cantaba canciones de reproche”

Yanina Latorre cuestiono el reencuentro de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa : "No les creo" (Video: LAM, América)

Con una selfie y un par de videos en sus redes sociales, Marcelo Tinelli volvió a mostrarse con Milett Figueroa luego de varias semanas en las que los rumores de crisis y separación había rondado sobre la pareja. Yanina Latorre fue una de las más insistentes sobre el momento que atravesaban y, luego de participar en una reunión de amigos que tuvo con el conductor y la modelo, insistió con sus dichos.

En LAM la panelista contó cómo se dio su encuentro. “Lo llamé a Marcelo para preguntarle por quién iba cerca de mi casa así me llevaba y me traía. Ahí me dijo que iba a ir Milett. ‘Todavía no le avisé, va a venir hoy a la tarde’”, comentó. “Vamos a hablar seriamente. Llegué y la mina fue buena onda conmigo. Nunca la maté, solamente dije que estaban separados”, señaló.

La foto de Milett Figueroa y Yanina Latorre junto a Marcelo Tinelli (Foto: X)

“Acá hay una crisis, se deben una charla”, lanzó, tajante. “Fue la primera vez que la vi fuera del Bailando. Es muy divertida. Bailó, comió, chupó. Ella se quedó porque al otro día estuvo en el cumpleaños de Lolito”, contó, mientras que Ángel de Brito como Fernanda Iglesias las llamaba a las dos “muy falsas”. En el ciclo también contó detalles de lo que vio que hacían que siga sosteniendo que la pareja no está bien.

“Hubo un momento cuando bailamos mucho, de fiesta, que empezaron a pasar canciones como ‘Mentiroso’ y de reproches y ella se las dedicaba a él. Marcelito, a esta chica le debés una charla. Ahí hay algo, chicos. Hay que descularlo”, se despachó. “Éramos un montón ahí y nadie entendía la presencia de ella”, contó, al tiempo que describía cómo se comportaba el animador y la bailarina.

Milett Figueroa y Yanina Latorre bailaron juntas delante de Marcelo Tinelli (Foto: Instagram)

“Se agarraban de las manos, se daban besos, chapaban. Él la agarraba como si fuera a volar. En un momento yo le digo ‘no sé si esto es de Truman Show o un reality show para que yo hoy venga y diga que se habían reconciliado”, agregó.

“Para mí hay una crisis y todavía no la están superando. Yo creo que está blanqueada. Todo este tiempo que sostuve la separación, nunca Marcelo me llamó. Nunca me desmintió. Además, ayer me escribió y me dijo ‘organizate una cenita para el sábado que viene’”, continuó, sin dar el brazo a torcer. “Para mí esa noche fue casi un reencuentro. La noche anterior no se vieron seguro, así que es raro. Igual fue todo armonioso. Ella no es boluda, sabía que estábamos todos los amigos”, comentó.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvieron a mostrarse enamorados. (Foto: Instagram)

Yanina también teorizó sobre cuándo se habría dado el quiebre de la pareja, firme con su opinión. “La fecha de ruptura fue después del casamiento de Lelé. Lo dicen todos. La primera selfie que se saca con ella después de eso es la del sábado”, sostuvo, mientras la elogiaba y contaba por qué le había tocado la cola cuando bailaban juntas. “Tiene muy lindo cuerpo y un poco me gustó. Es una bomba”, se sinceró.

“A la que no le caemos bien es a la mamá. Me dijo ‘ella no entiende que a mí me sirve el show’”, afirmó, en el ciclo de Ángel de Brito. “Milett no sabe cómo pilotear estas cosas. Las notas que dio estaba toda nerviosa. Debería decir que está en crisis y listo”, la aconsejó, para concluir sobre la reacción que tuvo del varias personas allegadas del animador. “Mucha gente que no estaba ahí me escribió y me dijo ‘¿qué onda Milett ahí?’”, concluyó.