La palabra de Marcelo Tinelli sobre vinculo con Milett Figueroa, en medio de rumores de crisis

Marcelo Tinelli se sinceró acerca de cómo está su vinculo con Milett Figueroa

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa viene dando que hablar en las últimas semanas dado que hay quienes señalan que estarían separados. Estos rumores fueron alimentados por la actividad de ambos en sus respectivas redes sociales, dado que dejaron de compartir publicaciones en los que se los vea juntos. Con toda esta situación en caliente, el conductor fue abordado por un movilero de LAM (América) y habló al respecto, recién llegado de un largo viaje que lo llevó por México y también por España.

“La pasé bárbaro, no puedo decir mucho porque ya lo va a decir la gente de Amazon. Es la primera vez que conduzco con Susana Giménez y fue muy loco, porque nunca se dio en tele y lo logró una plataforma. Y nos divertimos muchos, fue muy divertido. Encima un programa de humor, en el que nos reímos mucho. Estuvo bueno conducir un programa de esas características. Después conduje otra edición solo y estuvo muy bien. Y estoy esperando el reality, también”, comenzó contando Tinelli acerca de las grabaciones de LOL: Last One Laughing Argentina, junto a la diva y un staff de humoristas que son viejos conocidos suyos, como Pablo Granados, Pachu Peña, Yayo Guridi y José María Listorti, entre otros.

“Después me fui a España con esta situación medio sorpresa de que mis hijos me armaron el cumpleaños allá. Y estuvo bueno, poque también grabamos para Los Tinelli, así que fue lindo”, agregó luego el conductor sobre sus días en Madrid, donde recibió sus 64 años. Ese fue el pie para que el notero fuera al hueso y le preguntara por su supuesta separación de Milett.

“Nada que ver, yo estoy en pareja. Todo el tiempo están tirando eso en el programa, siempre es así. Su objetivo es ese”, dijo Tinelli entre risas y apuntándole al ciclo que conduce Ángel de Brito. “Me río porque a Yanina (Latorre) le decís algo y ella después dice lo que quiere. ‘No te creo’, me dice. Yo no sé si las chicas me creen. Por ejemplo, Yanina es mi amiga, yo le digo cada cosa y no me cree. Pero no solo lo de ;ilett, no me cree nada. Cualquier cosa que yo le digo, ella me dice ‘Nah, es todo sanata’. Entonces, ¿para qué me preguntás? Bueno, no me creas, listo”, agregó con un gesto de seriedad en el rostro.

Marcelo Tinelli

“Yo estoy muy bien, la verdad que estoy muy bien. ¿Qué querés que te diga si está todo muy bien?”, agregó Tinelli, algo elusivo y mirando hacia un costado, gesto que el notero le apuntó. “Es que justo lo veo a Larry de Clay en ese monitor que está ahí”, se excusó con humor el creador del Bailando, quien en su última temporada fue emitido por América, pantalla en la que volverá este año.

“¿Estás en pareja, entonces?”, arremetió el cronista del programa de chimentos. “Sí, totalmente. Estoy muy bien. Ella es muy copada, es divina. Esta semana o la otra está llegando a Buenos Aires”, respondió finalmente el conductor.

El pasado 1ro de abril fue el cumpleaños de Tinelli y fue llamativa la ausencia de Milett, quien se encontraba en su país natal grabado una película, lo que aumentó los rumores de crisis. “Somos una pareja que ha compartido la relación, hemos compartido momentos de mucha felicidad y ahora que estamos trabajando cada uno en un país distinto, que ahora nos vamos a reencontrar, no tiene nada de malo que generen especulaciones. Lo que sí tiene de malo es cuando dicen cosas sin conocer el trabajo anterior a una relación, minimizan cosas que no tienen por qué minimizar y adjudican esfuerzo a una relación. Yo creo que la gente que me sigue conoce mi trabajo de tantos años”, explicó la modelo ante la prensa peruana. “Yo no me puedo hacer cargo de las cosas que se puedan decir aquí o en Argentina. Nosotros estamos muy bien y no tenemos que estar todo el tiempo juntos para poder estar bien en una relación. Creo que cada uno respeta el espacio del otro, sabe que tenemos compromisos”, agregó.