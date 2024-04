La odisea que vivió María Becerra para poder presentarse a tiempo junto a J Balvin en Coachella

La artista necesitó de un helicóptero para llegar al festival de música (Video: TikTok)

María Becerra supo hacerse notar en el mundo de la música, en especial luego de los imponentes shows que dio en el estadio de River Plate. Ahora, con un reconocimiento a nivel mundial, la cantante fue invitada por J Balvin al mítico festival Coachella, en los Estados Unidos. Si bien la intérprete no dudó en sumarse, se vio con una serie de complicaciones que casi no le permiten asistir y debió recurrir a una solución inesperada. “Estamos en la B”, señaló, entre risas nerviosas, al contar la anécdota a sus fanáticos.

“Estamos acá, en Los Ángeles, acabamos de llegar al aeropuerto tarde porque el vuelo se retrasó y no llegamos a cantar en Coachella”, explicó la morocha ni bien arribó a suelo norteamericano en compañía de su pareja y su equipo, entre los que se encontraba su manager José Levy. Al ver la difícil situación en la que se encontraba, procedió a explicar el motivo detrás de su visita. “Me invitó a cantar J Balvin y estamos llegando tarde, ¡no vamos a llegar a cantar, me quiero matar!”, dijo ya sin tantas vueltas.

“Ahí está José todo encascado viendo qué hacemos, me quiero matar”, relató la joven conocida como la Nena de Argentina, quien no podía salir de su estado de preocupación. Por su parte, su pareja le aseguró que solo había dos opciones para llegar a su cita junto al artista colombiano, quien la esperaba para subir al escenario del festival. “Estamos en la B”, expresó, visiblemente angustiada por el retraso de su avión desde Madrid, donde tenía otra participación.

La intérprete argentina se subió a un helicóptero y grabó toda la odisea para sus fanáticos

Sin embargo, el equipo de la compositora se puso manos a la obra y no se rindió ante esta adversidad. Entre un sinfín de llamados, la intérprete de Corazón vacío obtuvo la solución que tanto necesitaba, pero que a su vez la dejó perpleja. “Literalmente, acaba de conseguir un helicóptero, ¿dónde lo tomamos?”, consultó con un semblante que dejaba ver su sorpresa, a su equipo.

En menos tiempo del esperado, María fue trasladada hasta el lugar donde tomaría la aeronave para poder llegar al festival a tiempo. “Ay qué lindo, mirá qué lindo es un helicóptero por dentro”, comentó con la humildad que la caracteriza mientras enseñaba lo espacioso y moderno que era el interior. Asimismo, grabó parte del fragmento del viaje, donde dejó ver a qué altura se encontraban para poder llegar hasta la ciudad de destino.

“Acabamos de aterrizar. Qué calor hace acá, estamos en medio de la nada”, señaló señalando una zona desértica, luego de la odisea que tuvo que llevar a cabo para cumplir con su compromiso. Acto seguido, se mostró en las inmediaciones del festival, donde mostró que ya tenía su pulsera para el ingreso, y pasó por el lugar donde se encontraba instalado el músico colombiano.

María Becerra y J Balvin compartieron escenario en Coachella

María Becerra se subió al escenario con el cantautor colombiano (Video: Twitter/X)

Tras dejar atrás su particular arribo al evento, la artista argentina se preparó para realizar una breve participación con el productor. Como invitada, la joven realizó su primera aparición en el festival multitudinario de los Estados Unidos. Juntos, la dupla entonó las estrofas de Qué más pue’? y emocionó a los presentes de esa noche.

Agradecida por la oportunidad, la morocha le dedicó unas palabras a través de su cuenta de Instagram. “Querido amigo mío, qué lindo seguir compartiendo escenarios año tras año. No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí a lo largo de todo este tiempo, me apadrinaste, me tomaste bajo tu ala y me enseñaste tantas cosas, me hiciste vivir experiencias increíbles y siempre haciéndome sentir en familia”, expresó la compositora en un posteo donde adjuntó una foto de ambos durante su performance.

“¡Gracias! Lo que hiciste en Coachella todos estos días fue increíble. Seguís dejando a tu país y a toda Latinoamérica en alto, sos un orgullo José”, cerró la morocha, quien luego recibió los agradecimientos por parte del mismo colombiano. “Eres luz”, expresó Balvin ante sus palabras en el ciberespacio.