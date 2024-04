La emoción de Alejandro Fantino al reunir a sus dos hijos: “Es tan mágico que no puede contarse”

A más de una semana del nacimiento de su hijo, fruto de su relación con la modelo Coni Mosqueira, Alejandro Fantino reunió a su bebé, Beltrán, con su primogénito Nahuel, que hoy tiene 32 años. Emocionado por el encuentro, el comunicador no pudo evitar compartirlo con sus seguidores. “Es tan mágico que no puede contarse”, expresó en sus redes sociales, donde mostró por primera vez al recién nacido.

En la imagen se lo ve a Fantino sosteniendo a su bebé, con una sonrisa repleta de emoción, junto a Nahuel, que viajó de Córdoba a Buenos Aires para conocer a su hermano. “Ver a mis dos hijos conocerse, mirarse, saberse hermanos por más que uno de ellos aún no sepa sobre esa palabra (aunque la sangre de hermanos se presiente espiritualmente) es tan mágico que no puede contarse”, comienza el posteo en su cuenta personal de Instagram, en el cual se los ve con un barbijo.

“Quería compartir con ustedes este momento tan hermoso porque el amor debe ser polinizado y desparramado por el mundo. Dios y la Virgen nos han bendecido para que esto sea verdad. Beltrancito mirando a Nahuel y haciendo un pacto de amarse para siempre”, completó el periodista, quien recibió una ola de comentarios por el gran momento familiar que vivió.

Previamente, el pasado 17 de abril, aprovechó la oportunidad para conmemorar la primera semanada de vida de su bebé, para lo cual publicó una imagen con las huellas de sus piecitos.

El periodista posó con sus dos hijos y conmemoró un emotivo encuentro familiar

“Felicidades, amigo”; “La vida en su máxima expresión”; “Qué ternura esos hermanos”; “Qué lindo regalo de la vida”; “Los hermanos sean unidos”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores en la publicación que tuvo gran repercusión.

Beltrán nació el 10 de abril y la noticia la dio a conocer el propio Fantino. “¡Llegó a nuestro mundo Beltrán! Estamos muy felices y queremos compartirlo con ustedes”, escribió, en ese entonces, junto a una imagen donde se lo vio besando a su pareja e hijo, minutos después de que la modelo diera a luz. También se mostró sosteniéndolo en sus brazos por primera vez, lo que generó furor en la plataforma de Meta.

La pareja anunció que se encontraba en la “dulce espera” a fines de noviembre pasado, en medio del programa de streaming que el conductor lidera al frente de Neura Media. Allí, en compañía de su esposa, Alejandro anunció al aire que Coni estaba embarazada de 13 semanas, lo cual conmovió a todos sus compañeros. “¡Miren qué panza hermosa!”, señaló luego de revelarlo públicamente y, más tarde, Mosqueira lo replicó en sus redes sociales.

“Nunca imaginamos sentir tanta felicidad, te amamos bebito hermoso. Te esperamos con todo el amor del mundo. Gracias vida, gracias universo, gracias Dios, por permitirnos transitar este proyecto tan sublime”, expresó la mamá de Beltrán en ese entonces, luego de que el periodista se encargara de anunciarlo en su trabajo. Desde ese momento, la pareja dedicó gran parte de su tiempo a la inminente llegada del bebé, por lo que no solo pensaron su nombre, sino también prepararon ultimaron todos los detalles necesarios.

El 17 de abril pasado Alejandro Fantino conmemoró la primera semana de vida de su bebé (Instagram)

El fuerte vínculo entre Alejandro Fantino y su primogénito, Nahuel

Cabe mencionar que el reconocido entrevistador tuvo un hijo previo a la llegada de Beltrán, hace más de tres décadas. Pero no lo conoció hasta que el joven cumplió los 11 años, cuando se lo presentó su expareja, Sandra Algarbe. “Yo, al verlo, a los 10 minutos tenía esa conexión padre e hijo”, señaló en una entrevista para Esto no es Hollywood (FM 89.5), tiempo atrás.

“Es como un rayo que te conecta, sale del corazón de tu hijo y conecta con el corazón del padre, ocurre. Y esa conexión surgió en el momento que yo lo vi a él, que nos conocimos y creció constantemente. Nahuel me construyó a mí como padre. No tengo más que palabras de agradecimiento porque él me hizo mejor tipo, me hizo mejor persona”, señaló el hombre, quien mantiene una gran relación con el muchacho.

De acuerdo con las palabras del propio periodista, su hijo es “un ser elevado” y que “no quiere ni siquiera rozar el mundo en el que vivo, la fama, que te conozcan. Es muy perfil bajo”. Además, señaló que mantiene contacto diario, por lo que habla con él todos los días y comparten un sinfín de gustos, entre ellos la música, los libros y el deporte, en especial el treintañero, quien se dedica a las artes marciales mixtas.