Cinthia Fernández atacó a Fernanda Iglesias por una polémica frase sobre su acuerdo con Matías Defederico: “Me un asco tremendo”

Cinthia Fernández se cruzó con Fernanda Iglesias en LAM (Video: América)

El fallo que favoreció a Cinthia Fernández en el juicio que le inició a Matías Defederico por la manutención de sus hijas, Charis, Bella y Francesca, tuvo a la modelo contando en LAM su felicidad por el acuerdo al que llegaron. Su relato terminó con un inesperado cruce con Fernanda Iglesias por un comentario que realizó.

“El panorama es este. Es una persona que nunca pagó y nunca va a pagar. Entonces, ¿qué se hace con esas situaciones?”, empezó contando. “El único bien que tiene declarado para que yo cobre los alimentos de mis hijas es la casa. Por eso era tan importante, no es porque quiero la casa. Pero yo me puedo morir tranquila hoy, mis hijas tienen techo”, contó, en el ciclo de Ángel de Brito.

Sin embargo, en ese momento, Fernanda expresó sus diferencias con la bailarina. “Tus hijas ya tenían el techo porque ya vivían ahí. Él no invadió la casa, vos ya la tenías. ¿Vos te quejabas porque no recibías la cuota alimentaria?”, lanzó, lo que provocó el enojo de Cinthia. “Te recomiendo que hables bien porque no es que me quejaba. Yo luchaba por los derechos de mis hijas, es muy distinto”, se despachó.

“Venía manteniendo a mis hijas sola, no me cambia en nada. Lo que tengo ahora es un mejor panorama para mis hijas”, aseguró, mientras Yanina Latorre salía a defenderla y cuestionaba con todo a Fernanda. “Ese es el error tuyo. Ella no se quejaba, ella reclamaba un derecho, nunca en la vida le dio un peso y las mantuvo sola hasta hoy. Ahora la casa es de ella. Es excelente el arreglo”, afirmó. Sin embargo, no quedó ahí.

Cinthia, a través de su cuenta de X, se despachó contra su compañera de ciclo, ya que está reemplazando a Nazarena Vélez todos los viernes en el ciclo de América: “Me quede corta con Fernanda Iglesias, vi el video varias veces y me dio un asco tremendo. ¿Y vos das charlas para mujeres? ¡Ni me imagino como salen de la juntadita!”, ironizó, filosa.

Cinthia Fernández lanzó un picante tweet contra Fernanda Iglesias (Foto: X)

En el programa, Cinthia expresó su felicidad. “¡Se terminó la pesadilla, sí por fin!”, afirmó Cinthia en el programa de América y recordó: “Como alimentos, me pasaba 55.000 pesos. Los últimos dos años eran 55.000 pesos (por las tres). Hubo épocas en las que no me pasaba nada...”, evocó. Al escuchar su relato, Marcela Feudale le consultó si Defederico nunca había actualizado el monto de la cuota alimentaria. “No, no, para él, la inflación no llegaba. Vive en un mundo paralelo”, se despachó.

“La idea de esto es cerrar un conflicto porque a veces, hasta a mí, me rompía ser monotemática, de escuchar que era una vividora, cuando lo que hacía era luchar por el derecho de mis hijas”, enfatizó Fernández.

“En resumen, es un adelanto en concepto de alimentos”, aclaró por la reducción y explicó un poco más en profundidad: “El panorama es éste: es una persona que no pagó alimentos y no los va a pagar. Entonces, ¿qué se hace? No tenés más remedio que embargar toda la vida... Y no, porque hoy, en la Argentina, tener una deuda de alimentos en pesos es el mejor negocio. Imaginate que en un día, pasé de que me debiera 40.000 dólares a que me debiera 20.000. Y la que se esfuerza y mantiene la casa, soy yo”, concluyó.