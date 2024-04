VivaElAmor con Stephanie Demner y Guido Pella: “Cuando te conocí hubo algo que fue distinto a cualquier otra vez”

Viva el amor - Stephanie Demner & Guido Pella

Este jueves llegó la quinta edición de #VivaElAmor, el nuevo ciclo de la mano de Infobae en donde parejas de famosos buscan conocer los momentos más importantes que vivieron juntos, cómo fue el camino que los llevó a elegirse uno al otro, mostrar sus diferencias, pero también jugar y divertirse en público a través de distintas preguntas que se van formulando.

Para esta edición se animaron Stephanie Demner y Guido Pella, la influencer y el extenista se conocieron en 2018 y el flechazo fue inmediato. Su relación comenzó tras una serie de Copa Davis en la que la modelo descubrió al deportista en las stories de Instagram de otros tenistas como Diego Schwartzman y Mariano Zabaleta, quienes oficiaron de “cupido”.

Stephie Demner y Guido Pella participaron de Viva el Amor (Adrián Escandar)

Desde entonces nunca se separaron. La modelo incluso resignó diversos trabajos ya que quería acompañar al tenista en sus compromisos alrededor del mundo. Así las cosas, en 2019, durante un romántico viaje por París, el atleta le propuso casamiento. Luego, a mediados de 2022, nació su hija: Arianna. Con ganas de hablar de este nuevo rol en sus vidas y lo que más les gusta y lo que no del otro, la pareja llegó al estudio de Infobae con mucha buena onda y complicidad.

“¿En qué momento pensaste que yo era el amor de tu vida?”, comenzó preguntándole Guido Pella a su pareja. “Apenas te vi”, respondió la modelo, causando la sorpresa del deportista y siguió: “No, de verdad. Pero no lo digo como: ‘Ay, apenas lo vi era el amor de mi vida’. Ya habíamos hablado un mes y medio. Entonces cuando te vi como confirmé todas esas cosas de personalidad que yo ya había charlado con vos. Y cuando te vi personalmente terminé de decir bueno, sí, o sea, lo amo”.

El beso entre Stephie Demner y Guido Pella en Viva el amor (Adrián Escandar)

Luego, la influencer repreguntó: “¿Vos no?”. Con tono más calmo, Pella reveló: “Sí, pero a lo que voy es, esa era la super primavera del amor, ahí son todos el amor de tu vida, porque no te jode nada, porque es todo felicidad”. “No, pero como que yo siempre digo que cuando te conoció a vos hubo algo en mí que fue distinto a cualquier otra vez”, le devolvió la madre de Arianna. “Seguro yo te lo recontra tomo. Me pasó lo mismo, pero yo siempre soy un poco más cauto que vos en cuanto a la intensidad. Y yo dije ‘bueno, estoy pasando la primavera, que no va a ser la primera primavera’”, se sinceró el atleta.

Como si de un golpe de tenis se tratara, Demner dio un revés: “Esperando que se termine la primavera todo el tiempo”. A lo que el tenista subrayó: “Yo estaba esperando que se termine la primavera. Estaba esperando que empiecen a haber cosas que digo: ‘No, otra vez, estas cosas no’. Y no pasaban. Y digo. ¿Pero qué onda? Y ahí fue. Pero creo que el punto de inflexión fue cuando fuimos a Europa, que lo hablamos hace un ratito. Que yo te invité a la primera gira y de repente llegaste. Y no nos conocíamos, no sabíamos nada y la pasamos tan bien y nos llevamos tan bien. Y la convivencia en un lugar que no es tu casa y otro continente. Viajando con 25 valijas en tren, 20 horas. Ahí dije sí, re”.

Stephie Demner, modelo e influencer (Adrián Escandar)

En otra clásica pregunta del segmento, Pella preguntó: “¿Qué es lo que más te hace enojar de mí?”. Casi sin pensarlo, la figura de las redes sociales expresó: “Lo que más me hace enojar de vos es algo que también un poco me gusta de vos, pero que juegue tanto, tanto, tanto, tanto a los jueguitos y eso me hace enojar”. En medio de la risa, el deportista trató de defenderse: “No, pero no comparto nada. Porque la gente va a pensar: ‘Este tipo se levanta y está jugando’”.

Sosteniendo su punto, Demner apuntó: “El otro día estabas jugando hasta en el iPad, nadie nunca juega en el iPad a los jueguitos. Y vos encontraste la manera. Eso es lo que más me enoja un poco. No me molesta, no es que me encanta que juegue, pero no me molesta. Pero hay veces que digo: ‘¿Es necesario todo el día, 24/7?’ Sí. Ayer me dijiste una partida más, duró como tres horas”. “Pero porque justo te llevaste a Ari”, sostuvo el joven para excusarse.

Viva el amor con Stephie Demner y Guido Pella (Adrián Escandar)

Así, la madre de Arianna devolvió la pregunta: “¿Y qué es lo que más te hace enojar de mí?”. Después de pensar algunos segundos, Pella dijo: “El hecho de que depende cómo va tu día, es depende la paciencia que vos también venís. Si tenés un día increíble y de repente entrás a casa y yo estoy jugando y ‘ay mi amor, ¿cómo estás? Y de repente...aaaah, los jueguitos’”.

Tratando de sostener su punto, la influencer explicó: “Por eso dije que no me molestaba pero que también me hace enojar. No sabés con la que te voy a saltar. No sabés si vengo con una sonrisa, con un beso”. En otro aspecto, el deportista agregó: “O a la noche, te vas a dormir y a mí no me gusta dormirme temprano, me gusta dormirme tarde. Y hay veces que te vas a dormir re tranquila y de repente te prendés fuego porque estás sola”. “Mando mensaje: ‘¿venís a la cama?’”, dijo ella para cerrar el divertido capítulo.