Sofía Calzetti, la pareja de Kun Agüero, mostró su pancita de cinco meses de embarazo

Sofía Calzetti mostró su pancita de embarazada

El Kun Agüero y su novia Sofía Calzetti se encuentran transitando uno de los momentos más importantes de su vida, la dulce espera de su primera hija en común. La modelo está de cinco meses de embarazo y, según contaron en una entrevista con LAM (América), tienen pensado ponerle Olivia.“Es uno de los nombres que tenemos en mente. Puede que cambie pero es el que está por ahora”, dijeron en su momento.

En ese sentido, este jueves Sofía compartió, a través de sus historias de Instagram, la primera foto oficial donde luce su pancita. En la imagen se puede ver a la joven en un balcón con un look de color negro y acariciando, con una de sus manos, su panza.

Sofía Calzetti lució su panza de cinco meses de embarazo (Instagram)

Días atrás, para confirmar la noticia del embarazo, Calzetti y el Kun compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram la misma foto con la ecografía y las manos de ambos entrelazadas. Junto con la imagen escribieron: “Emoción inmensa. Te estamos esperando hijita”. El posteo en cuestión tuvo más de un millón y medio de me gusta y miles de comentarios.

El Kun Agüero y Sofía Calzetti hablaron de su embarazo y cómo se preparan para la llegada de su primera hija

Hace unos días en una nota con LAM el Kun Agüero y Sofía Calzetti dieron detalles de cómo marcha su embarazo, en la dulce espera de su primera hija juntos. La pareja estuvo invitada a la fiesta de cumpleaños de Yanina Latorre y desde allí hablaron sobre cómo viven este momento tan especial.

“El médico, hasta que no hizo el último control, nos pidió que no lo digamos. Quiero destacar que LAM lo sabía y no dijeron nada. La gente lo tiene que saber, les quiero agradecer por esperar a que nosotros lo dijéramos y no como otros programas que se aprovecharon. No tengo problema en nombrarlos. Intrusos o esta ‘poli no se cuánto’. Uno no sabe, las cosas pueden llegar a salir mal y después cómo les da la cara para decir ‘che, me la mandé’. Por suerte salió todo bien”, se despachó, mientras apuntaba contra Intrusos, el ciclo de Flor de la V y a la instagramer Pochi de Gossipeame. “Estamos contentos y muy felices”, resaltó.

Hablaron el Kun Agüero y Sofía Calzetti sobre su embarazo y la hija que viene en camino (Video América)

Cabe destacar que el exjugador y la modelo también contaron que el nombre para su hija será Olivia y que el deseo de todos en su entorno era rotundo. “Todo el mundo quería nena”, aseguraron de buen humor mientras decían que en la elección pesó que aún no conocen en dónde se instalarán. “Olivia es el nombre, pero puede que cambie. Yo creo que va a ser ese, aunque estoy indecisa. Faltan muchos meses por delante”, se sinceró Sofía. “El problema estaba en que si era varón no teníamos nombre” “Benjamín nos ayudaba a buscar nombres y me decía ‘pa, no encuentro’. ‘Mejor que sea nena’”, confesó el Kun sobre la ayuda que le dio su hijo.

Durante la charla también les consultaron dónde tienen pensado vivir ahora que llega la bebé. “Todavía no sé si tenemos planes para irnos a vivir a Miami. Había otros nombres dando vueltas, pero eran muy de acá y pensamos que allá capaz no la pueden nombrar ni en la lista del colegio. A mí me gustó y es un nombre internacional que en todos lados es el mismo”, detalló ella.

El streamer también habló de cómo es su pareja como embarazada. Contó que no tuvo antojos y que, por el momento, no tuvo que salir a la madrugada a comprar frutillas u otro tipo de comida. “Tuvo migrañas y nauseas”, reconoció, pero ambos coincidieron en que Sofía no estaba teniendo demasiadas complicaciones. “Creo que tenía más antojos antes que ahora”, bromeó ella. “Obvio que si me dice a las 3 de la mañana ‘quiero, quiero, quiero’ voy a salir corriendo a hacerlo”, cerró él, bien dispuesto.