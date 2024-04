Nuevo revés para Aníbal Lotocki: una médica se mostró arrepentida y rompió el pacto de silencio

La medica arrepentida, Silvia Fernandez, opino sobre Anibal Lotocki (Video América)

A cuatro años de la muerte de Cristian Zárate, cuyo caso cambió la situación judicial de Aníbal Lotocki y confirmó su procesamiento por homicidio simple, una de las médicas que lo atendió decidió romper el silencio y apuntar contra el cirujano. Se trata de Silvia Fernández, la médica que estuvo junto al empresario en sus últimas horas de vida.

Minutos después de dar su declaración ante la Justicia, la especialista habló con LAM (América) y dio su testimonio sobre la situación. “¿Qué pensás de Lotocki?”, le consultó el movilero. En una mezcla de sentimientos, Fernández expresó: “Pienso que es un psicópata y un asesino, la verdad. Y que hay un vacío legal que hay que estudiarlo muy bien. Porque cualquier médico no se puede poner a hacer ese tipo de cirugías sin estar preparado. Imaginate que nosotros para formarnos como médicos cirujanos, nos cuesta como 11 años”.

Silvia Fernandez, la medica arrepentida que acusa a Lotocki (Video América)

Además, la cirujana se refirió a cómo habían sido las últimas horas de Zárate: “Mientras yo estuve él estuvo estable. Estaba Consciente. Yo tuve contacto con el paciente aproximadamente a las 17. Estaba tranquilo, hablaba”. Al mismo tiempo, Fernández dio detalles de cómo fue el inicio de su jornada aquel día: “Ese día, ni bien llegué, lo evalué y pedí que baje el equipo de Lotocki a examinarlo. Lo primero que hago es ir a hablar con Lotocki, presentarme como médica, que iba a cuidar ese postoperatorio y me dice que le había hecho una dermolipectomia con una lipoaspiración menor a tres litros. Después de tres años, recién tengo acceso a la causa y la cirugía fue otra”.

En ese sentido, la cirujana opinó sobre el procedimiento y evaluó el paso a paso de la operación: “Recién ahora tuve acceso a la causa y hubo demasiados procedimientos quirúrgicos en un cuerpo. Le hizo lipoaspiración en el abdomen, los flancos, el dorso, injerto de grasa en los glúteos, en los brazos, en los hombros”.

Silvia Fernandez hablo del estado de Cristian Zarate antes de morir (Video América)

Durante su testimonio, la médica reveló que no conocía a Lotocki y que esa era la primera vez que lo veía: “No había visto nada de él, ni de Silvina Luna, ni de la tele. Nada. Nunca. Algunos compañeros míos sí lo conocían. Me entero de la situación el viernes siguiente, cuando Cristian fallece. Tengo mensajes, empiezo a llamar, después por la televisión, empiezo a ver quién es Lotocki, lo que hacía. Me empiezo un poco a obsesionar, a seguirlo en las redes, a googlearlo”.

Por último, Fernández habló sobre Zárate y expresó unas palabras por los demás fallecidos: “A Cristian lo cuidé en el postoperatorio, era un paciente que le habían hecho múltiples cirugías en una clínica que no estaba habilitada para eso. Pasó una noche estable, pero sufrió una descompensación brusca el día jueves. Y espero que lo condenen y que por las víctimas se puedan hacer algunas juntas médicas para resolverles los problemas que tienen, porque realmente son víctimas”.

El caso de Roberto Zárate

Roberto Cristian Zárate, murió el 15 de abril de 2021, en la clínica Cemeco de Caballito. El paciente ingresó a quirófano y, tras la operación, que se prolongó por cinco horas, fue trasladado a una habitación. Sin embargo, como “el drenaje despedía una gran cantidad de líquido del cuerpo”, según lo explicó el mismo Lotocki en la causa, fue ingresado nuevamente al quirófano. Al encontrar “todo normal”, Zárate volvió a la habitación. Pero los problemas continuaron y el cuadro empeoró. Se descompensó cerca de la medianoche del mismo día: sufrió un paro cardíaco.