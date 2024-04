Fuerte cruce en vivo entre Guillermo Moreno y Gustavo Sylvestre

Fuerte cruce entre Guillermo Moreno y Gustavo Sylvestre

El periodista Gustavo Sylvestre y el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno protagonizaron, ayer, un fuerte cruce en un programa de televisión cuando analizaban las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y la interna del peronismo, que expuesta en los últimos días por las declaraciones de Andrés “Cuervo” Larroque.

Consultada sobre este último tema por los periodistas del programa Minuto Uno, en C5N, el ex funcionario se desligó de la derrota electoral del frente peronista en las elecciones del año pasado y cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Hay compañeros que antes de ponerse a hablar tienen que decir me equivoqué”, introdujo.

Luego, increpó de manera directa a Sylvestre y señaló que “se la pasa hablando todo el día”. El periodista replicó: “Se la agarra conmigo... Yo no fui funcionario nunca, podría ser mucho mejor de los que están ahora”. Ante esta respuesta, Moreno redobló la apuesta: “Cuando yo fui funcionario, vos te compraste la casa, así que no me digas nada, te hiciste famoso, ganaste mucha plata”.

“La casa me la compré en 1997″, dijo el periodista. “La chiquita. La grande, ¿cuándo? Dale”, insistió el ex funcionario. La conversación continuó unos segundos con opiniones cruzadas sobre el rol del peronismo ante la coyuntura actual, cuando Sylvestre elevó el tono de voz y manifestó su malestar.

“Hice desde este programa, cuando muchos durante el macrismo estaban escondidos debajo de la cama, y no sé dónde estabas vos, mucho más que dirigentes políticos, así que no jodas. Vos, con el peronómetro echándole la culpa a todo el mundo, te creés que sos el número uno. La autocrítica se la tienen que hacer todos”, remarcó.

“Yo no le echo la culpa a nadie, eso decíselo a Cristina (Kirchner)”, contestó el dirigente peronista. “¡Basta! No jodas, respeto. Yo te respeto, vos respetá, sinó te llevás el mundo por delante, y a mí no”, respondió el periodista.

La interna peronista

En las últimas horas, Larroque ratificó lo que planteó el fin de semana durante un encuentro con militantes, donde dejó una frase que muchos interpretaron como un mensaje a Cristina Kirchner.

El acto que se hizo en la Quinta de San Vicente para conmemorar un nuevo aniversario de lo que fue la presentación de Cristina Kirchner en los tribunales de Comodoro Py, el 13 de abril de 2016, sirvió de contexto para que el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires brinde un duro discurso. En su alocución, defendió a Kicillof y aseguró que el gobernador obtuvo la reelección y quizás “no con toda la colaboración necesaria de nuestra fuerza política”.

“Hablé siete minutos. Evidentemente, el planteo que hice tiene asidero en la sociedad. Lo que dije fue que justamente necesitábamos rever el funcionamiento de nuestra fuerza, que no se puede conducir por WhatsApp. Y me refiero a las líneas intermedias, porque algunos chitrulos, como decía mi abuela, quiere ponernos ahora como que estamos cuestionando a Cristina. Para nada, todos sabemos lo que significa Cristina en nuestra vida y en el sentir popular. Sí, creo que tenemos que revisar algunas cosas”, agregó Larroque.

Larroque volvió a apuntar contra la interna en el peronismo: "No se puede conducir por WhatsApp"

El ex integrante de La Cámpora, además, se refirió también a los dichos del intendente de Ensenada, Mario Secco, quien advirtió que “los que rodean a Cristina Kirchner terminan haciendo pelotudeces”.

“Si vos conocés alguien más cristinistas que Mario Secco o que yo, me avisás. Estamos discutiendo otra cosa, estamos discutiendo que tenemos que hablarle a la sociedad y no a los comisarios políticos”, dijo Larroque.

En sus críticas a la interna, asumió que “ahí es donde acertó Milei, porque está planteando que hay una dirigencia política encerrada sobre sus intereses, sobre una mirada muy pequeña y que no se hace cargo de los padecimientos de la sociedad. Uno está planteando eso. No hay que cerrarse a la posibilidad de seguir revitalizando al conjunto del peronismo”.

“Se han perdido los ámbitos del encuentro. O tal vez es peor: si los ámbitos existen, pero después cada uno se va a hacer su juego o murmurar o a tejer cosas que en lo público quizás son inconfesables, me parece que no vamos a salir de esta situación. Bienvenido los planteos. Hay que dar los debate de cámara al conjunto de la sociedad. Hoy estamos en un momento que es muy angustiante”, añadió Larroque.

En su crítica, fue categórico con lo que ocurrió en el Congreso del PJ el mes pasado, donde en un clima tenso, la dirigencia cruzó reclamos y exigencias para que la mesa de conducción sea más amplia.

“A nadie le quedó claro qué pasó en el Congreso del Partido Justicialista. La conducción del peronismo va más allá de quién sea el presidente del partido, ese es un instrumento de carácter administrativo electoral. Hay que resolver cómo volvemos a gestar una conducción que dé sensación de futuro”, dijo, y añadió: “Lo más triste es que en ese Congreso, quien seguía tras la licencia de Alberto era la compañera Cristina Álvarez Rodríguez. Eso generó zozobra en algunos sectores, lamentablemente no del peronismo ortodoxo, sino quizás de compañeros del espacio kirchnerista por el simple hecho de tener una cercanía con Axel. Si estamos en esa tan chiquita, estamos mal”.