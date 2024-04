La conducción de CFK, las listas del 2025 y el lugar de Kicillof: qué hay detrás de la embestida contra La Cámpora en la interna del PJ

Andrés Larroque, Axel Kicillof y Máximo Kirchner compartiendo escenario en una imágen de archivo. El kirchnerismo bonaerense se encuentra atravesado por diferencias internas

Las últimas horas en el universo kirchneristas fueron un compendio de declaraciones cruzadas y acusaciones implícitas que sacaron a la luz la tensión que atraviesa el peronismo con base en la provincia de Buenos Aires, desde prácticamente el cierre de listas del año pasado. De un lado, funcionarios provinciales y dirigentes cercanos al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Del otro, La Cámpora y el universo cristinista. El massismo manda señales de que el ex ministro de Economía sigue vigente

El acto que se hizo en la Quinta de San Vicente para conmemorar un nuevo aniversario de lo que fue la presentación de Cristina Kirchner en los tribunales de Comodoro Py el 13 de abril de 2016, sirvió de contexto para que el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, brinde un duro discurso ante la militancia nucleada en el espacio La Patria es el Otro. En su alocución, el ex secretario general de La Cámpora, defendió el rol de Axel Kicillof. Dijo, incluso, que el gobernador obtuvo la reelección y quizás “no con toda la colaboración necesaria de nuestra fuerza política”. También pidió que la conducción de Cristina Kirchner sea “un movimiento popular protagonista” y no con “tres ñatos que te mandan un whatsapp y no sabés quiénes son”. Luego ratificó esos dichos y cruzó al entorno del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. Lo siguió el intendente de Ensenada, Mario Secco; que fue más enfático: “Los que rodean a Cristina Kirchner terminan haciendo pelotudeces”.

Sin embargo, detrás de estas declaraciones hay un compendio de discusiones pasadas, actuales y futuras; donde aflora cuál será el lugar de Axel Kicillof en las elecciones del 2027, cómo se va a organizar el espacio en miras a la discusión legislativa y armado de listas del año que viene y -lo más estructural- quién va a conducir el proceso.

“Lo que se cuestiona es a Cristina… me sorprende. No lo puedo creer cuando escucho estas arengas que no ayudan a nuestra fuerza política”, planteó el senador nacional por la Ciudad, Mariano Recalde, este mediodía en declaraciones Somos Radio, cuando fue consultado por los dichos de Larroque. Ambos integraban la mesa de conducción de La Cámpora en los años de Cristina Kirchner al frente de la presidencia del país.

“Quieren reivindicar a Cristina para ponerla en un cuadro; nosotros queremos su rol de liderazgo vigente. Axel es el candidato de un espacio que lidera Cristina: es Axel con Cristina. Contraponerlo es una estrategia errónea. Parece que están haciendo la venganza personal de cada uno”, agrega ante la consulta de Infobae un dirigente que responde directamente a la ex vicepresidenta y a Máximo Kirchner.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof

En La Cámpora aseguran que ellos no tienen intenciones de pelear con Kicillof, pese “al partido que plantean en el entorno de Axel”. Describen además que forman parte del Gobierno y trabajan todos los días en la gestión del mandatario bonaerense. “¿Quién va a querer pelear con Axel? (Juan Martín) Mena, (Daniela) Vilar, (Nicolás) Kreplak, (Florencia) Saintout, (Martín) Sabbatella? Todos trabajamos con Axel”, agrega la fuente. Se refiere a distintos funcionarios que forman parte de La Cámpora e integran el gobierno provincial. En ese listado incluyen también a Sabbatella de Nuevo Encuentro, que mantiene un acuerdo político con Máximo Kirchner.

Larroque también planteó que los peronistas que no colaboran con Kicillof “están en una cosa rara”. Recalde contestó: “No sé qué compañero está en una cosa rara. Los que están en una cosa rara son los que quieren generar esta discusión, esta tensión hacia afuera. Toda La Cámpora trabajó para que gane Axel en 2019, trabajó para que gane Axel en 2023 y públicamente defiende su gobierno”.

Kicillof intenta hacer equilibrio en el medio. Sin embargo, del acto del que participó fue el que organizó su ministro de Trabajo, Walter Correa, junto a Larroque en San Vicente. La organización de Correa se llama 13 de abril, fecha en la que CFK, ya sin fueros, se presentó ante Comodoro Py en 2016, recibiendo el respaldo de todo el arco peronista K con una multitudinaria movilización. Larroque, para correr al mandatario bonaerense del foco de tensión, dijo que hablaba “en nombre propio” y que se hacía cargo de lo que decía en ese encuentro del que también participaron el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza -en condición de anfitrión, pero cercano a Martín Insaurralde- de Avellaneda, Jorge Ferraresi y de Ensenada, Mario Secco, entre otros dirigentes.

El acto realizado en la quinta de San Vicente rememoró el apoyo masivo que recibió Cristina Kirchner en 2016, durante su paso por Tribunales

“No es tiempo de internismo”, es la respuesta escueta que emana desde la gobernación bonaerense, donde buscan enfocar en la -por demás compleja- tarea de gobernar. Gestión como respuesta es la línea que se baja desde La Plata.

Pero el internismo se impone y forma parte de la rediscusión peronista que tiene además, en el mediano plazo, el armado de las listas legislativas de 2025. Es en ese proceso que hay que mirar también la discusión de estas horas. Cómo se conformaran las listas dentro del peronismo será otro factor de disputa. Lo que fue el armado del 2023 y el resultado electoral sentó un precedente para el peronismo en la provincia de mayor peso político. El cierre del 2023 en Buenos Aires estuvo atado al poder de Máximo Kirchner y el por entonces Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

Se trató de una experiencia que algunos dirigentes no quieren repetir y ven en la figura de Kicillof la carta para evitarla. Uno de ellos es Mario Secco. Otro es su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que ya avisó que el 2025 lo va a encontrar en una construcción “desde un lugar distinto”: es decir, por fuera de La Cámpora. Con Kicillof como vencedor de la elección del 2023 y con una campaña que tuvo como escuderos -por fuera del primer anillo kicillofista- a estos intendentes en un bloque al que también se sumó Larroque, envalentona a la mesa política de Kicillof, en la que también tiene un lugar de peso el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; a modo de enlace directo con Kicillof. Buena parte de los temas de construcción política que refieren a Kicillof se tratan previamente con Bianco.

Al “lugar distinto” o a la nueva canción de la que supo hablar Kicillof en plena campaña electoral también se subió días atrás la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz. “Yo voy a estar ahí para la nueva sinfonía que quiere tocar Axel Kicillof. Bienvenido todo aquel que tiene ganas de que sonemos distinto. Hay melodías que no solo tienen que dejar se sonar, sino que ya nadie quiere escuchar”, dijo en declaraciones a CNN Radio. Ante estas irrupciones, en el kirchnerismo todavía le recuerdan que le quiso hacer una interna al gobernador en las elecciones del año pasado.

En este rompecabezas de piezas que ya no encajan dentro de lo que fue Unión por la Patria -versión coalición de Gobierno- también está en el Frente Renovador de Sergio Massa. “Creo el peronismo hay que reinventarlo, me parece que lo vaciamos de contenido, por diversas situaciones, no importa, cada uno pondrá cuál es el momento, cuándo empieza”, planteó días atrás la ex titular de AySA y dirigente del FR, Malena Galmarini.

En el FR lanzan señales de que Massa sigue vigente. Este lunes lo planteó el director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini que a propósito de las declaraciones de Recalde -diciendo que el candidato de CFK y La Cámpora era Eduardo de Pedro y que no hubo un candidato kirchnerista- le retrucó: “Me parece que hay que pensar antes de hablar y también ser honesto intelectual para no volver a repetir los mismos errores. El candidato de todos fue Massa porque todos creímos que era la mejor propuesta en un escenario electoral muy difícil. El encierro no fue una gran consejera en las diferentes ofertas electorales de los últimos años. Si te sirve, te paso los resultados”.

Le siguió el diputado provincial y armador del massismo en la provincia de Buenos Aires, Rubén Eslaiman: “Sergio fue la mejor propuesta. Si íbamos a elecciones con otro candidato, en las generales perdíamos hasta la Gobernación y ni hablar de los municipios donde además de retener los que gobernábamos nosotros, ganamos en más de una decena de intendencias donde hacía años que gobernaban otras fuerzas”. El argumento de los distritos que recuperó el peronismo coincide ahí con La Cámpora.

El hecho fáctico de que el peronismo haya ganado más intendencias también es una defensa que utilizan quiénes -en este hormiguero pateado en el que se convirtió el peronismo bonaerense- tratan de proteger a Máximo Kirchner.