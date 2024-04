La salud de Furia de GH: los motivos por los que dejará el reality y cómo será el traslado a una clínica

Los detalles de la salida de Furia de GH (Telefe)

La noticia la dio a conocer Santiago del Moro en la mañana del martes y alborotó todo lo que rodea al fenómeno Gran Hermano. En sus redes sociales, el conductor anunció que Juliana Furia Scaglione saldrá del juego unos días por un inconveniente relacionado con su salud. “Juli próximamente va a salir de la casa de GH, según han decidido los médicos para ampliar unos estudios clínicos”, expresó el conductor sin dar mayores precisiones al respecto.

En medio del revuelo, y ante las diferentes versiones que surgieron en las redes, en El noticiero de la gente (Telefe) dieron más precisiones de la actualidad de Furia y de los motivos que llevaron a la producción a tomar esta decisión.

“Hace unos días que Furia no se sentía bien, por lo que le hicieron unos estudios que arrojaron que tenía una infección urinaria, hay ciertos valores que no le dieron bien, por lo que necesitan chequearlo fuera de la casa”, informaron en el noticiero del canal que emite el reality. Además, aseguraron que se tomarán las medidas necesarias para no alterar la dinámica del juego: “Esta situación no va a romper el aislamiento”.

Vale destacar que Juliana es una de las pocas participantes que siguen en carrera, ya que está desde el comienzo del reality, y es (sin dudas) la más popular. Despierta amores y odios ante cada una de sus jugadas.

Santiago del Moro anunció la salida de Furia

A continuación, recapitularon algunos videos en los que la participante hacía referencia a su salud. Difundieron una conversación que tuvo semanas atrás durante una cena con el resto de los hermanitos, en la que hacía referencia a su salud de manera irónica. “Como me votaron tanto, me hicieron enfermar la pancita”, le decía a sus compañeros, mientras se quejaba porque tenía que hacer ayuno.

Más adelante, en la edición de este mediodía del noticiero, poncharon el vivo de la casa, donde se veía a Juliana realizando la prueba de liderazgo y aprovecharon para desmentir las versiones que afirmaban que la participante no podía levantarse de la cama. En paralelo, su hermana Georgina, más conocida como “Coy”, decidió llevar cierta “tranquilidad” a los furiosos. Lo hizo a través del canal de difusión de Instagram, “Furioneta”, donde se comunica con los fanáticos del ciclo, e intentó poner paños fríos a la situación.

“Gracias por todos los mensajes de amor para Furia”, comenzó la mayor de las Scaglione. Y siguió: “¡Está todo bien! ¡Furia está más fuerte que nunca!”, sentenció, además de descartar las versiones acerca de que su hermana podría estar embarazada. “No voy a ser tía”.

Coy y Furia

Al cierre de esta nota, Teleshow pudo acceder a más detalles de la situación de Furia. Según supo este medio, los estudios se le hicieron porque la participante tuvo una infección urinaria. Como los resultados no arrojaron los valores esperados, el equipo médico decidió realizarle un estudio más específico que, por su complejidad, deberá realizarse en una institución médica fuera de la casa.

Lo que resta saber es cómo hará la producción para sacar a Furia de la casa. Es que, ni bien el tema tomó estado público, los fanáticos mostraron su intención de acercarse a la casa de Martínez, donde se lleva a cabo el reality. Por este motivo, guardan bajo siete llaves la hora y la manera en la que se realizará el traslado. Si todo sale según lo acordado, habrá que esperar a la gala de esta noche en la que Santiago del Moro brindará detalles de la participante más polémica.