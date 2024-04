La historia de amor oculta de Jorge Rojas y Barbie Muriel, la mujer que asegura haber sido su amante durante 20 años: “Perdí un bebé suyo”

Habló Barbie Muriel, la amante de Jorge Rojas: "Tuve una relación de 20 años con él" (Video: Intrusos, América)

Hace pocos días salió a la luz el romance que habría vivido Jorge Rojas, que está casado desde 12 años con Valeria Rojas y tienen cinco hijos, con una mujer mendocina llamada Barbie Muriel quien, a través de sus redes y después en un móvil con Intrusos aseguró que su decisión de hacer pública su relación está motivada, según su palabra, por el hijo que perdió con el músico. Consultado por Teleshow sobre el tema, su representante prefirió no realizar declaraciones.

“Hoy es tú día especial, Inti. Su nombre en quechua y significa Sol, representando la luz, la vida y la verdad de Dios. 12/04 no es solo la conmemoración de su transición sino también la llegada de su rayo de Sol a nuestros corazones que han aprendido a aceptar, amar y perdonar pese a que perder a un hijo es el dolor más grande que un ser puede sentir, es un tránsito tan difícil y un proceso complejo para aprender”, puso en su cuenta de Instagram hace 3 días la modelo, que está radicada en Estados Unidos.

El posteo de Barbie Muriel la mujer que salió con Jorge Rojas durante 20 años (Foto: Instagram)

“Gracias, @jorgerojasoficial por ser el papá de Inti y darme este corazón de mamá. Nuestro pequeño ángel se debe sentir tan orgulloso de tí, por acompañarme y brindarme tu apoyo incondicional, por ayudarme a transitar la pérdida de su vida con amor y compasión. Por estar para mí en cada momento, dándome la mano y ayudándome a sanar”, puso, en sus redes en un extenso posteo dedicado al artista.

La noticia causó revuelo entre los fanáticos de Jorge Rojas, quienes conocen la familia que formó, su esposa y los cinco hijos que tienen. Con el tema instalado, Jorge Rojas desde su cuenta de la red social realizó un descargo donde parece reconocer el vínculo que tendría, según afirmó la mujer, más de 20 años.

Una mujer mendocina llamada Barbie Muriel contó la relación que mantenía que Jorge Rojas, quien está casado desde hace 12 años (Foto: Instagram)

Jorge Rojas habló de Barbie Muriel, con quien saldría desde hace 20 años: “La relación no fue un secreto”

“Esto pertenece una vez más al complejo universo de las relaciones humanas, transitamos el camino de la vida en contacto con otros individuos y de ahí resultan las historias. Esta, en particular, lleva mucho tiempo, pasó por muchos estados, fue apasionada, divertida, complicada y hoy dolorosamente triste”, comenzó diciendo.

Barbie Muriel mostró en Instagram algunas postales de sus días de playa con Jorge Rojas (Foto: Instagram)

“Tuvo un principio, un camino y un final, atravesó cambios profundos en cada ser. Por momentos, éramos cercanos y en otros, perfectos desconocidos”, señaló. “Decir adiós siempre va a tener un costo que habrá que pagar. Las decisiones que tomamos, tienen consecuencias, aprender a vivir con ellas es la cuestión”, afirmó.

“Lo que van a ver y escuchar es el resultado de una relación que no fue un secreto y que hoy, después de alejarme, del otro lado se decide revelar la intimidad de la historia”, expresó. “Encontrar la fortaleza para aceptar y reconocer nuestros errores será el primer paso, para luego perdonar y perdonarnos. Ojalá pronto llegue a mi corazón ese tiempo y lo que ahora se manifiesta como pérdidas, sea con el tiempo una situación en la vida que vino a darnos una lección más para aprender y crecer”, concluyó el cantautor.

Entre los comentarios que recibió la publicación, hubo uno que sobresalió entre todos. El de Barbie Muriel. “Gracias Rey por reconocer tus errores. Disculpas aceptadas. Cante fuerte. Se lo ama”, escribió.

El descargo de Jorge Rojas tras la aparición de Barbie Muriel, la mujer con la que habría salido durante 20 años (Foto: Instagram)

Barbie Muriel, la mujer que salió con Jorge Rojas habló de la pérdida de su embarazo: “Sus hijos lo saben”

Este lunes Barbie dio una nota con Intrusos donde contó por qué ahora decidió contar su verdad sobre su romance con Jorge Rojas, la relación que tiene con la familia de él y cómo era su vínculo. “Salí a hablar porque necesito cerrar mi episodio con él y con mi bebé”, expresó en el ciclo de Flor de la Ve.

“Siempre estuvimos de acuerdo. Acordamos mantener la relación en secreto, hace 20 años que la tenemos”, dijo, e incluso contó que estuvieron juntos hasta el jueves de la semana pasada. “Yo defino la relación como un vínculo de hace muchos años. Es incondicional nuestro amor. Vivo hace 10 años en Estados Unidos y con él nos veíamos porque viajaba mucho. La relación que teníamos era in/out”, contó.

La foto que Barbie Muriel compartió haciendo una videollamada con Jorge Rojas (Foto: Instagram)

También la mujer dio a entender el tipo de vínculo que tenía y cómo llevaba ella la relación oficial que era conocida públicamente. “No banqué nada, yo tomé la decisión de mi vida de irme a vivir a Estados Unidos y siempre fui libre con la compañía de Jorge. Tuve mi oportunidad de crecer en mi carrera profesional. La relación era funcional a mis necesidades”, reveló.

Después, se refirió al embarazo que perdió. “Lo que sucedió fue en 2018, cuando vine a Argentina a trabajar en temporada. Soy presentadora de televisión y trabajé ese verano para un ciclo mendocino. Lo acompañé en casi todos sus shows y ese verano concebimos el bebé”, recordó.

“El 12 de abril de ese año yo voy a emergencias al hospital y Jorge estaba en el Chaco. Yo le venía contando que me venía sintiendo mal y me hice una ecografía. En la ecografía me dijeron que tenía una hemorragia interna. Fui a emergencias y lo perdí. Mientras me confirmaban el embarazo me dijeron que lo perdí, fue una noticia hermosa y después terrible”, rememoró.

Barbie Muriel contó que perdió un embarazo de su relación con Jorge Rojas (Foto: Instagram)

Allí contó que el cantante conoció la noticia varios días después porque se encontraba en la selva chaqueña. “Se enteró a los 8 días de lo que me pasó. Estuve muy mal, enferma y en shock. Luego él vino a verme”, relató.

Sin embargo, Marcela Tauro indagó en por qué ahora contó ahora su historia. “¿Cuál fue el detonante?”, preguntó. “El detonante fue que no hice el duelo. No hablé al respecto con nadie. Sin embargo del lado de él, sus hijos y sus músicos lo saben. Sus hermanos también lo saben y lo cuento porque tapé todo y pasé un proceso de depresión. Entonces lo hago para sanar, hacerme cargo y superarlo”, afirmó.

Hacia el final, le dedicó palabras de amor al músico. “Jorge Rojas me acompañó hasta el jueves. El viernes publiqué el descargo de mi parte y todos están al tanto. Siempre estuvo conmigo y nuestro círculo lo sabe. Yo lo amo. Él es un sol de persona y tengo los mejores recuerdos con Jorge”, concluyó.