Carola Reyna reveló por qué tuvo que dejar su casa y sorprendió al revelar qué famosa decidió refugiarla

La actriz se refirió al difícilmomento personal en el que fue ayudada por su círculo cercano (Video: La noche de Mirtha - El Trece)

El sábado por la noche volvió a tener lugar La noche de Mirtha (El Trece), el icónico ciclo conducido por Mirtha Legrand que reúne a varias figuras destacadas del país. En esta ocasión, la diva de la televisión tuvo varios invitados, entre los que destacó Carola Reyna. El foco de atención fue robado por la actriz, quien dio detalles sobre el difícil momento que atraviesa. “Ya no sé dónde estoy viviendo”, aseguró la artista en su participación en la cena.

“Yo viví en cualquier lado, ya no sé dónde estoy viviendo porque se inundó mi casa”, reveló, a corazón abierto, la conocida intérprete a la conductora del programa. El hogar de la mujer quedó inhabitable, así que decidió mudarse momentáneamente. Afortunadamente contó con la ayuda de su círculo cercano, en especial de Mercedes Morán, quien fue la primera en ofrecerle un techo sobre su cabeza

Mercedes Morán ayudó a Carola Reyna en un delicado momento (Foto: Festival de Cine de Lima)

“Le empecé a mostrar los videos fue increíble, ya que un caño pluvial se tapó y fue terrible, llovió a la intemperie. Es una casa preciosa, con patio, pero fue una catástrofe general” aseguró Reyna respecto al estado en el que quedó su hogar. Esto la llevó a empezar a vivir nómade, pasando por diferentes inmuebles de conocidos suyos. “Primero me acobijó la Mecha (Morán), luego otros amigos, después mi amiga con la que estoy produciendo la obra, y ahora estoy alquilando mi segunda casa. Estamos en eso, ahora se tiene que secar, pero va a estar todo bien”, expresó, con un semblante que detonaba esperanza y alegría, ante la mirada de los otros comensales, entre ellos Freddy Villarruel, Emiliano Pinsón, Óscar y Mariano Martínez

“Fue increíble”, aseguró Carolina, quien no dudó en comparar su situación actual con lo que vivió durante sus años de juventud. Al igual que sus progenitores, la actriz no se prohibió la posibilidad de conocer el mundo. Motivada por la curiosidad y el trabajo, vivió en diferentes puntos del mapa. “Además de irme con la valija actual, a los 2 años me fui a vivir a Caracas, Venezuela, en Madrid, luego volví a Venezuela y quedé acá. Pero, más tarde iba y venía con mi viejo”, completó mientras permanecía sentada en la mesa de la diva de los almuerzos en la pantalla chica.

La intérprete se mostró agradecida ante la solidaridad de sus conocidos (La noche de Mirtha - El Trece)

Pero la reconocida actriz no solo se refirió a su situación actual, sino que también le dedicó tiempo a hablar de sus proyectos laborales. Momentos antes, ella se refirió a Okasan: diario de viaje de una madre. Motivada por su propia experiencia personal con su hijo, la rubia no dudó en dar detalles de la puesta en escena unipersonal que lleva adelante desde hace meses atrás.

“Es una obra que es algo mío, es un proyecto personal y trata sobre el diario de una madre cuyo su único hijo se va a vivir a Japón y es el viaje de esta madre yendo a visitarlo por primera vez a ese lugar extraño y maravillo. Mi amiga, quien también tiene una hija que vive afuera, y yo nos enamoramos de esta obra”, comentó Carola Reyna sobre el impacto que tuvo ese proyecto y cómo lo vinculó que la mudanza de Rafael, producto de su matrimonio con Boy Olmi, al viejo continente.

En ese sentido, la rubia aseguró que “él fue el motor de esta obra y es muy lindo hacer teatro con algo personal, porque lo que uno cree que es una historia personal al representarlo te distancia y, al compartirlo con tanta gente, se vuelve una experiencia muy hermosa, la cual hago desde el corazón”, argumentó en esa misma entrevista en la que participó con otras figuras del momento del espectáculo argentino.