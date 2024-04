Habló la denunciante de Claudio Morgado: los $335 mil que pagó por adelantado y los productos que nunca le llegaron

la periodista Bárbara García denunció por estafa a Claudio Morgado y a su mujer, Vanesa Moreno

El pasado lunes 8 de abril la periodista Bárbara García denunció en la Justicia a Claudio Morgado y su mujer, Vanesa Moreno, por estafa en la Comisaría Novena de San Isidro. Según su relato, la mujer del exdiputado la contactó por WhatsApp el pasado 27 de marzo para ofrecerle calzado y ropa deportiva. Y le prometió que, si realizaba una compra, su pedido estaría disponible el 3 de abril. La periodista aceptó la oferta y le pagó $ 335 mil por varios artículos. Sin embargo, llegada esa fecha no tuvo más novedades. Y en los días siguientes tampoco.

En paralelo a esta denuncia, en las redes sociales empezaba a agitarse algo en la misma línea. La música Andrea Álvarez —con recorrido como solista pero también como colaboradora percusiva de Soda Stereo, Divididos, Marcela Morelo y muchos más— disparó una serie de tweets para denunciar a su “vecino y amigo” Morgado y su mujer “por estafadores”. Y contó que, en noviembre del año pasado, Moreno le ofreció una computadora Mac Book Pro a “mil dólares” pero pasó todo el verano y lo pagado nunca llegó.

Estas dos situaciones volvieron a echar luz sobre las viejas estafas que habría perpetrado la pareja entre 2021 y 2022. En febrero de 2022, la periodista Ivy Cángaro escribió un largo relato para el medio Miradas del Centro en el que contó cómo fue timada por el exinterventor del INADI y su esposa por artículos de moda que ella ofrecía en su cuenta de Instagram.

“En profusos chats él dice que ella ganó premios en Milán y París como diseñadora y ella, en confidencia, dice vender a precios bajísimos para poder cubrir el costo de un medicamento cuasi millonario para el cáncer que está asolándola (incluye audios emocionada, donde habla desde la misma quimioterapia). Entonces una (yo) compra, y recomienda a sus amigas, y genera un alegre montón de sesenta y siete personas que esperan su cartera o su par de botas y, de paso, ayudar a alguien que la pasa mal. Nadie chequea nada porque... El mismo Claudio Morgado la recomienda y admira. Es su marido, no nos van a joder”, expuso.

Ante esta oleada, Morgado se defendió y responsabilizó a su mujer por todas las estafas. “Hay una psicopatía muy fuerte atrás, es algo muy recurrente“, le dijo al periodista Guillermo Andino, este miércoles, en A24. Además, aseguró que internó a su pareja en una clínica psiquiátrica de Sarandí.

“Esta vez se va a enterar todo el mundo y espero que la Justicia actúe. Yo creo que este tipo tiene que ir en cana y, si hay que hacerle un peritaje psiquiátrico a la mujer, que se le haga. La verdad es que no puede volver a pasar esto, pero esta gente lo va a volver a hacer, no tengo la más mínima duda. Van a dejar pasar un tiempito, que las aguas se aquieten y después van a volver a hacerlo porque viven así”, dice, ahora, Bárbara García en diálogo con Teleshow.

Bárbara García, la denunciante, es hermana del periodista Camilo García (Foto/Instagram)

Hasta hace pocos días García y Morgado eran compañeros en Uno Más Uno Tres, programa que Santiago Cúneo conduce en Extra TV. El año pasado, según confió a este medio, la pareja le había ofrecido artículos electrónicos con el “verso” de que el cuñado trabajaba en IBM y podía ingresar al país con mega computadoras a buen precio.

“La verdad que no me interesó y pasó. Pero en febrero de este año, ella me mandó un mensaje que no lo respondí y el pasado 27 de marzo me lo volvió a mandar, copiado y pegado. Ahí me dijo que tenía una amiga que trabajaba en Nike y que, una vez al año, le daban la posibilidad de vender determinada cantidad de stock de ropa deportiva y zapatillas a precios increíbles. Y que, en caso de que no le quedaran bien, uno los podía cambiar porque todo lo que vendía venía con ticket de cambio”, detalló.

Moreno, novia de Morgado, contactó a García luego de que el mismo Claudio, le pasara su teléfono. “Ella me decía que me seguía en las redes y que yo era ‘tan deportista...’ Entonces me enganchó por ese lado. Como no me pudo entrar por la electrónica, fue por la ropa deportiva. Justo era el miércoles previo a Semana Santa cuando me habló y me dijo que había tiempo para comprar hasta ese día a las 12 de la noche. Entonces fue como que no me dio tiempo a reaccionar: si vos ves que unas zapatillas que valen 200 lucas están a 50 mil pesos, imaginate que las vas a querer. Y tampoco vas a dudar si viene de parte de la mujer de un compañero de trabajo. Así que le hice el depósito y también compartí la propuesta a algunos familiares y en un grupo de WhatsApp de colegas”, contó Bárbara que, además, es la hermana del periodista Camilo García.

“A la mamá de la ahijada de mi hijo, que es como una sobrina para mí, le mostré lo que vendían y le interesó. Ella le hizo un encargo por dos millones y medios de pesos en mercadería deportiva”, detalló.

Fragmento de la denuncia de Bárbara García contra Claudio Morgado y Vanesa Moreno (Foto/Teleshow)

En paralelo, la mujer de Morgado también le ofreció indumentaria a una productora del programa en el que trabajan quien, a su vez, también hizo correr la voz y terminaron embaucando a su suegra (por 800 dólares) y a un primo (por 150). Pese a que inicialmente Moreno le dijo que la oferta duraba solo ese día, notó que la extendió por unos días más. Así, Bárbara le ofreció a su hermano Camilo que se eligiera unas zapatillas. “Cuando lo vio, me llamó y me dijo: ‘¿Quién te pasó esto?’. ‘Vane, la mujer de Morgado’. le contesté. Y me respondió: ‘Esta gente tiene un montón de denuncias por estafas’. Yo no sabía nada”, siguió García.

“Cuando mi hermano me advirtió, automáticamente, la encaré a Vanesa y le dije que me contara la verdad, que estaba a tiempo de devolverme la plata a mí y a los que compraron de parte mía. A cambio yo no iba a decir nada. Entonces me dijo que todas esas denuncias anteriores eran una cama que le hicieron a Claudio por política. Me hizo todo un cuento. Lo mismo a (Santiago) Cúneo”, relató Bárbara a Teleshow.

El pasado viernes 5, cuando ya habían pasado dos días de la entrega que no fue, Bárbara llamó a Vanesa para darle un ultimátum. “Si mi sobrina me dice que no tiene todos los productos que te compró y vos no devolviste la plata, yo te hago una denuncia a vos y a tu marido”, le dijo.

Ante esto, Morgado —quien previamente había dicho que faltaría a la grabación del programa para no cruzarse con García— irrumpió en el estudio y le pidió a su compañera que desistiera de formular la denuncia.

“Me dijo que se demoró un container y, a mí, su mujer nunca me habló de ningún container, sino de tiendas deportivas que están acá. Al final, me terminó diciendo que el lunes siguiente iba a tener todo: lo que queríamos comprar o la plata. Me lo dijo adelante de Ximena Rijel, esposa de Cúneo y productora general del programa en el que trabajamos”, recordó Bárbara.

La denuncia fue radicada el pasado 8 de abril en la Comisaría 9° de San Isidro

Bárbara le había dado plazo hasta el mediodía del lunes 8 de abril. Sin embargo, horas antes, Morgado comenzó a llamarla para hablar de manera “urgente” con ella. “‘Necesito verte, necesito explicarte, Vanesa es psicótica, ella tiene este problema cuando no toma la medicación, tiene estas cosas de compulsividad’, me dijo”.

Al final, la periodista le cortó el teléfono y se comunicó con su abogado, Leonardo Martínez Herrera, para avanzar con la denuncia: “Por orden de mi abogado lo bloqueé así me dejaba de llamar. Pero ahí empezó a llamar a Cúneo, quien le dijo que hasta que no devolviera la plata no lo iba a atender. Y que quedaba desvinculado del programa”.

Según Bárbara, desde que trascendió su denuncia, mucha gente se contactó con ella. En menos de tres días, asegura, le llegaron casi 100 testimonios de gente estafada por Morgado y Moreno: “Un conocido de mi abogado recibió esta misma propuesta de parte de Claudio. Una persona me dijo que se tuvo que ir del país por miedo a las amenazas que recibió de parte del exdiputado. Una productora amiga me dijo que nadie quiere hablar, que tienen miedo”, detalló.

Y siguió: “Nadie sabe qué pasó con las denuncias previas que les formularon. Los damnificados, sospechan que Morgado tenía tantos contactos en los juzgados, que entonces cajoneaban las denuncias. Pero yo no tengo miedo: soy hija de una desaparecida, logré que a tres genocidas le dieran perpetua. Imaginate si le voy a tener miedo a este tipo”.

Entre los mensajes que recibió, algunos cuentan que el propio Morgado ofrecía los productos, echando por tierra el argumento que esgrimió acerca de que todo es responsabilidad de su mujer y sus “problemas mentales”. “Para mí es una estrategia para que la declaren insana y entonces no exista el delito. Pero él estaba atrás de esto”, dijo García.

“Es muy desesperante hablar con otras personas y que te digan que ella les decía que tenía que vender porque tenía leucemia, porque tenía cáncer o porque padecía enfermedades pulmonares... A mí y a mi gente no nos dijo nada de eso. Es más, yo siempre la vi espléndida. No me pareció que tuviera problemas de salud. Solo me dijo que había tenido dengue y por eso estuvo un mes afuera de todo. Capaz que ni tuvo”, agregó.

La baterista Andrea Álvarez fue una de las personas que le escribió a Bárbara luego de que ella expusiera su caso. “La puse en contacto con mi abogado y él no sólo la asesoró, sino que la animó a formular la denuncia, ya que ella no quería saber nada con eso”, cerró Bárbara.

La baterista Andrea Álvarez también dijo haber sido estafada por Claudio Morgado y Vanesa Moreno (Foto/Instagram)

La otra víctima de Morgado y Moreno

La baterista y percusionista había contado que Vanesa le ofreció una Mac Book a “buen precio”. “Las trae una amiga para que yo las revenda, pero a vos te la dejo a mil dólares porque Clau te ama”, fue lo que la mujer de Morgado le dijo a Álvarez. “Le contesté que ‘No’ y justo llamó mi hermano, porque se le rompió la compu, y él sí se metió”, completó la música.

“Supuestamente, las Mac llegaban en una semana pero eso no pasó. Ella me ofreció, para compensar la tardanza, otra Mac a 500 dólares. Yo sospeché, pero no daba dudar de ‘la mujer de Morgado’”, contó.

“Llegó fin de año. Ellos se fueron a Brasil y yo ahí ya me sentí una boluda, pero me daba vergüenza reconocer lo que pasaba. Enero fue una demencia de verso y ya en febrero le pedí la plata y empezó otro capítulo”, prosiguió Andrea. “Me animé a contarlo a amigos, googleamos, y vimos que eran estafadores profesionales y que las historias que habían trascendido eran iguales a la mía: audios, capturas de WhatsApp, estrategia. Todo igual. Tienen denuncias, causas, pero nunca pasó nada”, dijo.

“A partir de ese momento, comenzaron a ponerme una excusa diaria para no devolverme lo que ahora son 1800 dólares. Este miércoles decidí aceptar la derrota, pero no quiero que estafen a nadie más y por eso lo cuento. Fueron meses humillantes donde me enfermé, me arruinaron el verano, la vida y mi trabajo. Todo fue demencial”, cerró Andrea un descargo que hizo por Twitter.

Luego, en diálogo con Teleshow, contó: “Tenía la carta documento para hacer una denuncia civil y casi la mando, pero después me eché atrás porque pensé no me iba a servir de nada. Ahora hablé con mi abogado, y el de Bárbara, y decidí que voy a hacer la denuncia penal porque quiero recuperar mi dinero”.

“Para mí son dos enfermos y el más enfermo es él: la internó a la mina para zafar. Más allá de la plata, lo más doloroso es la confianza que le di durante todo este tiempo. Ellos se fijaron por dónde podían entrarme. En un momento, ella estaba por devolverme el dinero. Me dijo: ‘Mañana sí o sí te doy la plata, no hay más demora’. Al rato me mandó otro mensaje que decía: ‘Te voy a pedir que me ayudes a hacer la denuncia por la tardanza, así yo recupero algo de plata...’. Todo muy deforme”, lamentó Álvarez.

