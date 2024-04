El fuerte chispazo de Licha y Laura Ubfal en GH: “Me sorprende tu fanatismo por Furia”

El cruce de Licha en GH con Laura Ubfal: "Me sorprende tu fanatismo por Furia" (Video: GH, Telefe)

Las pasiones que levanta Gran Hermano 2023 no son solo de los participantes y del público. También los integrantes de El Debate son presa de los amores y enfrentamientos que se dan dentro de la casa y tienen su correlato en el ciclo de los jueves de GH. Esta vez se cruzó Licha con Laura Ubfal. ¿El motivo? Furia, siempre presente.

El musculoso se molestó cuando la periodista fingió una carcajada cuando Agostina aseguró que Virginia podía ser una buena competidora para que Juliana, finalmente, sea elegida para abandonar la casa. La ironía de la panelista no le gustó nada al participante, que fue precisamente eliminado en un mano con Furia en el voto telefónico, y la cruzó.

“No, no. Me sorprende el fanatismo de Laura hacia Furia”, comentó Lisandro, frase que no le gustó nada a Laura. “No es fanatismo. Veo un espejo, mi amor”, esgrimió, mientras Licha daba sus motivos sobre por qué era, según su opinión, ignorar a la participante más polémica.

“Lo que le decís a Joel de Paloma no es lo mismo, porque es muy difícil no hablar de una persona cuando está todo el tiempo hostigándote y llevándote al límite. Como el otro día, Furia se levanta y a Joel le dice…”, esgrimió, pero Ubfal fue tajante. “Hay que ser más fuerte. ¿De qué se trata el juego?”, lanzó, filosa. Mientras Licha terminaba su ida y vuelta con un condescendiente “está bien, claro, ya está”, como reafirmando sus dichos.

El encontronazo llega después de que Furia y Virginia tuvieron una cruda pelea tras la prueba de la semana. Para completar se sumó Cata y el conflicto fue in crescendo. Con un fuerte grado de violencia verbal, las participantes empezaron diciéndose de todo. La pelea arrancó cuando la entrenadora manifestó su frustración por cómo se había realizado la prueba. La standupera, molesta no se lo dejó pasar y terminaron enredándose en una pelea.

“Dejame tranquila, hice todas las cosas bien”, comenzó diciendo y Virginia tomó el guante. “Ay, Furia, yo soy grande... ¿vos querés que te diga que te tengo envidia? Te la tengo... no sabés las ganas que tengo de ser como vos, boluda”, se despachó. “Hacemos todas las cosas bien y siguen rompiendo los huevos”, insistió, a los gritos.

Pero Juliana siguió firme, insistiendo que le tenían envidia. “Estas son unas envidiosas de mierda, no van a llegar a la final”, arrojó, provocando que la médica se sume y empiece también a los gritos. “Manga de hijas de put…, forr…”, fue la frase con la que consiguió que Cata se indigne. “Aprovechamos para decir la palabra ‘Juliana al 9009′”, la picanteó, mientras la otra le respondió un “ya te escuché, ‘manden ‘Catalina al 9009′”.

En ese momento todo subió de todo. “Falluta ¿Tanto miedo me tenés?”, le tiró Cata. “Me parece que la falluta es otra. Por fin alguien me compite”, la siguió la otra, a los gritos desde el cuarto y le lanzó un misil. “Más traicioneras. Se me colgaron de la mochila para poder llegar lejos”, se despachó, enojadísima. “Andá a seguir hablando de mí, crota”, concluyó.