La furia de la mamá de Julieta Poggio por una pregunta escatológica que le hicieron a su hija

Gran Hermano tiene todos los condimentos que el público pide para convertirse en uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Durante el año pasado el ciclo de Telefe obtuvo picos de rating que hizo a casi todos sus integrantes muy populares. Tal es el caso de Julieta Poggio, la exhermanita que llegó a la final junto al ganador Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, quien salió en segundo lugar de la casa más famosa del país.

En ese contexto, durante los seis meses que permanecieron en el certamen hubo una situación que se viralizó en su momento pero de la que poco se habló afuera del reality. Todo ocurrió cuando los participantes encontraron una mancha en uno de los almohadones del sillón del living que presumieron que se trataba de una situación escatológica. Romina Uhrig fue quien se encontró primera con las manchas marrones, mientras que Lucila Villar confirmó que se trataba de rastros de defecación. A su vez, La Tora comenzó a preguntarle a todos si fueron los que mancharon el almohadón, y cuando le llegó el turno a Julieta Poggio, la joven no respondió, y eso hizo que las redes sociales explotaran acerca de la responsabilidad de la influencer de Villa Devoto.

“Chicos, quiero decir una cosa. Ahora también le voy a decir a Ariel y a Thiago”, comenzó dirigiéndose a los participantes que se encontraban tomando sol en el patio, disfrutando de un día por demás agradable. “En la silla hay un pedazo de mier... Esto es caca. Sí, es caca”, reveló Lucila en aquel momento visiblemente alterada.

En esta oportunidad, días atrás, Santiago Sposato, el cronista de LAM (América) le hizo una entrevista a Julieta y le consultó por aquel percance adentro del concurso. “Si volvieras a entrar a la casa como famosa, te expondrías a vivir una situación más escatológica como la que pasó con el almohadón?”, le preguntó. En ese instante, a Julieta le cambió la cara y respondió seriamente: “Hay cosas que siendo famosa no haría, como por ejemplo estar con alguien, te cambia la mentalidad lo que pasa desde afuera”.

El accidente escatológico en Gran Hermano 2022: encontraron manchas en una silla y los participantes estallaron (Video: Gran Hermano, Telefe)

Acto seguido, el cronista quiso saber si le había molestado que Marcos (Ginocchio) no hubiera blanqueado la relación que tuvieron cuando salieron del reality y que Julieta sí hizo pública. En ese momento, la joven estalló indignada: “Basta, basta con ese tema. Please, cortémosla, yo ya lo superé, ya está. Ustedes supérenlo también”, dijo tajante. Luego, Sposato hizo hincapié en que era la primera vez que la veía enojada desde que había salido de la casa. “Es que basta, ya está, ya hablé del tema, ya lo superé, y estoy un poquito cansada”, respondió.

Finalmente, para terminar de molestar a la exhermanita, el periodista le dijo que Coti Romero también iba a dedicarse a cantar, igual que ella. “Ni idea, la verdad”, contestó Julieta, incómoda. “Lo mío no es que yo me lanzo como cantante, sino que es un proyecto que viene respaldado por una productora, es un proyecto súper lindo, que tiene compositores atrás, no es que me quise hacer la cantante”, concluyó.

La sorpresa ocurrió cuando desde el piso del estudio, con la conducción de Yanina Latorre en reemplazo de Ángel de Brito por el fin de semana largo, habló con el cronista y Santiago reveló cómo fue el momento cuando la madre de Julieta lo increpó al finalizar la nota. En un video, se pudo ver a la madre de la actriz hablando acaloradamente con el periodista. “La verdad sos un pelotudo. ¿Y sabés qué? Te merecés que nunca más Julieta te de una nota”, se escuchó decirle a la mujer, quien también es manager de su hija. “Primero, porque sabés que eso es algo incomprobable” (en referencia al hecho escatológico que había sucedido adentro del certamen), “y es algo que la puede afectar, innecesario. A mí no me llamás nunca más, jamás”, terminó furiosa con la situación.