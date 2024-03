Un participante de GH atendió el teléfono rojo y trajo un polémico beneficio

Un jugador atendio el telefono rojo (Video Telefe)

Al cabo de 100 días de juego, la casa de Gran Hermano continúa viviendo la disputa entre los jugadores nuevos y los originales. Tal es así, que este martes, los hermanitos competirían por una moto, sin embargo, los participantes más antiguos consideraron que sería injusto que los recién ingresados gocen de este beneficio y los excluyeron. En medio de este clima de tensión, el teléfono rojo sonó y trajo un llamativo beneficio.

Con el programa ya empezado, los jugadores se preparaban para la prueba de azar que revelaría cuál de los participantes originales se convertiría en el dueño del vehículo. La única que tenía otra cosa en mente era Furia. La doble de riesgo se dio cuenta que una cámara enfocaba el teléfono rojo y por lo tanto decidió merodear el elemento esperando a que suene.

Cuando el tiempo culminó, y se escuchó el ‘ring’ en la casa más famosa del país, Juliana corrió a atenderlo. Sin embargo, en el medio de su carrera cambió de decisión y dejó que Martín Ku, quien venía detrás de ella, atendiera. “Quiero que me expliquen un poco de lo que acaba de pasar porque Furia llega al teléfono y le cede el lugar al Chino, ¿por qué?”, expresó con curiosidad Santiago del Moro. Ante la pregunta, Juliana respondió: “Supuestamente si atiendo el teléfono puedo quedar nominada, y sé que él está nominado, confío mucho en lo que hace siempre, cuando lo vi corriendo venía Manzana también, el primero que lo agarre lo iba a dejar. Me di cuenta que la cámara estaba mirando para el teléfono, no vi a nadie así que dije ‘me quedo acá, en cualquier momento suena’”.

Un jugador hizo la nominación espontánea (Video Telefe)

Acto seguido, el conductor pasó a explicar la sorpresa que traía el teléfono rojo: “Martín, es un beneficio, te cuento de qué se trata. Si ese teléfono lo llegaba a atender uno del repechaje o de los nuevos, iba a participar por la moto, pero no. Vos vas a ser quien elija un participante del repechaje o de los nuevos para que vaya con ustedes a jugar y tenga posibilidades de ganarse esa moto. Es decir ustedes ya tienen un orden para ir a participar, esta persona va a ir en el último lugar de esa fila que han armado ustedes”.

Justamente, si uno de los recién ingresados atendía podría enfrentar a los originales y ‘vengarse’ por excluirlos. Tras unos segundos, el Chino eligió: “Catalina. Estuvo todo el día diciendo que tenía muchas ganas, así que la voy a elegir a ella”.

Una vez formados en la arena, uno a uno, los jugadores intentaron arrancar la moto. Sin embargo, aproximadamente al cabo de una hora de competencia, el único que pudo lograrlo fue Manzana. Al ver que el motor se encendía, todos los hermanitos corrieron a abrazar al cantante de RKT.

El teléfono rojo trajo sorpresas en Gran Hermano

Con el programa ya casi terminando, Santiago del Moro puso el ojo en la gala de nominación de este miércoles. Fue así que el conductor reveló que Furia había hecho la nominación espontánea, dándole tres votos a Florencia y dos a Bautista.

A esta situación se suma lo ocurrido este lunes, cuando Licha entró a la casa y repartió, entre sus excompañeros, tres sobres al azar. El Chino, íntimo amigo de Lisandro, recibió la peor parte y quedó fulminado, por lo que le tocará ir directo a la placa de nominados.

Mientras que Rosina tendrá un menor caudal de votos y para el miércoles solo podrá dar un nombre para nomina. El que recibió el mayor poder fue Emmanuel. “Esta semana tus votos valen doble”, leyó, celebrando la herramienta que obtuvo, mientras bromeaba con sus compañeros diciéndoles que esta semana se tenían que portar bien con él.