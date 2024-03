Marcelo Tinelli y Martín Bossi se enfrentaron en vivo en DDM

El tremendo momento de TInelli y Bossi en DDM, América

Esta tarde, DDM tuvo como invitado a Martín Bossi, recién llegado de hacer funciones en la ciudad de Mar del Plata y próximo a estrenar el espectáculo Bossi Live Comedy en la calle Corrientes. Comenzada la entrevista, de pronto Mariana Fabbiani, le realizó una consulta enviada por su amigo Marcelo Tinelli, desafiándolo a que revele por qué le dicen “tortuga” a Bossi. “Me tiene cansado Marcelo, a él yo le decía tortuga, es un apodo de él. Yo le decía tortuga a él”, contó el actor a la conductora.

La cuestión continuó, debido a que el conductor del Bailando llegó al piso, con el objetivo de tener un cara a cara con Martín. En la charla, ambos tuvieron un fuerte cruce y revelaron distintos detalles al respecto que sorprendieron a más de uno en las redes sociales.

En el mano a mano, Bossi dio a conocer todos los detalles de la relación del productor con Milett Figueroa. El momento al aire fue muy divertido y Mariana terminó cortándolo para que no se revelaran más secretos. “Me pone muy contento porque vas a pasar un momento muy lindo”, comenzó diciendo el humorista. Acto seguido, el conductor, en modo de juego con lo que estaba pasando, le dijo lo siguiente. “Ojo con lo que vas a decir. Si vas a hablar una estupidez, yo también tengo otra para contar....” Mariana Fabbiani, metiéndose en el medio, dijo lo siguiente. “No te vas a dejar amedrentar por Marcelo. Vos lo tienes que decir de todas maneras, porque sino vas a quedar humillado públicamente”, sostuvo.

En ese momento, el actor tomó la palabra y exclamó: “No voy a arrugar. Estás estirando para que no entre en el programa, te conozco bicho de televisión. El otro día fuimos a comer, una reunión laboral y amistosa, debido a que a Tinelli lo quiero desde muy chico y, fuera de toda broma, en un momento....”, y comienza a lagrimear de emoción. “¿Sabes lo que pasa? A vos te costó mucho ser feliz, te costó mucho”. Como respuesta, el conductor le dijo “no soy la señora Mirtha Legrand, yo no voy a llorar”.

Sin embargo, la cuestión no terminó ahí, porque el actor le retrucó. “Es la soberbia del número uno, de la estrella”, dijo en un tono que daba a entender que el ambiente del programa se picó, con mucha complicidad y picardía. Tinelli le dijo que no se haga el humilde y que dijera lo que tenía que decir. Sin dar vueltas, el imitador fue al grano y dijo lo siguiente: “El otro día, estábamos con Fede, Chato, Ezequiel, entre otros, comiendo en su casa y estando abrazados, por lo que vos, con una copa arriba, dijiste que encontraste el amor y que en dos meses te casas con Milett”, cerró el humorista.

Acto seguido, Martín dejó a todo el estudio en shock. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un blooper que tuvo el actor al revelar la noticia. “Te casas con Milei”, fueron las exactas palabras que usó en esa ocasión, confundiéndose al presidente del país con la modelo, actual pareja del conductor y exparticipante del Bailando 2023.

No estoy separado

Hace algunos días, Marcelo Tinelli desmintió una crisis con Milett Figueroa. El animador del Bailando 2023/2024, contó en LAM cuando Ángel de Brito le consultó, cómo estaba su vínculo con la modelo. “Ella está con amigos, termino acá y la voy a buscar” aclaró Marcelo cuando fue a ver a sus hijos al último desfile del Bafweek. Siguió diciendo ante la insistencia del periodista Santiago Sposato. “No me separé, para nada. Cuando chequeas con la fuente y te dicen que no, es no. Yo no voy a mentirles a ustedes, ahora la voy a buscar a San Isidro a Milett. No estoy separado, para nada”, cerró tajante. Y al día siguiente subió una historia donde se los puede ver más juntos que nunca.