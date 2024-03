Familia ensamblada: Pampita y Benjamín Vicuña le celebraron el cumpleaños a Bautista con todos sus hermanos (@pampitaoficial)

Algo que no se le puede negar a Pampita, Benjamín Vicuña, Roberto García Moritán y la China Suárez es la que capacidad que han tenido para prevalecer con las relaciones familiares más allá de cualquier conflicto mediático o personal que los haya atravesado cuando eran pareja. Y es que por el bien de los menores, desde hace varios años que fomentan la hermandad y el vinculo entre todos sus respectivos hijos.

Te puede interesar: La emoción de Pampita al contar cómo transita el duelo por la muerte de su hija Blanca: “Todos los 8 me permito sentir más”

En esta oportunidad Bautista, el mayor de Pampita y Benjamín cumplió 16 años e hicieron un súper festejo todos juntos. Cabe estacar que el actor chileno y la modelo también son padres de Beltrán, de 10 años, Benicio, de 8, y de Blanca, la niña fallecida en 2012 cuando tenía 6 años.

Los familiares del adolescente fueron a saludarlo (@pampitaoficial)

Paralelamente él tuvo dos hijos Magnolia y Amancio, durante su relación con la China Suárez, quien ya era mamá de Rufina, fruto de su vínculo con Nicolás Cabré. Por su parte, Carolina fue mamá nuevamente de Ana junto a su marido Roberto García Moritán quien también tenía a Santino y Delfina con Milagros Brito.

Te puede interesar: Pampita anunció que se va del país: el cambio que prepara para su carrera

Durante el último tiempo, se hizo normal ver a los adultos y a los niños compartiendo diferentes eventos. Como el que ocurrió en las últimas horas, cuando Pampita publicó una dulce foto celebrando el cumpleaños de Bautista. “Feliz cumpleaños hijo amado”, sostuvo junto con la amplia postal familiar, que incluye a su hermano Guillermo y su sobrina Brisa.

El cumpleaños familiar de Bautista (@pampitaoficial)

Por su parte, el actor también se proclamó en el día de su hijo y junto con una larga carta publicó una foto abrazados y otra de toda la familia reunida en un sillón. En ese sentido, Vicuña citó el bolero “Contigo aprendí”, de Armando Manzanero, para expresarle públicamente al hijo que tuvo con Carolina todo lo que le agradece.

Te puede interesar: ¡Empezaron las clases! Los famosos mostraron el primer día de sus hijos en el inicio escolar

“Contigo aprendí. Contigo, Bauti, aprendí a ser papá. Aprendí que la vida puede ser hermosa, que la vida puede ser también un misterio y tú mi caballero. Aprendí que nuestros hijos pueden ser nuestros maestros y compañeros de ruta. Aprendí que no enseña el que educa, sino el que escucha”, empezó escribiendo el actor.Y por su parte, sumó: “Aprendí que la música puede llevar espacios y corazones. Aprendí ritmos nuevos y cortes de pelo. Aprendí de en profundidad y tu alegría, a disfrutar de la vida”.

Bautista con el actual marido de su mamá Roberto y su hija Delfina (@pampitaoficial)

“Gracias, Bautista, por ser una bendición en tu familia, por ser el hermano mayor, el líder, el hombre, el protector, el dulce, el comediante, el trapero y el ropero. Gracias por tu mirada humana y compasiva sobre la vida. Te miro, te admiro y te amo, por siempre y para siempre”, concluyó el actor en un posteo dedicado para su hijo.

Pampita anunció que se va del país

En la últimas horas y en medio de esta buena onda familiar que hay entre todos los miembros, Pampita anunció que dará un paso muy importante en su carrera artística, en el que se instalará un tiempo en Uruguay para encarar un nuevo proyecto en el país vecino. Primero, lo adelantó en su visita al programa de Mirtha Legrand. “A partir del 12 de marzo voy a estar en Veo cómo cantas, en Teledoce”, dijo la modelo contenta por esta oportunidad.

Pampita anunció que se va de la Argentina y reveló los motivos

En sus redes sociales, la jurado del Bailando interactuó con sus seguidores orientales y explicó de qué se trata esta convocatoria. “Hola, Uruguay. Se viene un gran 2024 en Teledoce. Estoy feliz de ser parte de este exitoso formato, Veo cómo cantas, donde voy a ser una de las asesoras. Nos vamos a divertir mucho juntos, un beso enorme, nos vemos pronto”, aseguró Pampita.

I Can See Your Voice es un ciclo que ya se emitió en otros países como por ejemplo en México donde el año pasado participó Ricardo Montaner. El formato en cuestión es originario de Corea del Sur y los famosos que van de invitados tienen la labor de descubrir cuáles de los participantes, que harán playback, son cantantes profesionales y cuáles no.

Según el comunicado oficial que lanzaron desde la producción del programa “el reto será descubrir y eliminar a los impostores, sin escucharlos cantar. Ahí es donde intervendrán los asesores (en este caso Pampita) para ayudar a los participantes a cumplir el objetivo”. De esta manera, la modelo deslizó algunas pistas de su calendario laboral, luego de participar de la final del Bailando 2023como jurado y de disfrutar sus vacaciones.