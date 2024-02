Migue Granados: “Desde que murió mi vieja me cambió la vida”

Migue Granados: "Desde que murio mi vieja me cambio la vida" (Video: Noche al Dente, América)

Migue Granados está viviendo un gran momento a nivel profesional y personal. Desde que en junio pasado lanzó Olga, el canal de streaming que reúne a numerosas figuras y programas, conjuga cada día el humor con la actualidad. El miércoles a la noche, invitado por Fer Dente a su ciclo de América, Noche al Dente, el conductor repasó parte de su vida con el humor que lo caracteriza.

“El canal de streaming es igual que un canal de tele pero si lo comparás con la tele la ven muchas más personas. Está pasando por ahí la movida y las marcas están ahí, es como una lavada nueva de cara. Es lo mismo que la tele, te puede ir mal, puede no suceder la magia y tuvimos suerte y la magia se dio”, comenzó diciendo el humorista apenas se sentó frente al conductor.

Más adelante, contó algunas anécdotas con el colegio de su hija mayor Bernarda, fruto de su relación con Fernanda Otero, con quien también tiene al pequeño Benito. “Mi hija ya tiene 8 y por suerte ya pasó por la etapa escatológica que tienen todos los chicos. Es cuando decís la palabra culo y se ríen. Me ha pasado de ver un cartel en la calle de unas salchichas de acelga y el padre idiota, que era yo, no tuvo mejor idea que tirar ‘es el pito de Shrek’. A los dos días me llamaron del colegio y esta parte no es graciosa y esta buenísima, me dijeron ‘che, ella dijo esto’, y ellos me avisaron porque muchas aberraciones se descubren en base a eso y me cayó y dije ‘gracias’, y nunca más esas pelotudeces”, se sinceró.

Luego, repasó el momento en el que fue a hacerle una entrevista a Lionel Messi, tras el Mundial de Qatar en el que Argentina salió campeón del mundo. “Él me seguía en Instagram y yo no me había dado cuenta”, relató sorprendido. “Hace mucho me animé a hablarle, ‘che, ¿hacemos una nota antes del Mundial?’ Ahí me dijo: ‘yo menos que menos me voy a poner a boludear con vos antes del Mundial’”, destacó Granados. Y enseguida relató cómo fue que entabló conversación con el número uno del fútbol del mundo. “Le hablé muy de igual a igual, sin ser obsecuente. Fuimos a la casa cuando me confirmó la nota, y ya con la chapa de ir a hablar con Messi fuimos todos. Hasta ese momento no había estado nervioso, no es que el tipo me obnubila porque lo veo como a un chabón de Rosario, y yo también, tenemos la misma edad. Lionel Messi es la persona más importante del planeta pero yo tampoco soy un gran futbolero y sin embargo este Mundial me atravesó una banda, como nunca. Yo me encontré llorando en la final, mis amigos me decían “gordo caradura”. Yo estaba recagado en las patas cuando fui a la casa de Messi y él me abrió la puerta. Abrió él, ahí en patas, y ahí me bajó todo”, recordó emocionado.

Cuando llegó la sección del programa de elegir las canciones más representativas del entrevistado, Migue seleccionó como primer tema “Desarma y sangra”, de Charly García. “Este tema es el más lindo del rock nacional, lejos. Es nuestro “Yesterday”. Este loco es el número uno. Lo conozco a Charly, fui a la casa una vez, y el loco ahí, tengo buena onda con la mujer. A veces me manda ‘Feliz cumple’ (lo imita con su voz), hermoso, me vuelve loco”, reveló mientras sonaban las estrofas de la canción.

El próximo tema que escogió fue “Zona de promesas”, de Gustavo Cerati. “Yo no estoy enfermo de Cerati pero me gustaría hablar con Dios y pedirle que lo devuelva. Me hubiese encantado conocerlo”. Después, llegó el turno de “Tumbas de la gloria”, de Fito Paéz. “Charly es el número uno, la columna principal y Fito es como un alumno de él, pero la banda de sonido de mi vida es Fito. Me gusta mucho su música, su letra, que sea de Rosario”.

Luego, se refirió al paso del tiempo. “No hay que festejar los cumpleaños, es un año menos de vida. Me pasa esto ahora. Me cambió a partir que murió mi mamá, soy re hipocondríaco, muy fan de la medicina, le quemo la gorra a mis amigos médicos y me gusta un montón. Sé cuando algo es algo. ¿Te dieron altos los glóbulos blancos y estás cansado?, te voy a linkear con una leucemia al toque. Yo ahora me cuido, estoy a dieta, quiero no envejecer. No me hago chequeos porque me da miedo. No hago terapia. Ya estoy curado. Se suicidó el psicólogo”, dijo entre risas.