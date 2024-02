Daniel Osvaldo cruzó a un periodista que quiso entrevistarlo y tomó una drástica decisión

Daniel Osvaldo cruzó a un periodista mientras esperaba a Daniela Ballester (Video: Intrusos)

Todo comenzó en las últimas semanas de 2023 cuando el rumor de un romance entre Daniela Ballester y Daniel Osvaldo circuló cada vez más fuerte, lo que generó cierta sorpresa en el mundo del espectáculo. La periodista de C5N, que saltó a la fama como participante de Gran Hermano 2001, y el actual músico, exfutbolista profesional, empezaron a soltar pequeños indicios en las redes. Primero se los vio dentro de una camioneta y luego compartieron contenido asombrosamente similar y disfrutaron de un concierto, pero siempre manteniendo cierta prudencia.

Los pequeños guiños comenzaron a hacer cada vez más evidente el inicio de una relación entre ambos, cuando la conductora realizó una jugada contundente: subió a su perfil de Instagram una imagen en la que se la ve con el sombrero característico del líder de Barrio Viejo tapándole los ojos y una sonrisa dibujada en su rostro. Hasta allí, una foto con un indicio claro, pero nada más y nada menos que eso. Pero la periodista subió esa misma imagen a las redes, etiquetando a Daniel Osvaldo, con el emoji de una mujer bailando y con un fragmento de la canción “Ahora”, interpretada por el grupo donde canta el exfutbolista. “Morocha traicionera, me salvo de la muerte si me salvo de vos .Y no hay manera, que puedas entenderme...”, dice el fragmento de la canción de Barrio Viejo cuidadosamente seleccionado para musicalizar la instantánea.

Después de muchas idas y vueltas, finalmente la periodista y el músico compartieron una publicación en la que se los ve juntos disfrutando de su amor, el domingo previo a la Navidad, cuando la pareja se mostró muy unida. Con una foto que ambos publicaron en sus redes sociales, dejaron registro de su relación amorosa. Con el tema de Los Ratones Paranoicos, “Para siempre”, acompañando la romántica postal, el exnovio de Gianinna Maradona fue el primero en publicar la historia en sus redes sociales.

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester no dejan de subir imágenes juntos desde el momento en que confirmaron su relación

Desde ese momento, la prensa se mostró ávida de conocer más detalles, buscando la palabra de cada uno de los involucrados, que pese a mostrarse cada vez más juntos en las redes, no sucede de la misma forma cada vez que se les acerca una cámara y un micrófono. De hecho, en las últimas horas el exfutbolista se mostró particularmente incómodo cuando un cronista de Intrusos (América) lo abordó mientras esperaba la salida de su pareja en el canal de noticias.

“¿Cómo va, Dani, bien? Simplemente viniste a buscar a Daniela”, afirmó el periodista, mientras que el ex de Jimena Barón contestó de forma tajante: “Qué rompepelotas que son, loco, ¿todos los días van a venir? Es bastante de mal gusto que vengan siempre al lugar de trabajo. porque la pueden complicar a ella en el trabajo, ¿entendés?”.

Luego de ello, continuó expresando: “Estamos de novio, estamos felices, estamos contentos. ¿Qué más quieren? O sea, nosotros no somos públicos, ni chimenteros ni nada por el estilo. Cuando la gente te dice que no quiere hablar, no quiere hablar. Tenés que respetarla. Lo que pasa es que el respeto ustedes no lo conocen. Yo no quiero hablar con ustedes, ¿cuántas veces te lo dije? Ahora que hablé qué hacés, ¿venís mañana?”, disparó, mientras continuaba sentado en el asiento del conductor de su vehículo.

El último posteo de Daniel Osvaldo antes de cerrar su cuenta de Instagram (Foto: Instagram)

En ese momento salió Ballester. Con una sonrisa en su rostro, saludó amablemente a su colega y con un beso en la boca a su pareja, mientras le consultó si él ya había hablado con el medio. Luego de ello, el cronista se dirigió al asiento del acompañante para buscar la palabra de la mujer: “¿Hubo terceros en discordia?”, le preguntó, y Daniel volvió a meterse: “No, ¿ves que sos un boludo?”, señaló, y luego ella cerró la puerta del vehículo.

Tras ello, el cantante de Barrio Viejo se expresó con un escrito en su cuenta de Instagram: “Quiero vivir en un país donde la gente me respete. Un país donde la gente sea gente y no buitres maliciosos. Y para colmo, si me defiendo del acoso constante y las mentiras que se dicen sobre mi persona, el equivocado soy yo”.

Pero no quedaría allí, ya que luego incluso aventuró: “¡Todo ese veneno les va a volver! Ojalá hagan mucha plata hablando pestes de los demás. ¡Se la van a tener que gastar en remedios para no morirse! ¡No hay cura para ola maldad!”. Tras esas duras palabras, poco menos de una hora después el exfutbolista eliminó su cuenta de esa red social.