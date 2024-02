La nueva travesía de Facundo Arana para su campaña solidaria de donar sangre: “Hasta lo más alto de la Fragata Libertad”

Facundo Arana llevó su campaña solidaria a la Fragata Libertad (Video: Instagram)

Fiel a su espíritu solidario, Facundo Arana asumió un rol protagónico y fundamental en distintas campañas de concientización. Es que su compromiso lo llevó a embanderarse con causas sociales muy importantes. Esta vez, el actor nuevamente encabezó la campaña “Donar sangre salva vidas”, la cual anteriormente lo acercó a lugares recónditos de la Argentina -desde La Quiaca hasta la Antártida, pasando por el impenetrable chaqueño y varias acciones en Mar del Plata- con el fin de amplificar el mensaje y captar la atención de la sociedad.

Desde un avión haciendo piruetas, en la cima del monte Everest o del cerro Aconcagua y hasta sobre una moto, la campaña esta vez llegó hasta lo más alto de la Fragata Libertad. La acción fue difundida a través de un videoclip en el que el actor le pide permiso al comandante para enarbolar la bandera en cuestión y que el mensaje pueda ser leído por todos.

Desde hace 20 años que Arana lleva adelante esta iniciativa con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de gente posible con el mensaje acerca de la necesidad e importancia de convertirse en donantes voluntarios de sangre. Año tras año, este lema pinta lugares exóticos y emblemáticos, inesperados y sorprendentes con el fin de que el mensaje pueda captar la atención de la sociedad.

Facundo Arana llevó su campaña solidaria a la Fragata Libertad (Instagram)

La acción contó con el invaluable apoyo de la Armada Argentina, el Ministerio de Defensa de la Nación, de Prefectura Naval Argentina y de la totalidad de la dotación del buque. Así, la Fragata Libertad se convirtió en una locación de lujo para realizar con éxito el spot “Donar Sangre Salva Vidas 2024″, el cual fue ideado, diseñado y realizado ad honorem por la productora audiovisual marplatense Trigger Creators.

Arana y su mujer María Susini pasaron parte del verano en Mar del Plata junto a sus hijos India, Yaco y Moro y algunos amigos disfrutando del verano en la Costa Atlántica, dado que él hizo temporada con su unipersonal En el aire. Amantes del perfil bajo, y del contacto con la naturaleza en sus múltiples versiones, el actor y la modelo cada tanto abren la intimidad de su vida para compartirla con sus seguidores.

En ese panorama, Facundo utilizó sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores uno de los planes que estuvo haciendo en familia. Se los vio en una estancia donde acompañaron a su hija India a practicar equitación. En las imágenes aparecen Facundo y María rodeados de caballos y yeguas, y por supuesto la adolescente, que se roba todas las miradas practicando la actividad. Aunque de a pie, los mellizos Yaco y Moro también formaron parte de algunas instantáneas para sumar al álbum familiar.

“Anoche fue el estreno de En el Aire en el Teatro Colón de Mar del Plata. Las palabras no van a alcanzar. No me hubiera atrevido a soñar tan fuerte!”, había dicho el actor luego del debut en la temporada. “Gracias a todos. Cuánto cariño, cuánta belleza en ese teatro maravilloso!”, sumó en una emotiva publicación en las redes.

Facundo Arana (Instagram)

Cabe destacar que, el matrimonio, siempre fue conocido por su amor a los animales y porque los dos disfrutan de hacer planes en multitud y en familia. Dueños de un cariño que no conoce límites, la pareja siempre tiene las puertas abiertas para nuevas mascotas. Es así que a finales del año pasado, el actor presentó a la nueva integrante de su familia, una perrita peluda de color negro, a quien debía bautizar.

“¿Qué te parece?¿Qué te parece? Mirá esta patota”, decía el protagonista de recordadas tiras como Muñeca brava o Padre Coraje en un divertido video donde se lo ve jugando con la cachorra. Si bien en la escena la perrita empezó mostrando toda su educación, sentándose cuando su dueño le hablaba, a los pocos segundos perdió todo el control. Ante las caricias del actor, la pequeña cachorrita comenzó a morderlo con sus filosos y pequeños dientes.