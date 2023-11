Las emocionantes vacaciones de Andrea Rincón en Turquía: “El viaje es hacia adentro”

Las vacaciones de Andrea Rincón en Turquía (Instagram)

Desde hace un tiempo que Andrea Rincón comenzó un recorrido más espiritual en su vida. Después de vivir experiencias traumáticas, con relaciones tormentosas y violentas, y de superar adicciones, la actriz se refugió en la religión para dar un vuelco y apostar al futuro. En septiembre pasado se bautizó bajo la creencia evangélica, y ella misma dejó registrado ese momento tan especial en sus redes sociales. “Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viajas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas”, escribió junto al posteo citando a La Biblia. Y siguió: “Gracias a mi familia y amigos por compartir este momento tan especial y único conmigo. Son como Rexona...ja. Mi amor eterno. Gracias totales”, había expresado en aquel momento.

Al poco tiempo, partió rumbo a Europa junto a su amiga Gloria, en unas vacaciones soñadas que ella misma definió como “un viaje hacia adentro”. Desde su cuenta de Instagram, Andrea mostró paso a paso los lugares que visitó y las nuevas vivencias que experimentó a lo largo de la travesía.

Así se la pudo ver en Capadocia, en Turquía, en unas iglesias rupestres que datan del siglo XI, entre ellas las capillas del Museo de Goreme, que están decoradas con frescos que representan la vida de Cristo, su crucifixión y resurrección. Muy entusiasmada, la actriz dejó plasmado en su cuenta las vivencias que tuvo a lo largo de estos días de introspección. Desde el Teatro Romano de Aspendo, en Antalya, a los atardeceres a los pies del mar Egeo en la localidad de Kusadasi, la exGran Hermano disfrutó a cada paso su estadía.

Con agradecimiento, la actriz detalló las visitas a las diferentes atracciones turísticas, desde donde plasmó su emoción al visitar los lugares históricos. En una de las iglesias, se fotografió al lado de los muros y escribió, conmovida: “En el último hogar donde vivió la Virgen María. No puedo explicar cuanta emoción brota por mi cuerpo… uuuuffff….”, expresó junto a dos emojies de unas manos en actitud de rezo y otro de un corazón rojo.

Más adelante, Andrea reveló el verdadero sentido de su recorrido por el continente europeo. “Aunque muchos crean que el viaje es hacia afuera, el viaje es hacia adentro”, dijo agradecida. Durante este lunes, la actriz posteó una historia en su cuenta de Instagram, que cuenta con casi un millón y medio de seguidores en donde contó dónde encuentra. Mientras se la veía caminando por la calle, dijo: “Estoy en una esquina cualquiera de Londres siendo muy feliz”. Abrigada con una bufanda y un tapado, a pesar del día soledado, continuó: “Aunque muchos piensan que estoy viajando hacia afuera, me estoy pegando un viaje hacia adentro con mi amiga Glorita”.

Abrazando a su amiga, Andrea siguió relatando parte de sus vacaciones. “Me dice Glorita, ‘che, ¿hace cuánto que te conozco, más de 10 años? y nunca te vi esto, Negra’”. La cámara de su teléfono hizo foco entonces en la frente de la actriz, que mostró algunos granitos en la piel. “Miren lo que es esto, volví a la juventud que tampoco he tenido acné en la juventud. Nunca me han salido granos en la cara. Me salían en la cola”, dijo en voz más baja hacia el micrófono, entre risas. “En la cara, no”, agregó mirando a su amiga.

Luego, reveló los próximos pasos de su viaje. “Nos vamos a Sevilla, y a Ronda, y a hacer una girita ahí en España, a seguir viajando hacia adentro. Les vamos a seguir mostrando estas bellezas porque la verdad es que somos bendecidas por estar aquí”, concluyó conmovida por las experiencias que está disfrutando en esta nueva etapa de su vida.