Quién es Aixa, la mamá de Zoe que revolucionó la casa de GH

Aixa sorprende a sus seguidores con sus fotos (Instagram)

Esta semana, Zoe fue sorprendida por su mamá en el congelados de Gran Hermano, donde los participantes deben permanecer quietos y no hablar, caso contrario podrían ser sancionados. A partir de entonces, en las redes comenzaron a viralizarse las palabras que la mujer le dijo a la participante. Pero eso no fue todo, también circularon fotos de cómo es su vida personal y sobre todo de su figura.

Te puede interesar: Besos, pool party y baile: la noche de Furia en GH

En su perfil de Instagram, Aixa Abasto muestra una vida bastante tranquila en la que disfruta de la naturaleza y del sol. “No estoy pá tantas condiciones !! Loca, loca si sí, yo estoy loca loca”, “A little crazy… a little sexy, why not?”, “De las almas puras y religiosas se encarga Dios! De las que me envidian me encargo yo”, “Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero pero hoy no”, son algunas de las frases que usa la madre de la jugadora en sus redes sociales.

Aixa, la madre de Zoe de Gran Hermano, disfruta de distintas playas y de una vida bastante tranquila (instagram aixabasto)

La mayoría de sus fotos se dan en un contexto de playa, sea en Argentina o en lugares como Brasil o Estados Unidos. Aunque también se da otros lujos con el objetivo de aprovechar cada viaje. De hecho, uno de los posteos más inusuales de la mujer se da en Abu Dhabi, donde escribió: “Fui a dejar mis pecados a la mesquita más grande del mundo mundial, pero no entraban”, reflejando su anécdota en Grand Mosque.

Te puede interesar: La tristeza de Furia luego del último “Congelados” en GH: “Mi familia no quiere venir”

El 5 de febrero del 2020 publicó varias imágenes en Punta Cana y reveló uno de sus sueños, sorprendiendo a todos sus seguidores: “Cuando me jubile, voy a vivir ahí, donde se filmó Blue Lagoon, Piratas del Caribe y hasta Rambo”.

La mamá de Zoe publicó imágenes de sus viajes (instagram aixabasto)

Las llamativas fotos de la mamá de Zoe de GH (instagram aixabasto)

Aixa se luce en sus viajes (instagram aixabasto)

Otro posteo en sus redes, retrata a Aixa junto a Zoe y a Gael, sus hijos. En un hermoso mensaje, durante un viaje que estaban compartiendo en Neuquén, detalló: “Los pilares del puente que sostengo con una fuerza arrolladora”, emocionando a todos sus followers.

Te puede interesar: GH: quién fue el jugador que atendió el teléfono rojo y fue expulsado del certamen

Según dio a conocer la propia jugadora de GH, su madre es su ejemplo a seguir y que quiere ser como ella en el futuro. Además, ella se encarga de manejarle las redes a la participante a través de su cuenta de Instagram y de TikTok, generando cierto revuelo cuando, por ejemplo, Isabel abandonó la casa más famosa del mundo.

Además, en su presentación en el reality, la participante comentó sobre su mamá: “No trabaja, viaja, va al gimnasio y compra ropa, es lo único que hace”. Sin lugar a dudas, también es una apasionada por la ropa y por compartir cada uno de sus looks en la red social.

Aixa comparte fotos en familia (instagram aixabasto)

Aixa deslumbra en sus redes (instagram aixabasto)

Aixa posa en la playa (instagram aixabasto)

La mamá de Zoe muestra sus viajes en redes sociales (instagram aixabasto)

Aixa, mama de Zoe de GH (instagram aixabasto)

Zoe podría ser sancionada

En las últimas horas, Aixa quedó en el ojo de la tormenta, ya que en su ingreso a la casa más famosa del país habló demás y esto puede traer una sanción para Zoe. Al entrar en la casa, la mujer le expresó a su hija su orgullo y afecto, destacando su forma de jugar mediante su honestidad, lealtad y comportamiento pacífico, sin criticar a nadie. Además, agradeció a los demás participantes por cuidar de su hija, resaltando que ello refleja la educación que le proporcionó. A pesar de estas emocionantes palabras, la madre habló demás, brindándole y comentándole distintas estrategias del juego, algo que está prohibido.

En el debate con los panelistas, Laura Ubfal fue contundente: “Pobre Zoe, pero la verdad es que me sorprende de Aixa porque la conocí el otro día. Ella sabía lo que tenía que hacer y para mí le dio las pautas del juego. Es como si yo te dijera ‘seguí así, vas bien, está bien que seas pacífica, todos te quieren’. Un montón de cosas. Dejó un montón de pautas, chicos”.

En la gala de este domingo, antes de que se definan los participantes que regresan a la casa más famosa del mundo, se verá cuál es la decisión de Gran Hermano con Zoe.