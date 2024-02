Las lágrimas de Furia de GH en el desafío Congelados: así reaccionó a las palabras de su hermana

Así fue el reencuentro entre Furia y su hermana Coy (Video: Telefe)

Este viernes se llevó a cabo una nueva edición del desafío “Congelados” el cual sorprendió a otros tres participantes de Gran Hermano. En esta oportunidad, Zoe, Martín y Furia recibieron la visita de un ser querido. Uno de los momentos más esperados por la audiencia fue, sin duda, la entrada de Georgina, más conocida como Coy que es la hermana de Juliana Scaglione. Con picos de 21 puntos de rating, el reencuentro fue uno de los más emotivos para los televidentes.

Al grito de “¡Hola Cariño! Llegó Coy”, la hermana a Furia una de las participantes más polémicas y a la vez más queridas de esta edición por su explosiva personalidad. “Sos poderosa, sos única, sos valiente, sos poderosa, sos increíble, sos todo lo que está bien en el mundo. Te amo, te honro, te venero. Gracias, gracias y gracias”, agregó la joven dejándole unas palabras de aliento mientras la abrazaba.

Por su parte, Juliana no pudo evitar las lágrimas y rompió en llanto. “Estoy muy orgullosa de vos, te amo. Congelada. Estás muy hermosa. Demasiado”, continuó diciendo. Y luego hizo un recorrido por toda la casa. “Vos sos mi gran hermana”.

Así fue el reencuentro entre Furia y su hermana Coy

También, además de saludar a su hermana y recorrer la casa más famosa del país, Coy le dejó un mensaje para todos los participantes. “Congelados, así es”, sostuvo e hizo un movimiento con sus manos como lanzando una flecha. Al ver eso, los usuarios no tardaron en opinar en las redes y revelar de qué se trataba.

”Nono, les tiró el arco de Artemisa ¿entienden? Muy genia”, ”Coy te amamos cómo vas a ser tan capa”, “¿Entienden que quedaron todos adentro y Furia afuera justo para que pueda hacer eso? Fue increíble“, comentaron algunos de los internautas sorprendidos por el gesto de Georgina con el resto de la casa. Acto seguido, Furia les transmitió tranquilidad, dejándoles en claro que se trataba de algo bueno. “Tengo que decirles algo. Es una macumba que no había hecho nunca, en realidad es para la mala energía. Es para sacarla”, reveló.

¿Qué es el arco de Artemisa y para qué sirve? Según diferentes fuentes, “en la actualidad, el Arco de Artemisa se utiliza en el campo esotérico y holístico como manera de protección, ya que repele las energías negativas, la envidia, la mala suerte y regresa todo el daño que te han hecho a aquellas personas que han hablado mal de ti”.

La hermana de Furia de GH reveló cómo es la jugadora en la intimidad

Georgina, la hermana de Furia, habló del juego de la participante más polémica de GH (Video: Net TV)

A principios de enero, cuando esta edición de Gran Hermano llevaba solo un mes al aire, muchos televidentes no podían descifrar la personalidad tan cambiante de Furia, e incluso mucha gente se preguntó si era realmente así en la cotidianeidad. “Para nuestra familia no sorprende porque la conocemos y sabemos que es así, me encanta que le esté pasando esto porque es su sueño, está cumpliendo su sueño”, comenzó explicando su hermana Georgina al ser entrevistada en el programa El Impertinente, en NetTv, la misma que ahora ingresó a la casa.

Desde insultos hasta gritos, Furia siempre sorprende con sus actitudes y respuestas, aunque su familiar sostiene que tiene mucho más para dar: “Es icónica, y esto que está haciendo yo ya lo sabía, ustedes se van a seguir sorprendiendo por las variantes que tiene. En la familia somos de sacar mucho las caretas de los demás, quedan todos muy locos con nosotros, o nos aman un montón o nos odian mucho”, destacó la joven en su momento en diálogo con Tomás Dente.

Por otra parte, al ser consultada por su forma espontánea de responder y por su personalidad, Coy sostuvo: “La veo igual que cuando está con nosotros en casa. Somos todos así, re graciosos y re malos cuando nos enojamos” y también, la hermana explicó que Furia siempre fue así, incluso desde que era una nena: “Tenemos millones de anécdotas de chicas, nos vivíamos agarrando por la comida o porque uno guardaba algo en la heladera y otro hermano se lo comía, después nos íbamos a las manos y mamá nos cagaba a pedos”.

Por último, el panel del programa le preguntó a la familiar de Juliana si alguna vez la discusión pasó a lo físico: “Discutíamos a los gritos, a las manos no. No avalo la violencia y Juli tampoco. En la familia somos muy intensos, siempre a los gritos, mucha gente, mucha comida. Habrán visto que a Juli le gusta comer mucho. Tenemos mucha impronta. Al hablar te das cuenta, no nos gusta la gente careta. Nos gusta que sea todo transparente. A veces nos vamos un poco al pasto”.