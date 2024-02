Verónica Ojeda confirmó que su hijo, Dieguito Fernando, está de novio

Verónica Ojeda confirmó que su hijo Dieguito Fernando tiene novia (Video: ElTrece)

Con once años recién cumplidos, Dieguito Fernando, el hijo de Diego Maradona y Verónica Ojeda, atraviesa el comienzo de su adolescencia con entusiasmo y alegría. Rodeado por amigos y familiares, el joven festejó un nuevo año de vida. Sin embargo, otras personas comienzan a aparecer en su vida, como su primera novia.

En medio del festejo, el cual tuvo temática de Roblox -la plataforma de videojuegos donde los usuarios pueden crear y compartir sus propios mundos virtuales- su mamá confirmó la noticia. “Está muy bien, gracias a Dios está excelente. En breve empieza la adolescencia, ya andan rondeando las novias. Sí, tiene novia, la conozco, creo que va a venir”, comenzó diciendo en diálogo con Socios del Espectáculo (ElTrece).

Luego, al ser consultada si podría decir el nombre de la chica, la expareja del astro del fútbol prefirió no decir nada y que hablara su hijo. Así, Dieguito Fernando apareció en cámara. “Todo bien, estoy esperando a mis amigos, cumplo 11 años”, dijo el chico frente a las luces. Luego, al ser consultado si tenía novia, Dieguito prefirió no hacer comentarios: “Yo no quiero decir nada”.

Verónica Ojeda contó la intimidad del cumpleaños de su hijo, Dieguito Fernando (Video: ElTrece)

Acto seguido, la madre del joven contó sus sensaciones en medio de un nuevo cumpleaños de su hijo: “Es una emoción todos los años armar el cumple de Dieguito, porque independientemente que no esté el papá es algo sumamente emotivo. Está alrededor de personas que lo quieren mucho y estamos disfrutando de este momento maravilloso”.

Al mismo tiempo, la madre del hijo del futbolista fue consultada por la relación de este con sus hermanos. “La relación es la que ves, cada vez que se ven Dieguito saluda a todos sus hermanos por igual, pero hay poca relación diaria. Es así y Dieguito decidirá si el día de mañana agarra el teléfono y llama. De mi parte me parece que ya cedí mucho. Las puertas de mi casa siempre están abiertas para todos los hermanos y los seres queridos que vienen de corazón, que lo sienten. En el cumpleaños espero a todos. No todos mandaron mensajes”. Tiempo atrás Dieguito fue visto de la mano de Yanina, abrazado a Jana, y con Dalma, en la presentación del mausoleo de su padre. El lugar está en construcción y se prevé que estará listo en 2025. Se espera que los restos del astro del fútbol mundial sean trasladados a ese lugar para que los fanáticos puedan recordarlo.

Dieguito nació en los últimos minutos del 13 de febrero del 2013 en la Argentina, mientras su papá estaba en los Emiratos Árabes Unidos trabajando como director técnico. Para celebrar este día, su madre compartió un reel en Instagram con fotos de distintos momentos de su vida. “Feliz cumple mi amor”, fue la frase que Ojeda eligió para retratar el emotivo momento.

Verónica Ojeda habló de la relación de Dieguito Fernando con sus hermanos

El año pasado, por la primera década de vida del niño, la celebración se realizó en un reconocido lugar de camas elásticas. Y entre los amigos y familiares que se hicieron presentes, se destacó la presencia de Luis Ventura, que acompañó a su hijo Antonito en el festejo.

“Helenita Mirasola y mi hijo estuvieron en el cumple de Dieguito Fernando en las camas saltarinas. Maradonita cumplió diez años y lo celebró entre familia y amiguitos”, escribió en ese momento el periodista en una publicación en su cuenta de Instagram. En tanto, la productora de televisión y radio Patricia Mirasola, escribió: “Cumpleaños de Dieguito. La pasamos muy bien. Gracias por la invitación Vero y Mario Baudry”.

Mientras, en ese momento Ojeda le dedicó: “Mi rey, mi mundo ¡Feliz cumple. Hace diez años que me cambiaste mi vida”.