Fernanda Iglesias se desmayó dentro de un resonador mientras se hacía un estudio: “Se me apagó el cerebro”

Fernanda Iglesias (Instagram)

Fernanda Iglesias tuvo un problema de salud que la obligó a tomar un descanso y ausentarse el martes a la emisión de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América y en el que ella se destaca como panelista. Según contó a Teleshow, se desmayó dentro de un resonador, mientras se hacía un estudio médico.

La periodista debía realizarse una resonancia magnética, solicitada por su gastroenterológa porque hace un mes y medio había estado internada por un fuerte dolor abdominal. “En ese momento descubrieron que tenía las paredes del intestino engrosadas, y me mandaron a hacerme ese estudio”, explicó.

“Fui re tranquila. No estaba mal, ni nada. Hice toda la primera parte del estudio bien: cerré los ojos, no pensaba en nada, hacía todo lo que me decían. Y después de que me pusieron el contraste, empiezo a sentir como una taquicardia, apreté la alarma que me habían dado, y no me acuerdo de nada más”, relató Fernanda sobre el desmayo que sufrió.

De inmediato, el técnico a cargo del estudio intentó reanimarla -”me empezó a sacudir para que me despierte”- y una vez que recuperó el conocimiento vino el susto mayor: “No tenía idea dónde estaba”, admitió quien luego de sus segundos recordó todo y le dijo al profesional que se había desmayado. “Sí, yo te hablaba y no me contestabas. Me asusté”, le dijo el hombre que pidió la asistencia de tres médicos del Sanatorio Otamendi, institución en la que se encontraba.

“Me vieron pálida, me levantaron las piernas; me dijeron que me había bajado la presión”, siguió Iglesias sobre el episodio. Y agregó: “Me sorprendió porque venía bien con el estudio, con los ojos cerrados, pensando en otra cosa. Y me pasó esto”.

Tras el desmayo, los profesionales determinaron interrumpir el estudio y ahora la periodista debe hablar con su médica para que le diga cuáles son los pasos a seguir, si debe volver a realizarse la resonancia magnética.

Fernanda abandonó la institución una vez que los médicos la vieron estable, fue a comer un tostado de jamón y queso, ya que había hecho ayunas para dicho estudio, y regresó a su casa. “Sentía un cansancio rarísimo, no sé si del estrés, o de lo que pasó, pero me tuve que quedar todo el día en la cama. Dormí toda la tarde, y dije ‘no voy a trabajar porque no me siento bien’”, indicó este miércoles por la mañana quien esta noche retomará su actividad en LAM.

“No fui porque tengo la teoría de que si uno no se ocupa de su bienestar, después va a tener que perder tiempo ocupándose de su malestar. Así que me respeto mucho en ese sentido. Entiendo mi cuerpo, no soy de exigirme mucho, trato de darme lugar para cuando me siento mal, porque después la pagas más caro que haciendo todo. No conviene, es una cuenta que no sale”, consideró al respecto.

“No me acuerdo de nada. Lo último que me acuerdo es que apreté la alarma. Lo peor fue despertarme y no tener idea de dónde estaba. Se me apagó el cerebro”, se sinceró Fernanda Iglesias, y aclaró que le hizo bien tomarse el tiempo necesario para descansar: “Estoy mejor”.

Los posteos de Fernanda Iglesias sobre su salud (Instagram)

El martes por la tarde, Iglesias había contado su experiencia a través de sus redes sociales. “Me fui a hacer una resonancia y me desmayé en pleno estudio, dentro del tubo”, dijo sobre el episodio que tuvo lugar en el resonador del centro médico. Y quiso saber la experiencia de sus más de 100 mil seguidores: “¿A alguien le pasó?”.

Más tarde, ya desde su hogar, la panelista quiso llevar tranquilidad sobre su cuadro. “Gracias por sus mensajes. Me bajó la presión. Ya estoy en mi casa”, escribió sobre una selfie que se tomó en su cama. En tanto, anunció que no iría a LAM -que por estos días es conducido por Maite Peñoñori, debido a las vacaciones de De Brito- para poder descansar y reponerse para este miércoles.

”Hoy no voy a LAM. Les mando un beso. Me estoy recuperando”, aseguró la periodista junto a una foto de archivo de uno de los looks que vistió para ir a la televisión.