Raphael, mano a mano con Teleshow: “Siempre estoy pensando en el mañana”

“Tengo muchos amigos de todas las edades y también gente de la farándula, compañeros de profesión. Estoy deseando llegar. Siempre para mí es poco tiempo porque me tengo que marchar a otro lado, pero las horas que esté, los dos días que voy a estar, voy a aprovechar y ver a todo el mundo que me de el tiempo. Y para la guinda, por la noche, el público”.

Raphael tiene muy en claro sus planes para el próximo 7 de marzo: el popular cantante regresa a la Argentina y se presentará en el Movistar Arena con su gira Tour Victoria, espectáculo en el que promete entonar sus grandes clásicos, aquellos con los que construyó los más de 60 años que tiene de carrera, y también nuevos temas.

En una entrevista exclusiva con Teleshow, el intérprete de éxitos como “Mi gran noche”, “Yo soy aquél” o “Como yo te amo” define al público argentino como “muy brillante, vibrante y apasionado”. “Y muy entregado siempre -agrega- lo recuerdo de toda la vida. Mi historia con Argentina es larga. ¡Y la que nos queda todavía!”, confía quien regresa a Buenos Aires después de dos años: su última presentación en el país fue en mayo de 2022.

¿Si tiene preparada alguna sorpresa para su próximo show? “Prefiero que sea una sorpresa de verdad, que la gente la vea. Van a vibrar y a salir muy contentos. De eso me encargo yo”, anticipa el artista que tuvo su primer reconocimiento a los nueve años, cuando ganó el premio la mejor voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo (Austria).

Rafael Martos -tal es su verdadero nombre- nació en Linares (Jaén), en Andalucía (España). Se estableció en Madrid desde muy chico y su primera conexión con la música la tuvo a los cuatro años, cuando fue parte de la escolanía de la Iglesia de San Antonio y, más tarde, de Jesús de Medinaceli. Comenzó su carrera en 1962 cuando ganó el Festival de la canción de Benidorm y desde entonces no se detuvo. Poco a poco fue conquistando el mundo con su voz. Su vigencia es tal que en estos momentos se encuentra terminando una gira para dar comienzo a una nueva.

El artista no mira para atrás, siempre para adelante, pensando en lo próximo que lo tendrá ocupado y para lo que dejará todo, como lo ha hecho siempre. “Tengo ganas de mostrar cosas nuevas, de volver a cantar aquellas canciones que el público quiere que cante. Eso es lo principal, pero siempre hay que meter cosas nuevas para que el público no te diga ‘siempre cantas lo mismo’”, advierte con una sonrisa quien tiene 335 Discos de Oro, 50 de Platino y uno de Uranio por las ventas de más de 50 millones de discos en todo el mundo.

—Después de tantos años de carrera, ¿cómo se prepara un show para que sea distinto a todos los anteriores?

—Mi obligación es estar innovándome siempre. Y cantando temas nuevos para que el público lo escuche también. Porque las otras las va a escuchar de todas maneras. Yo sé que canciones mías muy populares de toda la vida las tengo que cantar, pero también tengo que cantar otras para que el público siga teniendo bastante ilusión. A mí me cuesta bastante trabajo cada vez que cambio el concierto porque tengo un repertorio tan extenso que es muy complicado: siempre hay 15 o 20 canciones que son las que tengo que cantar. Y después, aparte, hay otras 15 que yo quiero que escuchen.

—¿Qué planes tenés para tu estadía en Buenos Aires?

—Ya he avisado a varios de mis amigos. A ver quién puede acompañarme. Mi objetivo es que el público lo pase lo mejor posible y me haga volver otra vez.

—Entonces ya estás pensando en tu próxima presentación. ¿Siempre pensás en lo que viene?

—Sí, y eso tiene su pro y su contra porque muchas veces no vives el momento. A mí me dicen “pero chico, disfruta hoy, mañana Dios dirá”. Esa es una cosa mala que yo tengo, que siempre estoy pensando en el mañana.

—Después de tanto años, ¿seguís viviendo con la misma ilusión antes de cada show como cuando empezaste?

—Es una constante. Quizás sea una de las razones porque yo mantengo mi popularidad, mi garganta y mis canciones durante tanto tiempo: porque ya pasó mucho tiempo y estoy como si hubiera empezado ayer.

—¿Y se siente ese cosquilleo como si fueran tus primeras presentaciones?

—A mí me gusta salir al escenario lo más nuevo posible para estar con las mayores ganas posibles y que la gente me vea siempre en el estado natural que soy yo: una persona muy positiva y muy que ve las cosas como son y no como algunos dicen que no son. Quizás todo lo veo mejor de lo que es, pero yo prefiero siempre ser positivo. Siempre. Soy de los que piensan que todo tiene arreglo.

—¿Te ha pasado de tener que improvisar algún arreglo en medio de un concierto?

—El pasado pasó y no hay nada que lamentar, afortunadamente.

—¿Tenés algún ritual o cábala antes de salir al escenario?

—No soy una persona que se prepare mucho. Al principio de mi carrera sí lo hacía, pero durante muchos años no, porque me di cuenta que todo lo que gasto en el camarín dejo de hacerlo en el escenario. Entonces, prefiero salir al escenario totalmente fresco.

—Y ese día, ¿qué haces?

—No hablo. Porque el hablar me cansa más que cantar, cosa curiosa. Trato de hablar cosas menores: “no“, “sí”. Porque no puedo desaparecer del mundo, pero me cuido y no hablo. No es que hablo bajito: no hablo. Y eso es muy bueno porque a la hora de cantar estoy muy fresco.

—¿Tenés alguna asignatura pendiente?

—Tengo muchos planes que realizar, pero, afortunadamente, todo lo que he querido realizar lo he hecho. A veces no lo he conseguido, pero lo he intentado. No me he quedado nunca con las ganas de hacer algo. Así que por supuesto que mi cabeza está pensando siempre en lo próximo.