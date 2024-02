Iliana Calabró se refirió al vínculo con su hermana Marina y fue contundente: “No somos amigas”

Iliana Calabró se refirió al vínculo con su hermana Marina (Video: El Trece)ina

Los desencuentros entre Iliana y Marina Calabró parece no tener fin y siempre sumar un nuevo capítulo. Desde que hace algunas semanas, invitada al programa PH: Podemos Hablar (Telefe), la mayor de las hermanas lloró y pidió públicamente más presencia de su hermana en relación a su familia, todo cambió entre ellas, al menos frente a las cámaras y a la relación con la prensa, que cada vez que surge la ocasión, les consultan cómo es el vínculo entre ambas.

“Voy a hacer público esto porque ya no sé de qué manera... Amo profundamente a mi hermana, necesito más presencia de ella y siento que está esquiva a mi familia desde que papá se fue”, largó visiblemente conmovida cuando Andy Kusnetzoff invitó a pasar al frente a aquellos que “tienen una herida que llevan a terapia”. “Está muy metida (en el trabajo), y estoy muy feliz por este momento profesional fuerte que tiene, y siento que tiene que tomar consciencia que hay una familia que la necesita en presencia. Y que más allá de que trato de poner siempre el cuerpo para un montón de cosas, una a esta altura de la vida necesita estar acompañada por la par. Se puede ser exitosa, profesional, responsable. Me entero de cosas por los colegas, ya no sé cómo entrarle y me duele mucho, pero de verdad queremos que le dé más tiempo a la familia”, dijo a comienzos de diciembre.

Ante varias idas y vueltas, visitas a programas de televisión, declaraciones públicas y un reencuentro para el cumpleaños número 50 de la periodista, todo parecía haber quedado atrás, pero la actriz volvió a hablar sobre la vida amorosa de su hermana y todo lo construido se derrumbó como un castillo de naipes. Invitada a La Noche de Mirtha en Mar del Plata, la protagonista de Perdida Mente volvió a hablar del asunto familiar.

Iliana y Marina Calabró en épocas felices

“Y vos, Iliana, ¿te amigaste con tu hermana? ¡Qué lio hicieron ustedes con el hermanazgo?”, le consultó la conductora sin esquivar la pregunta que todos le querían hacer. Con temor, la actriz contestó: “No quiero hablar de Marina porque no le gusta”. Pronto, Fátima Florez que también estaba invitada comenzó a imitarla: “Tenemos que hablar para sacar los trapitos afuera sino la gente no entiende nada”. Pero Iliana seguía negada: “Me pone mal porque yo entiendo, a ella no le gusta hablar de su vida privada y de sus cosas. Nosotras no somos amigas, viste que hay hermanas como vos Mirtha eras con Goldie, que todos los días se llamaban, se seguían. Nosotras no somos así”.

La Chiqui entonces, quiso hacer una aclaración: “Te hice la pregunta porque sino me iban a reclamar que no te había preguntado”, a lo que la actriz respondió: “A ella no le gusta, se pone incómoda. No le gusta hablar de su vida privada y yo no soy quién para hacerlo. La última vez me hice eco de algo que había salido en los medios (los rumores de relación de Marina con su colega, Rolando Barbano) porque como te digo, nosotras no tenemos esa relación de amigas. Yo fui más mamá que hermana. Yo soy más grande, nos llevamos siete años. Si tenía algún problema en el colegio iba yo a ver qué pasaba”. Las hijas del recordado Juan Carlos Calabró y de Coca, parece que de a poco, comienzan a bajar la espuma e intentar así, reacomodar su relación.