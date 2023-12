Alberto Ferriols deberá cumplir con trabajo comunitario tras haber sido denunciado por su hija Bettina

Alberto Ferriols deberá cumplir con trabajo comunitario tras haber sido denunciado por su hija Betina

En mayo de 2022, el doctor Alberto Ferriols, exmarido de Beatriz Salomón, había sido detenido luego de que su hija Bettina lo denunciara por amenazas. A la vez, la joven le contó a la policía que su padre tenía gran cantidad de armas en su casa y que las usaba para amedrentarla. Luego de realizarle un allanamiento y quedar detenido, Ferriols debió cumplir con un arresto domiciliario bajo la acusación de amenazas agravadas por el uso de armas y violación de domicilio en contexto de violencia de género.

Así las cosas, en las últimas horas la Justicia se expidió y fue suspendido el juicio a prueba pero el médico deberá cumplir con tareas comunitarias. “Libre y sin pena”, dijo el panelista Diego Estévez en la emisión de este miércoles de A la tarde (América). “Se suspendió el juicio a prueba, lo que se conoce como probation. Va a tener que realizar 100 horas de tareas comunitarias por la denuncia que le hizo su hija Bettina por amenaza simple con armas de fuego. Se suspende el juicio y por un año tendrá que cumplimentar una serie de medidas, como las de las tareas comunitarias en la parroquia Medalla Milagrosa, ubicada en la calle Curapaligüe. Y además está el impedimento de contacto con su hija, con la prohibición de acercarse a su domicilio, por lo menos hasta 300 metros. Y también deberá cumplir con una cuota de alimentos de 25 mil pesos por mes”, explicó el periodista del programa que conduce Karina Mazzocco.

Un rato después y por medio de una videollamada, Ferriols dio su palabra al respecto. “Quiero aclarar que se suspendió el juicio por falta de pruebas, no es que se llegó a un consenso y se dijo: ‘Vamos a dejar las cosas acá'. No se pudo comprobar que hubo amenazas, ni cuchillo, ni violación de domicilio. Las armas estaban todas en orden, menos una, que era un arma antigua, de 1905, que yo la tenía colgada en la pared. Por eso tengo que hacer las tareas comunitarias. Que se aclare bien, porque parece que las tengo que hacer por todas las denuncias que se hicieron”, exigió el galeno.

Ante estas palabras, Estévez contrapuso: “La justicia no dictó falta de mérito. Alguna medida sobre usted pesó y por eso tiene que hacer las tareas comunitarias y no se puede acercar a su hija”. “Correcto, lean bien. Yo también pedí que ella no se me acerque a mi. Es mutuo, los dos, tanto mi abogado, Joe Stefanolo, como el abogado de ella, pidieron lo mismo”, coincidió Ferriols.

“Lean bien, porque la condena es por esa arma de 1905. Y no anda esa arma. Es un fierro. Léanlo bien. Les voy a mandar los papeles para que se fijen bien”, dijo después el médico a la vez en que acusó a la prensa de estar realizando una “operación”. “Han mentido siempre. Ya lo vamos a demostrar”, cerró.

“La verdad es que no sé porque nunca tuve relación con mi papá o si lo poco que había se destrozó pero la realidad es que no sé lo que es tener un papá. Ferriols siempre fue de querer imponer lo que él quiere, que las cosas se hagan como él dice y yo soy muy libre. Hace un año que no lo veo”, había dicho la propia Bettina en julio pasado acerca de cómo se llevaba con su padre, en una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece).

“Si bien siempre discutimos, el episodio de la amenaza con el cuchillo fue el último. Ahí lo denuncié y hasta el día de hoy, la causa sigue. Él no se me puede acercar y tener contacto conmigo, yo tengo un botón antipánico y la justicia no le dio libre circulación aún”, detalló. “En el último tiempo había una guerra, mi hermana era la mediadora, pero pasó eso del cuchillo y eso me sobrepasó”, dijo en aquel momento.