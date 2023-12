La Joaqui cantó en el Luna Park: las mejores imágenes del show

La Joaqui realizó un show inolvidable en el Luna Park (Crédito: RS Fotos)

La Joaqui, referente del RKT, dio su primer concierto en el estadio porteño Luna Park este domingo 10 de diciembre. Este recital además marcó el comienzo de su gira Mal Aprendida Tourra (Tour+Turra: Tourra) en el que presenta su nuevo disco, Mal aprendida.

Tras haber pasado varios meses alejada de los escenarios, Joaquinha Lerena de la Riva (su verdadero nombre) volvió con un show con un gran despliegue con artistas invitados que fue gestionado por la propia artista que ha tenido un 2023 con muchos desafíos en el plano laboral y personal.

El inicio del espectáculo comenzó cuando la cantante interpretó frente a miles de fanáticos los temas “Traidora”, “Mission 3”, “Turreo Sesion 4”, “Session en el barrio 5″ y “Tu amor”, entre otros. Luego, llegó el turno de su primer invitado, Peipper.

La Joaqui en el Luna Park

Acompañada por un grupo de bailarines, La Joaqui bailó y cantó sobre el escenario

La Joaqui tuvo a Peipper como artista invitado

El show continúo con las participaciones de los reconocidos artistas: L-Gante, Callejero Fino, Migrantes y Ecko. De esta manera, el público bailó y cantó los diversos temas que sonaron, como “Pa La Guacha Loca”, “Turro”, “Todas las Guachas”, “Callejera”, “Jermu”, “Latidos”, “Tune”, “Vikingos”, “Muñecas”, “Amanecemos”, “Sexxo”, “Fuiste lo mejor”, entre otros.

El momento más emotivo de la noche fue cuando pasaron un video para homenajear a Lautaro Coronel, más conocido como El Noba. La Joaqui no pudo evitar ponerse a llorar al recordar a su querido amigo que falleció en 2022, luego de tener un grave accidente con su moto.

La cantante disfrutó de su vuelta a los escenarios, tras haber pasado por meses difíciles. Poco a poco pudo superar la adversidades y salir adelante al sentirse mejor. Cabe recordar que ella había expuesto en sus redes sociales que estaba viviendo un momento complicado debido a su salud mental y que, para atenderla, necesitaba bajarse de los compromisos laborales que tenía en la agenda.

La Joaqui con L-Gante

La Joaqui con Callejero Fino

Poco tiempo después tuvo algunas apariciones públicas y durante este año participó como miembro del jurado de Got Talent Argentina (Telefe). En agosto pasado, en una entrevista con Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe), la cantante se quebró al aire al hablar de esta cuestión.

“Me encantaría estar mejor. Cuando me pasó lo laboral, empecé a tener ataques de pánico. Estuve tres días sin dormir. No podía ir a lugares con mucha gente”, aseguró en el ciclo televisivo. “Lidio lo mejor que puedo con esto. A veces, estoy con mis amigas tomando el té y me quedo dormida sentada. Ese es el proceso de adaptarme a la medicación que me recetaron. Pero yo quiero estar mejor, quiero poder transitar mejor las cosas. Quiero que mi destino sea otro”, prosiguió la cantante de “Butakera” y “Dos besitos”, entre otros hits del momento.

“Sigo defendiendo que, de un grupo de amigos, estoy yo acá. Las oportunidades no son las mismas para todos. Incluso no son las mismas las que nos damos a nosotros mismos. Cuando venís de un lugar donde te dicen que no vas a llegar a nada, cuando las cosas te llegan las cosas te sentís no merecedor”, dijo después, emocionada hasta las lágrimas.

La Joaqui

La Joaqui se presentó en un Luna Park colmado

La Joaqui con L-Gante

“Estoy llorando mucho porque fue un año muy complejo y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y a veces me cuesta. No sé en quién confiar”, agregó llorando y haciendo referencia a una estafa que habría sufrido de parte de su anterior equipo de trabajo, motivo por el cual no retomó su actividad como cantante en presentaciones en vivo. “Quiero volver a cantar, quiero estar con mis amigos. Siento que en un año mi vida colapsó y estoy reconstruyéndola como puedo. Estoy cansada de que me juzguen por estar cansada. Y digo ‘¿en serio tengo que decir todo lo que pasé este año?’. A mí me duele”, cerró la cantante.

Este recital marcó el comienzo de su gira Mal Aprendida Tourra (Tour+Turra: Tourra)

La Joaqui presentó su nuevo disco