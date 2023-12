Así se prepara la TV para el súper lunes con el desembarco de la nueva edición de Gran Hermano

El anuncio de la nueva temporada de Gran Hermano (Telefe)

El pasado 27 de marzo finalizó una nueva edición de Gran Hermano, esa que sorprendió por los niveles de audiencia y volvió a poner en un lugar destacado al reality de convivencia. Y cómo habrá sido, que desde ese instante ya se comenzó a hablar de una nueva temporada que se especulaba debía comenzar a fines de este año. Ya para inicios de marzo, Santiago del Moro, conductor del ciclo, detallaba: “Para todos los que me preguntan, muy feliz en Telefe ya estamos trabajando en la nueva edición de GH. Se viene algo espectacular”.

La expectativa crecía y los seguidores del ciclo estaban ávidos de tener novedades respecto no sólo de cuándo serían las emisiones, sino también el hecho de seguir cada una de las instancias correspondientes a los castings y cualquier material que se filtrara sobre la escenografía o los cambios en la casa o en el reglamento para esta nueva instancia.

Finalmente, luego de tantas idas y vueltas, se confirmó que este lunes 11 de diciembre se abrirán las puertas de la casa más famosa del país para dar la bienvenida a los nuevos convivientes, que intentarán empatizar con la audiencia a la espera de poder ser parte del ciclo la mayor cantidad de tiempo posible. La emisión, con Del Moro al mando, está acordada para comenzar a las 21.45, en tanto que a partir del martes 12 el reality se emitirá a las 22.30.

El conductor compartió en sus redes un video del interior del estudio del próximo reality (IG Santidelmoro)

Además de esto, las galas de eliminación serán los domingos desde las 22. Así las cosas, en el lunes del debut no se emitirá Escape Perfecto. Y a partir del martes siguiente el prime time de la señal quedará conformado por Telefe Noticias, Escape Perfecto y Gran Hermano.

También ya está definido cómo se compondrá el equipo de analistas que cada noche opinarán acerca de las acciones de la casa. Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Ceferino Reato, Eliana Guercio, Julieta Poggio -finalista de la edición anterior-, Marisa Brel, Costa y Pilar Smith le darán color y polémica a los siempre acalorados debates.

Asimismo, cada viernes volverá a estar al aire La Noche de los Ex, que contará con la conducción de Roberto Funes Ugarte. Los integrantes del panel ya están confirmados y serán Walter Alfa Santiago, Nacho Castañares, Lucila La Tora Villar, Ariel Ansaldo, Daniela Celis, Ximena Capristo, Gustavo Conti y Cristian U.

Marcelo Tinelli con Silvio Soldán (América)

Debido a las altas expectativas en lo que respecta a este nuevo comienzo, además de tener en cuenta los buenos números de audiencia alcanzados en la última edición, Marcelo Tinelli desde América prepara algunos cambios significativos para este lunes, que tienen un correlato con un momento muy especial vivido los últimos días de noviembre.

En la edición del pasado lunes 27 de noviembre, El Tirri bailó un tango junto a su partenaire Fiorella Giménez, y a su performance le sumó la presencia de Silvio Soldán como presentador de una ficticia emisión de Grandes valores del tango. Luego del que el primo del conductor ejecutara el tango Mano a mano, se hizo la presentación formal de Soldán, lo que provocó un estallido en el estudio.

“Me produce una enorme emoción que estés acá. Soy un admirador tuyo desde siempre, sinceramente. A todos los que nos gusta la tele de chiquititos, y te hemos seguido de más chicos a más grandes, te queremos, te admiramos. Siempre aprendimos de vos”, explicaría Tinelli a la vez que destacó la emoción que manifestaba El Tirri: “Son las lágrimas de toda mi familia, de todos los que te hemos visto siempre. Me encanta que estés acá porque no has hecho un éxito en la televisión argentina, has sido el hacedor de los mayores éxitos. No solamente te miraba en Grandes valores del tango, sino que me moría por verte en Feliz Domingo”, afirmó.

Teniendo en cuenta los buenos números de audiencia de esa jornada y la aceptación del público y los presentes en el estudio ante la propuesta, el último miércoles, en momento de la sentencia y eliminación de dos de las parejas de baile, Marcelo destacó: “Les voy a decir a todos algo que tenemos preparado, que en el medio del reggaetón caliente quiero hacer algo con Silvio para el lunes. ¿Lo puedo decir ahora? Lo voy a decir ahora. Voy a hacer el lunes que co-conduzca conmigo el programa. Entre medio de los bailes vamos a hacer dos o tres prendas o juegos de los históricos de Feliz Domingo”.

Silvio Soldán deslumbr{o con su presencia en el Bailando 2023 y este lunes también será parte del ciclo (Prensa América)

Ante ese anunció, también determinó que la noche de este lunes deberán estar todas las parejas presentes: “Tiene que estar todo el elenco el lunes. No suman puntos, y el que gane en cada una de las pruebas, que pueden ser una, dos o tres, y en caso de abrir el cofre, que será una de las prendas, logran la posibilidad de no bailar el próximo ritmo, que es cubia, y pasarían al siguiente”.

Pero además de la posibilidad de evitar una de las instancias de la competencia, también habrá premios en efectivo y viajes al exterior para los ganadores de los distintos juegos. “El primer juego entonces será el cofre, en tanto que el segundo será el ping pong de preguntas y respuestas, y si hay tiempo, habrá un tercer juego de sin repetir y sin soplar, por ejemplo ‘en 15 segundos nombres de mujeres que empiecen con A’”.

“No sé hasta qué hora vamos a ir el lunes, tengo ganas de quedarme. va a ser un Feliz domingo y Feliz lunes, por ahí nos quedamos hasta la una de la mañana, no sé”, se sinceró respecto de los planes que tiene para la competencia directa contra la nueva edición de Gran Hermano.

Por su parte, desde El Trece confirmaron a Teleshow que no realizará ningún tipo de cambio a su programación este lunes a pesar de la llegada del reality como competencia. Así las cosas, se mantendrán las propuestas conocidas por todos y en sus horarios habituales: desde las 20, Telenoche, en tanto que a su término, a las 21:45 llegará Los 8 escalones, ciclo que sigue afianzado en el rating generando una interacción con el público que mira dle otro lado de la pantalla, que también se pone en papel de participante intentando acertar las respuestas buscadas.

Para las 23:15 es el turno de Buenos chicos, la ficción que incluye a nombres de la talla de Luis Machin, Gabriela Toscano, Juan Palomino, Luciano Cáceres y Brenda Gandini, entre otros.

En tanto, desde la pantalla de Canal 9 continuará el tándem ya afianzado entre Bendita, que transita su temporada 15, desde las 20.30 horas, al finalizar el noticiero Telenueve Central, y desde las 22 Bienvenidos a ganar, la propuesta de Laurita Fernández con los más variados espectadores mostrando sus talentos a la espera de alzarse con un premio, y los más destacados humoristas.