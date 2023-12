Rusherking preocupó a sus fans al contar que sufrió un problema de salud: “Agua todo el día”

Rusherking (Instagram)

Rusherking es uno de los cantantes que más muestra su intimidad a través de sus distintas cuentas en las redes sociales, compartiendo con sus millones de seguidores algo de su día a día mezclado con los distintos hitos en su recorrido musical.

Pero no siempre las novedades son buenas, tal como expuso en las últimas horas a través de una historia de Instagram. Algo que generó suma preocupación en sus fanáticos al ver la foto y el mensaje que el santiagueño publicó. “Ayer me intoxiqué y estoy con el vaso de agua todo el día”, contó el nacido como Thomas Nicolás Tobar en una postal en la que se lo pudo ver recostado en la cama, con un gesto de tener poca energía y agarrando un enorme vaso a través del cual se hidrató para reponerse.

Un rato más tarde, pero en su cuenta de Twitter, el exnovio de Eugenia La China Suárez expuso los motivos por los cuáles se enfermó después de haber vivido un fin de semana muy movido, que incluyó una participación en el show de Duki en el estadio de River Plate. “Me intoxiqué con tequeños y fernet”, contó el autor de éxitos virales como “Olvidate” y “Además de mí” (junto a Tiago PZK).

Rusherking contó que se intoxicó (Instagram)

En abril pasado, la China Suárez y Rusherking se separaron tras casi un año juntos donde compartieron viajes, regalos de lujo y hasta canciones en común con dedicatorias de amor. Siete meses después de la ruptura, y en su faceta como cantante, Eugenia anunció el lanzamiento de su próximo tema “Corazón de cartón” y casualmente tiene como destinatario a su actual ex, pero con una letra un poco más dura.

“Era mentira cuando me decías que era perfecta. Contigo volver, no. Vos la cagaste primero, llevaste a otra a nuestros lugares”, dice Suárez en la canción en cuestión, lo que generó sumo alboroto. A raíz de esto, la China tuvo que hacer un descargo para responderles a aquellas personas que interpretaron la letra como una indirecta para el músico y si bien lo negó en parte, también confirmó que en otros fragmentos de la canción pensó en él. “Era mentira cuando me decías que era perfecta”, dice la China al inicio del trailer, mismo título que Rusherking le puso a la canción que le escribió cuando eran pareja. “La canción no es dedicada a ningún ex. Claro que la frase sí”, aclaró Eugenia confirmando que el tema en general no apunta a Rusher pero que sí que se inspiró en él para la estrofa, por lo que efectivamente trata al cantante de mentiroso.

La respuesta de la China Suárez a quienes señalaron que su última canción fue dedicada a su ex Rusherking (Fotos: Instagram)

“No todas las canciones son autorreferenciales, mi relación no se terminó por una infidelidad así que no se piquen”, insistió poniendo paños fríos al asunto. Además, agregó: “Lamento que quizás coincida con el momento que está pasando otra persona”.

Con esta última frase, la China hace hincapié en el presente de Rusherking por la supuesta situación amorosa que atraviesa, ya que el artista estuvo saliendo con la española Mar Lucas (donde casualmente los usuarios dicen que es muy parecida a la China) y de repente ese vínculo terminó y se instalaron los rumores de romance con una Tiktoker mientras lo trataron de infiel.

“Es una historia cerradísima y los que me conocen saben que nunca hablé mal de ningún ex en ningún lado”, remarcó Eugenia y concluyó: “Hay una agenda que se programa para los estrenos, se carga en las plataformas con días de anticipación. Nunca en mi vida hablé mal de un ex públicamente, ni siquiera estando triste o rota”. A pocos minutos de haber publicado estas historias haciendo su descargo, Eugenia las eliminó.