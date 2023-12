En autos, micros y bajo un estricto control: así fue llegada de los invitados al casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

Guido Kaczka fue uno de los últimos en llegar (RS Fotos)

Nicole Neumann y José Manuel Urcera están celebrando su casamiento desde la tarde de este viernes en una espectacular estancia llamada Monte Chico, la cual está ubicada en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. A un mes de la unión civil, la presentadora y el automovilista quisieron celebrar el amor rodeados por sus familiares y amigos a través de una fiesta a la que invitaron a unas 400 personas.

Al promediar la tarde, empezaron a arribar los famosos. Algunos los hicieron en sus autos particulares y otros en colectivos provistos especialmente por los novios. Y otros compartieron vehículo, como la modelo Soledad Solaro que llegó con el diseñador Benito Fernández. Robertito Funes Ugarte, Sofía Zámolo y su marido José Uriburu, el Pelado Guillermo López y su novia Nella GhorghorU fueron algunos de los que posaron para los flashes, como también lo hizo Guido Kaczka, uno de los últimos en llegar.

Sofía Zámolo y José Uriburu

Respecto a la ceremonia propiamente dicha, el diseñador Laurencio Adot es el encargado del vestido de la novia, mientras que Thiago Pinheiros fue el responsable el de diseñar la ropa para las hijas de Nicole y también la de las damas de honor. En tanto, Daniel Casalnovo realizó el traje para Urcera así también como para el resto de los varones de la familia del automovilista.

En cuanto a los requerimientos que la pareja impuso a sus invitados a la hora de que sean parte de la celebración, aclararon que se trata de “una fiesta de adultos, rogamos concurrir sin niños”. Asimismo, señalaron otro detalle imprescindible a la hora de llegar al lugar: “Por favor llevar DNI para el ingreso del casamiento”.

Flavio Mendoza

Soledad Solaro

Otra de las solicitudes especiales de parte de Nicole y Manu a sus invitados es que se abstengan de registrar todo con sus teléfonos celulares. “Felices de compartir este momento con ustedes. Agradeceríamos evitar las fotos y los videos para preservar nuestra intimidad”, rogaron los novios en la invitación formal.

También hicieron una necesaria aclaración en cuanto al regalo de bodas. “Tu presencia es nuestro mejor regalo. Si de todas maneras querés hacernos uno, podés ayudarnos con nuestra luna de miel”, sugirieron Nicole y Manu.

Este celo en la previa se trasladó a los hechos. Pasadas las 17.30, informaron a la prensa que se acercó hasta la estancia que los novios no iban a saludar, ni dar entrevistas ni posar para las fotos. Un riguroso control a unos 500 metros del ingreso chequeaba que ingresen solo aquellas personas con la invitación correspondiente.

Robertito Funes Ugarte

Benito Fernández

Horas antes de celebrar la boda, Nicole confesó que estaba viviendo la previa con suma ansiedad. “Ya estamos en el tramo final, a las corridas. Fue una semana a full, tendría que haber estado descansado pero son muchas cosas, no puedo ni dormirme”, contó a través de un mensaje de voz que envió a la producción de A la Barbarossa (Telefe).

“Me despierto a la mañana pensando detalles, cosas, gente que tengo que llamar, que organizar. Estoy con mucha, mucha ansiedad. Y también felicidad esperando a que llegue el día de mañana”, describió la mamá de Indiana, Allegra y Sienna Cubero acerca de lo que está sintiendo.

“Va a ser un día súper, súper emotivo, por toda la historia que se nos dio con el Padre Fabricio que nos va a casar, que es quien descubrió a San Expedito, que es mi Santo de cabecera desde hace más de 20 años... Bueno, un montón de cosas que vienen siendo mágicas. Y estoy fascinada por vernos a todas estrenando nuestros vestidos”, se explayó al respecto.

Maca Rinaldi

El estricto control al ingreso a la fiesta (RS Fotos)

“Ni hablar el mío de novia, que lo venimos diseñando hace un montón con Laurencio Adot y con Thiago, el de mis hijas, del cortejo, el de las damas de honor”, dijo Nicole luego como adelantando detalles de cómo iba a verse en su gran día.

“Entrar de la mano de papá... Todo muy emotivo. Así como el civil lo dejé fluir y nunca me estresé. Se dio todo mágico y mucho más lindo y emotivo de lo que hubiera esperado”, reveló la modelo en diálogo con el programa de Georgina Barbarossa.

“Estoy segura de que este lo va a ser más. Estoy segura de que me levantaré el sábado con los ojos en compota de tanto llorar de felicidad y emoción. Porque si lloré en el civil, no quiero ni saber lo que va a ser mañana. Así que eso es lindo. Me voy a seguir ultimando detalles para el gran día”, expresó Nicole su felicidad.