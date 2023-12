Lucas Edi, de joven promesa a un presente auspicioso: el consejo de Michael Bublé y el sueño de ser parte de la historia de INXS

Lucas Edi brilló en “El Asado del Bicentenario” en la embajada de los Estados Unidos para celebrar los 200 años de amistad con la Argentina (Foto: Machado)

Lucas Edi descubrió su pasión por la música a los cinco años. Influenciado por su padre, comenzó a tomar clases de canto a los ocho años y más tarde aprendió a tocar la guitarra. A los 17 años, un llamado cambiaría su vida: su actual representante, Gustavo, le ofreció la oportunidad de cantar en La Plata ante 130 mil personas.

El joven que ya había participado en el reality de canto Talento Fox, aceptó sin dudar, afirmando que había nacido para esto. Al día siguiente, debutó en un evento por el aniversario de la ciudad, compartiendo escenario con artistas como Alejandro Lerner, Lali Espósito y Manuel Wirtz.

Lucas recuerda en una entrevista con Teleshow los nervios de su primera actuación, horas antes de cumplir 18 años. Su camino hacia este primer show comenzó ese mismo año, cuando intentó conocer a su ídolo, Alejandro Lerner, en un concierto. Aunque no logró su objetivo, entregó su número de teléfono a quien sería su futuro representante, anotando su primera victoria.

Desde entonces, la carrera de Lucas ha ido en ascenso. Se destacó como productor, grabó en estudios de Miami y Los Ángeles, y durante la pandemia de coronavirus reversionó Cambiar el mundo, de Lerner, a beneficio de Médicos Sin Fronteras. A sus 21 años, además de su carrera musical, estudió actuación en la escuela de Alejo García Pintos y participó en la serie de Disney O11CE.

Smile es el último lanzamiento de Lucas Edi

—¿Cuál es tu máxima aspiración como artista?

—Honrar cada momento que la música me da, siendo sincero y haciendo canciones que me representen. La lista de sueños es larga, pero prefiero estar en el aquí y ahora. Tengo la cabeza puesta en mi primer álbum y siento que estoy haciendo algo muy real, muy personal. Mi máxima aspiración es conectar con la gente.

—¿Cómo fue la experiencia de conocer a Michael Bublé y abrir su show en el Movistar Arena?

—¡Conocerlo fue muy divertido! Yo estaba probando sonido y de pronto se me apareció por detrás con la sonrisa más amigable del mundo. Eso no pasa todos los días (Se ríe). Nos quedamos hablando un rato sobre música, me dio algunos consejos sobre la industria y luego nos despedimos. Fue inmensamente generoso. Cantar en el Movistar Arena fue una de esas cosas que soñás, creés posibles, y aún así no esperás que sucedan. Fue muy movilizante. Me hizo madurar mucho y de alguna manera marcó el rumbo de mi proyecto. Se lo debo al gran equipo de la productora Move Concerts que lo hizo posible.

—¿Qué nos podés contar de Smile, tu último lanzamiento?

—Smile es una de las canciones que más me enorgullece haber hecho. La compuse para la serie del prestigioso cirujano estético Fernando Felice, a estrenarse pronto. La canción trata de amarse a uno mismo. El mensaje es claro: mirarse al espejo y sonreír. En el último tiempo ciertas cosas me han hecho replantearme el significado de la letra, y entendí que muchas veces en la búsqueda de satisfacer ideales perdemos de vista lo que en verdad nos hace sentir bien. También entendí que no está mal querer cambiar, siempre y cuando el motor de la búsqueda sea, nuevamente, mirarse al espejo y sonreír… estar feliz con uno mismo.

"El rock es la música que a mí me interpela y por consiguiente la música que disfruto hacer", aseguró Lucas Edi

—Te hemos visto tocar en el Hotel Faena y sabemos que muchos te llaman la estrella de la noche. ¿Como pasó eso?

—¿¡En serio!? (Se ríe). ¡Me halaga! Cantar en tan prestigioso lugar ha sido una de las cosas más lindas de este 2023… son shows que disfruto mucho. Vengo tocando allí desde marzo y cada vez viene más gente, es un locura. Se baila, canta, hay una energía impresionante… el show ha ido creciendo mucho, y siendo un artista que dio sus primeros pasos en tiempos de pandemia, me ha hecho muy bien ese rodaje, es algo que necesitaba emocionalmente. El show en vivo es el lado más erótico de la música, y sin dudas lo que más disfruto.

—Hablemos del factor Elvis.

—Como dije… quiero ser sincero. La gente se da cuenta cuando lo sos y lo valora. El rock es la música que a mí me interpela y por consiguiente la música que disfruto hacer. En casi todos los shows que hice este año incorporé un segmento donde canto algunos clásicos de Elvis, y siempre resulta ser uno de los momentos más vibrantes del show. En esas canciones esta la fórmula secreta, la fuente de la juventud… hay algo completamente irresistible en esas melodías. Es música atemporal.

—Respecto a eso… muchos medios te han anunciado como la próxima revelación del rock. ¿Qué sentís respecto a eso?

—Mmm… ¡espero que tengan razón! (Se ríe). Realmente aspiro a serlo. El rock nunca va a morir, no importa cuál sea el género de moda. Aquí mismo en la Argentina hay movidas emergentes de rock y música indie súper geniales, y sin dudas me veo parado en esas filas. Creo que aún tengo un largo camino por recorrer, pero en los últimos años me han pasado cosas increíbles que me mantienen con ganas de ir por más. Es cuestión de seguir trabajando y aprendiendo.

"Fue un gran honor y siempre estaré agradecido con el Sr. Embajador, Marc Stanley, y su esposa, la Sra. Wendy Stanley", aseguró Lucas Edi tras ser parte de los festejos por los 200 años de relación entre la Argentina y los Estados Unidos

—¿Qué se siente haber sido elegido para musicalizar el festejo de los 200 años de amistad entre Estados Unidos y Argentina?

—En verdad fue un gran honor y siempre estaré agradecido con el Sr. Embajador, Marc Stanley, y su esposa, la Sra. Wendy Stanley, por la oportunidad de representar a mi país y a Estados Unidos, cuya cultura siempre ha sido parte de mi idiosincrasia. Durante el show interpreté canciones representativas de cada país y post show degusté las delicias de dos grandes chefs: Francis Mallmann y Kent Rathbun… y vale agregar que estaba todo espectacular. Una noche para siempre recordar.

—¿Es cierto que vas a ser parte del libro oficial de la mítica banda INXS?

—¡Si! Es cierto y aún no lo puedo creer. Es literalmente el sueño de todo fan. Michael Hutchence es mi cantante favorito e INXS una de mis máximas fuentes de inspiración… fue muy loco como se dio todo este asunto. Todos los caminos conducen a la apertura del show de Michael Bublé… La primera canción de aquel setlist fue “Never tear us apart”, de INXS. La cuestión es que al parecer, de alguna manera, un video llegó a manos del equipo de prensa de la banda y algún tiempo después recibí un mail soñado donde me contaban la propuesta del libro y me decían que querían incluir mi historia con la banda… la cual es una gran anécdota, extremadamente bizarra, y podrán conocerla dentro de muy poco tiempo cuando salga el libro.

—Para cerrar… ¿Quién es Lucas Edi?

—Me dejaste la más difícil para el final… Supongo que la respuesta varía según el día… y al mismo tiempo no quisiera limitarme a mí mismo… Sé quién quiero ser y esa búsqueda me mantiene en movimiento. Tal vez solo sea alguien que ama la música y sueña en grande. Creo que esa respuesta es simple y certera.

Fotos: Machado